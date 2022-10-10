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Володин высказался об отъезде россиян из страны - РИА Новости, 10.10.2022
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Володин высказался об отъезде россиян из страны
Володин высказался об отъезде россиян из страны - РИА Новости, 10.10.2022
Володин высказался об отъезде россиян из страны
Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал отъезд некоторых граждан из страны в нынешних условиях предательством. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T08:43
2022-10-10T11:08
общество
россия
госдума рф
вячеслав володин
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал отъезд некоторых граждан из страны в нынешних условиях предательством."Сегодня многие обсуждают, сколько человек уехало из страны. В Казахстан, Грузию, Монголию, другие государства. На Родине, которую бросили, у них остались родители, дедушки и бабушки, близкие. Их поступок — предательство по отношению к стране", — написал он в Telegram-канале.Политик добавил, что к уехавшие непременно осознают свои ошибки, но будет уже поздно.По словам Володина следует больше внимания уделять тем, кто приехал или воссоединился с Россией, кто "считает ее своим домом". Он напомнил, что более восьми миллионов жителей Донбасса, Запорожья и Херсонской области стали гражданами России, отметил он."Они восемь лет находились под обстрелами, их преследовал киевский режим за желание говорить на русском языке, за отношение к родной истории, своей вере. Пройдя через испытания, они свой выбор сделали. Об этих людях надо говорить, помогать, создавать условия для жизни. Они в сложные для страны моменты не убегут, не предадут, а будут с Россией", — резюмировал спикер Госдумы.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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общество, россия, госдума рф, вячеслав володин
Общество, Россия, Госдума РФ, Вячеслав Володин
08:43 10.10.2022 (обновлено: 11:08 10.10.2022)
 
Володин высказался об отъезде россиян из страны

Володин назвал отъезд россиян из страны предательством, заявив, что многие будут сожалеть

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал отъезд некоторых граждан из страны в нынешних условиях предательством.
"Сегодня многие обсуждают, сколько человек уехало из страны. В Казахстан, Грузию, Монголию, другие государства. На Родине, которую бросили, у них остались родители, дедушки и бабушки, близкие. Их поступок — предательство по отношению к стране", — написал он в Telegram-канале.
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6 октября, 13:20
Кремль прокомментировал публикацию о якобы 700 тысячах уехавших россиянах
Политик добавил, что к уехавшие непременно осознают свои ошибки, но будет уже поздно.
По словам Володина следует больше внимания уделять тем, кто приехал или воссоединился с Россией, кто "считает ее своим домом". Он напомнил, что более восьми миллионов жителей Донбасса, Запорожья и Херсонской области стали гражданами России, отметил он.
"Они восемь лет находились под обстрелами, их преследовал киевский режим за желание говорить на русском языке, за отношение к родной истории, своей вере. Пройдя через испытания, они свой выбор сделали. Об этих людях надо говорить, помогать, создавать условия для жизни. Они в сложные для страны моменты не убегут, не предадут, а будут с Россией", — резюмировал спикер Госдумы.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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