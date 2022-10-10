https://ria.ru/20221010/vsu-1822710198.html

Власти Херсонской области заявили об отражении атак ВСУ

Власти Херсонской области заявили об отражении атак ВСУ - РИА Новости, 10.10.2022

Власти Херсонской области заявили об отражении атак ВСУ

Все атаки украинских войск в Херсонской области отбиты, их продвижение заглохло, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T09:59

2022-10-10T09:59

2022-10-10T10:40

специальная военная операция на украине

херсонская область

вооруженные силы украины

безопасность

кирилл стремоусов

херсон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт — РИА Новости. Все атаки украинских войск в Херсонской области отбиты, их продвижение заглохло, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов."Ситуация стабильная. В Херсоне никакой паники нет. Логистика работает в обычном режиме. Продукты питания есть. Херсонская группировка усиливается. Сдача Херсона невозможна", — написал он в Telegram-канале.Украинские войска в начале октября предприняли контрнаступление в северной части Херсонской области, заняв населенные пункты в серой зоне. По данным властей региона, их продвижение было остановлено.Как сообщал ранее Стремоусов, в одном из занятых сел войска киевского режима расстреляли 16 мирных жителей. Населенный пункт, по его словам, контролируют наемники из стран НАТО.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за эту инициативу высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%.Президент Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал соглашения с их главами о принятии регионов в состав России. Глава государства подписал федеральный закон, ратифицирующий эти договоры.

https://ria.ru/20221010/kiev-1822698040.html

https://ria.ru/20221010/obstrel-1822713260.html

https://ria.ru/20221010/spetsoperatsiya-1822714860.html

https://ria.ru/20221008/terakt-1822515470.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

херсонская область , вооруженные силы украины, безопасность, кирилл стремоусов, херсон