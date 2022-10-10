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Власти Херсонской области заявили об отражении атак ВСУ - РИА Новости, 10.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221010/vsu-1822710198.html
Власти Херсонской области заявили об отражении атак ВСУ
Власти Херсонской области заявили об отражении атак ВСУ - РИА Новости, 10.10.2022
Власти Херсонской области заявили об отражении атак ВСУ
Все атаки украинских войск в Херсонской области отбиты, их продвижение заглохло, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T09:59
2022-10-10T10:40
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
безопасность
кирилл стремоусов
херсон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт — РИА Новости. Все атаки украинских войск в Херсонской области отбиты, их продвижение заглохло, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов."Ситуация стабильная. В Херсоне никакой паники нет. Логистика работает в обычном режиме. Продукты питания есть. Херсонская группировка усиливается. Сдача Херсона невозможна", — написал он в Telegram-канале.Украинские войска в начале октября предприняли контрнаступление в северной части Херсонской области, заняв населенные пункты в серой зоне. По данным властей региона, их продвижение было остановлено.Как сообщал ранее Стремоусов, в одном из занятых сел войска киевского режима расстреляли 16 мирных жителей. Населенный пункт, по его словам, контролируют наемники из стран НАТО.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за эту инициативу высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%.Президент Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал соглашения с их главами о принятии регионов в состав России. Глава государства подписал федеральный закон, ратифицирующий эти договоры.
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херсонская область , вооруженные силы украины, безопасность, кирилл стремоусов, херсон
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Безопасность, Кирилл Стремоусов, Херсон
09:59 10.10.2022 (обновлено: 10:40 10.10.2022)
 
Власти Херсонской области заявили об отражении атак ВСУ

Власти Херсонской области: атаки ВСУ в регионе отбиты, их продвижение заглохло

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкСтела города Херсон
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Стела города Херсон. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт — РИА Новости. Все атаки украинских войск в Херсонской области отбиты, их продвижение заглохло, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Ситуация стабильная. В Херсоне никакой паники нет. Логистика работает в обычном режиме. Продукты питания есть. Херсонская группировка усиливается. Сдача Херсона невозможна", — написал он в Telegram-канале.
Ситуация на месте взрывов в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
09:00Специальная военная операция на Украине
Одна из ударивших по Киеву ракет упала неподалеку от офиса Зеленского
Украинские войска в начале октября предприняли контрнаступление в северной части Херсонской области, заняв населенные пункты в серой зоне. По данным властей региона, их продвижение было остановлено.
Как сообщал ранее Стремоусов, в одном из занятых сел войска киевского режима расстреляли 16 мирных жителей. Населенный пункт, по его словам, контролируют наемники из стран НАТО.
Осколки украинских снарядов в Херсоне - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10:15Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли медицинский колледж в Херсонской области
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом.
Российский военнослужащий в зоне спецоперации производит выстрел из противотанкового ракетного комплекса Корнет - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10:20Специальная военная операция на Украине
Минобороны показало уничтожение из "Корнетов" колонны бронетехники ВСУ
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за эту инициативу высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%.
Президент Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал соглашения с их главами о принятии регионов в состав России. Глава государства подписал федеральный закон, ратифицирующий эти договоры.
Билборд в Херсоне - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
8 октября, 19:08Специальная военная операция на Украине
Спецслужбы предотвратили теракт в центре Херсона
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВооруженные силы УкраиныБезопасностьКирилл СтремоусовХерсон
 
 
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