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В Кремле прокомментировали создание группировки войск России и Белоруссии - РИА Новости, 10.10.2022
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В Кремле прокомментировали создание группировки войск России и Белоруссии
В Кремле прокомментировали создание группировки войск России и Белоруссии - РИА Новости, 10.10.2022
В Кремле прокомментировали создание группировки войск России и Белоруссии
Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко взаимодействуют в самых различных областях, в том числе и оборонной, заявил... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T12:51
2022-10-10T13:28
россия
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко взаимодействуют в самых различных областях, в том числе и оборонной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя создание региональной группировки войск РФ и Белоруссии.Ранее в понедельник Лукашенко заявил, что открытие Киевом фронта против Белоруссии безумно с военной точки зрения, но процесс пошел, и к этому Украину толкает Запад. Он также отметил, что НАТО и ряд стран Европы рассматривают варианты возможной агрессии против Белоруссии. Глава белорусского государства заявил, что в текущей обстановке договорился с российским коллегой Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск. По его словам, формирование этой группировки уже идет в течение двух дней."Самые различные формы взаимодействия, точнее взаимодействие самых различных областях, в том числе оборонной, постоянно обсуждаются в ходе двухсторонних контактов президентов Путина и Лукашенко", - сказал Песков на вопрос, могут ли в Кремле подтвердить информацию о развертывании совместной группировки войск с Белоруссией и что это означает, какие могут быть задачи.
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россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, в мире, дмитрий песков
Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Александр Лукашенко, В мире, Дмитрий Песков
12:51 10.10.2022 (обновлено: 13:28 10.10.2022)
 
В Кремле прокомментировали создание группировки войск России и Белоруссии

Песков: Путин и Лукашенко взаимодействуют в разных областях, в том числе в сфере обороны

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкВид на Собор Василия Блаженного и Спасскую башню Московского кремля
Вид на Собор Василия Блаженного и Спасскую башню Московского кремля - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вид на Собор Василия Блаженного и Спасскую башню Московского кремля . Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко взаимодействуют в самых различных областях, в том числе и оборонной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя создание региональной группировки войск РФ и Белоруссии.
Ранее в понедельник Лукашенко заявил, что открытие Киевом фронта против Белоруссии безумно с военной точки зрения, но процесс пошел, и к этому Украину толкает Запад. Он также отметил, что НАТО и ряд стран Европы рассматривают варианты возможной агрессии против Белоруссии. Глава белорусского государства заявил, что в текущей обстановке договорился с российским коллегой Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск. По его словам, формирование этой группировки уже идет в течение двух дней.
"Самые различные формы взаимодействия, точнее взаимодействие самых различных областях, в том числе оборонной, постоянно обсуждаются в ходе двухсторонних контактов президентов Путина и Лукашенко", - сказал Песков на вопрос, могут ли в Кремле подтвердить информацию о развертывании совместной группировки войск с Белоруссией и что это означает, какие могут быть задачи.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
12:32
Лукашенко поручил принять и разместить российских военных в Белоруссии
 
РоссияБелоруссияВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоВ миреДмитрий Песков
 
 
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