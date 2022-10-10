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Хирург-доброволец призвал медиков выполнить свой врачебный долг
Хирург-доброволец призвал медиков выполнить свой врачебный долг - РИА Новости, 10.10.2022
Хирург-доброволец призвал медиков выполнить свой врачебный долг
Врач-хирург Михаил Дергилев, добровольцем уехавший в зону проведения спецоперации месяц назад, сообщил РИА Новости о нехватке врачей в госпиталях и призвал... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T14:45
2022-10-10T14:45
2022-10-10T18:05
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ЛУГАНСК, 10 окт – РИА Новости. Врач-хирург Михаил Дергилев, добровольцем уехавший в зону проведения спецоперации месяц назад, сообщил РИА Новости о нехватке врачей в госпиталях и призвал коллег выполнить свой врачебный долг."Врачей здесь требуется много, в госпиталях не хватает. Руки врачебные нужны. У нас есть врачебный долг, мы должны его с честью выполнить. Это наша земля, наша территория, это Россия. Собирайтесь. Надо помогать", - сказал он.Дергилев - заместитель главврача Ванинской центральной районной больницы в Хабаровском крае.
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"Рук свободных не хватает" – доброволец-хирург призвал коллег выполнять врачебный долг в зоне спецоперации
"Рук свободных не хватает" – доброволец-хирург призвал коллег выполнять врачебный долг в зоне спецоперации
2022-10-10T14:45
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14:45 10.10.2022 (обновлено: 18:05 10.10.2022)
Хирург-доброволец призвал медиков выполнить свой врачебный долг
Хирург Дергилев, уехавший в зону спецоперации, призвал коллег исполнить врачебный долг