https://ria.ru/20221010/voyska-1822744830.html

Москва и Минск договорились о развертывании региональной группировки войск

Москва и Минск договорились о развертывании региональной группировки войск - РИА Новости, 10.10.2022

Москва и Минск договорились о развертывании региональной группировки войск

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился с Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск, сообщил... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T11:57

2022-10-10T11:57

2022-10-10T13:20

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владимир путин

александр лукашенко

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МИНСК, 10 окт — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился с Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск, сообщил официальный сайт белорусского лидера."В связи с обострением на западных границах Союзного государства мы договорились о развертывании региональной группировки Российской Федерации и Республики Беларусь. Это все по нашим документам. Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку Союзного государства", — заявил глава государства на совещании по вопросам безопасности.Он уточнил, что формирование группировки началось два дня назад по его распоряжению. Речь об этом шла 7 октября в Санкт-Петербурге на встрече Лукашенко и Путина после неформального саммита СНГ.Президент Белоруссии констатировал, что ситуация вокруг республики остается напряженной, а на Западе насаждается мнение, что ее армия примет непосредственное участие в специальной военной операции на территории Украины. На этом фоне руководство НАТО и некоторых европейских стран открыто рассматривают варианты нападения на Белоруссию вплоть до нанесения ядерного удара.По словам президента, главная цель Запада заключается в том, чтобы втянуть Минск в войну и "разобраться с Россией и Беларусью".Россия с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221004/spetsoperatsiya-1821401344.html

https://ria.ru/20221006/zaschita-1822087644.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, москва, минск, владимир путин, александр лукашенко