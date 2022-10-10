12:51 10.10.2022 (обновлено: 13:28 10.10.2022)
В Кремле прокомментировали создание группировки войск России и Белоруссии
Песков: Путин и Лукашенко взаимодействуют в разных областях, в том числе в сфере обороны
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкВид на Собор Василия Блаженного и Спасскую башню Московского кремля
Вид на Собор Василия Блаженного и Спасскую башню Московского кремля . Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко взаимодействуют в самых различных областях, в том числе и оборонной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя создание региональной группировки войск РФ и Белоруссии.
Ранее в понедельник Лукашенко заявил, что открытие Киевом фронта против Белоруссии безумно с военной точки зрения, но процесс пошел, и к этому Украину толкает Запад. Он также отметил, что НАТО и ряд стран Европы рассматривают варианты возможной агрессии против Белоруссии. Глава белорусского государства заявил, что в текущей обстановке договорился с российским коллегой Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск. По его словам, формирование этой группировки уже идет в течение двух дней.
"Самые различные формы взаимодействия, точнее взаимодействие самых различных областях, в том числе оборонной, постоянно обсуждаются в ходе двухсторонних контактов президентов Путина и Лукашенко", - сказал Песков на вопрос, могут ли в Кремле подтвердить информацию о развертывании совместной группировки войск с Белоруссией и что это означает, какие могут быть задачи.