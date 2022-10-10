Рейтинг@Mail.ru
Москва и Минск договорились о развертывании региональной группировки войск - РИА Новости, 10.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221010/voyska-1822744830.html
Москва и Минск договорились о развертывании региональной группировки войск
Москва и Минск договорились о развертывании региональной группировки войск - РИА Новости, 10.10.2022
Москва и Минск договорились о развертывании региональной группировки войск
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился с Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск, сообщил... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T11:57
2022-10-10T13:20
в мире
москва
минск
владимир путин
александр лукашенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150502/25/1505022565_0:0:3062:1723_1920x0_80_0_0_4c6cfac1f005ad1a3569b16b94808ca0.jpg
МИНСК, 10 окт — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился с Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск, сообщил официальный сайт белорусского лидера."В связи с обострением на западных границах Союзного государства мы договорились о развертывании региональной группировки Российской Федерации и Республики Беларусь. Это все по нашим документам. Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку Союзного государства", — заявил глава государства на совещании по вопросам безопасности.Он уточнил, что формирование группировки началось два дня назад по его распоряжению. Речь об этом шла 7 октября в Санкт-Петербурге на встрече Лукашенко и Путина после неформального саммита СНГ.Президент Белоруссии констатировал, что ситуация вокруг республики остается напряженной, а на Западе насаждается мнение, что ее армия примет непосредственное участие в специальной военной операции на территории Украины. На этом фоне руководство НАТО и некоторых европейских стран открыто рассматривают варианты нападения на Белоруссию вплоть до нанесения ядерного удара.По словам президента, главная цель Запада заключается в том, чтобы втянуть Минск в войну и "разобраться с Россией и Беларусью".Россия с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221004/spetsoperatsiya-1821401344.html
https://ria.ru/20221006/zaschita-1822087644.html
москва
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150502/25/1505022565_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_16aaa3cf573ee72bf68aa4fe617fd82d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, москва, минск, владимир путин, александр лукашенко
В мире, Москва, Минск, Владимир Путин, Александр Лукашенко
11:57 10.10.2022 (обновлено: 13:20 10.10.2022)
 
Москва и Минск договорились о развертывании региональной группировки войск

Лукашенко и Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкРоссийско-белорусские учения
Российско-белорусские учения - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Российско-белорусские учения. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 10 окт — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился с Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск, сообщил официальный сайт белорусского лидера.
"В связи с обострением на западных границах Союзного государства мы договорились о развертывании региональной группировки Российской Федерации и Республики Беларусь. Это все по нашим документам. Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку Союзного государства", — заявил глава государства на совещании по вопросам безопасности.
Спасская башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
4 октября, 13:30Специальная военная операция на Украине
В Кремле прокомментировали участие Белоруссии в спецоперации
Он уточнил, что формирование группировки началось два дня назад по его распоряжению. Речь об этом шла 7 октября в Санкт-Петербурге на встрече Лукашенко и Путина после неформального саммита СНГ.

"Вы не рассчитывайте на большую численность Вооруженных сил Российской Федерации. Но это будет не одна тысяча человек. И будьте готовы в ближайшее время принять этих людей и разместить там, где нужно, по нашему плану. Без перебора, без нагнетания ситуации и обстановки", — продолжил Лукашенко.

Президент Белоруссии констатировал, что ситуация вокруг республики остается напряженной, а на Западе насаждается мнение, что ее армия примет непосредственное участие в специальной военной операции на территории Украины. На этом фоне руководство НАТО и некоторых европейских стран открыто рассматривают варианты нападения на Белоруссию вплоть до нанесения ядерного удара.
По словам президента, главная цель Запада заключается в том, чтобы втянуть Минск в войну и "разобраться с Россией и Беларусью".
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Военнослужащие Вооруженных сил Белоруссии
6 октября, 21:24
Минск и Москва приняли меры для обеспечения коллективной безопасности
 
В миреМоскваМинскВладимир ПутинАлександр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала