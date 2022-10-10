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Хирург-доброволец призвал медиков выполнить свой врачебный долг

Хирург-доброволец призвал медиков выполнить свой врачебный долг - РИА Новости, 10.10.2022

Хирург-доброволец призвал медиков выполнить свой врачебный долг

Врач-хирург Михаил Дергилев, добровольцем уехавший в зону проведения спецоперации месяц назад, сообщил РИА Новости о нехватке врачей в госпиталях и призвал... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T14:45

2022-10-10T14:45

2022-10-10T18:05

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ЛУГАНСК, 10 окт – РИА Новости. Врач-хирург Михаил Дергилев, добровольцем уехавший в зону проведения спецоперации месяц назад, сообщил РИА Новости о нехватке врачей в госпиталях и призвал коллег выполнить свой врачебный долг."Врачей здесь требуется много, в госпиталях не хватает. Руки врачебные нужны. У нас есть врачебный долг, мы должны его с честью выполнить. Это наша земля, наша территория, это Россия. Собирайтесь. Надо помогать", - сказал он.Дергилев - заместитель главврача Ванинской центральной районной больницы в Хабаровском крае.

https://ria.ru/20220421/pomosch-1784771359.html

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"Рук свободных не хватает" – доброволец-хирург призвал коллег выполнять врачебный долг в зоне спецоперации "Рук свободных не хватает" – доброволец-хирург призвал коллег выполнять врачебный долг в зоне спецоперации 2022-10-10T14:45 true PT0M43S

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общество, здоровье - общество, россия, хабаровский край