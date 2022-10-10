https://ria.ru/20221010/voyska-1822769076.html

В Кремле прокомментировали создание группировки войск России и Белоруссии

В Кремле прокомментировали создание группировки войск России и Белоруссии - РИА Новости, 10.10.2022

В Кремле прокомментировали создание группировки войск России и Белоруссии

Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко взаимодействуют в самых различных областях, в том числе и оборонной, заявил... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T12:51

2022-10-10T12:51

2022-10-10T13:28

россия

белоруссия

владимир путин

александр лукашенко

в мире

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786816245_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a73fb324350263ac45aa9fb0eb9e952e.jpg

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко взаимодействуют в самых различных областях, в том числе и оборонной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя создание региональной группировки войск РФ и Белоруссии.Ранее в понедельник Лукашенко заявил, что открытие Киевом фронта против Белоруссии безумно с военной точки зрения, но процесс пошел, и к этому Украину толкает Запад. Он также отметил, что НАТО и ряд стран Европы рассматривают варианты возможной агрессии против Белоруссии. Глава белорусского государства заявил, что в текущей обстановке договорился с российским коллегой Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск. По его словам, формирование этой группировки уже идет в течение двух дней."Самые различные формы взаимодействия, точнее взаимодействие самых различных областях, в том числе оборонной, постоянно обсуждаются в ходе двухсторонних контактов президентов Путина и Лукашенко", - сказал Песков на вопрос, могут ли в Кремле подтвердить информацию о развертывании совместной группировки войск с Белоруссией и что это означает, какие могут быть задачи.

https://ria.ru/20221010/belorussiya-1822759151.html

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, в мире, дмитрий песков