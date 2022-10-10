11:57 10.10.2022 (обновлено: 13:20 10.10.2022)
Москва и Минск договорились о развертывании региональной группировки войск
Лукашенко и Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск
© Sputnik / Виктор Толочко
Российско-белорусские учения. Архивное фото
МИНСК, 10 окт — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился с Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск, сообщил официальный сайт белорусского лидера.
"В связи с обострением на западных границах Союзного государства мы договорились о развертывании региональной группировки Российской Федерации и Республики Беларусь. Это все по нашим документам. Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку Союзного государства", — заявил глава государства на совещании по вопросам безопасности.
Он уточнил, что формирование группировки началось два дня назад по его распоряжению. Речь об этом шла 7 октября в Санкт-Петербурге на встрече Лукашенко и Путина после неформального саммита СНГ.
"Вы не рассчитывайте на большую численность Вооруженных сил Российской Федерации. Но это будет не одна тысяча человек. И будьте готовы в ближайшее время принять этих людей и разместить там, где нужно, по нашему плану. Без перебора, без нагнетания ситуации и обстановки", — продолжил Лукашенко.
Президент Белоруссии констатировал, что ситуация вокруг республики остается напряженной, а на Западе насаждается мнение, что ее армия примет непосредственное участие в специальной военной операции на территории Украины. На этом фоне руководство НАТО и некоторых европейских стран открыто рассматривают варианты нападения на Белоруссию вплоть до нанесения ядерного удара.
По словам президента, главная цель Запада заключается в том, чтобы втянуть Минск в войну и "разобраться с Россией и Беларусью".
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.