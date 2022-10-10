https://ria.ru/20221010/volodin-1822695650.html

Володин высказался об отъезде россиян из страны

Володин высказался об отъезде россиян из страны - РИА Новости, 10.10.2022

Володин высказался об отъезде россиян из страны

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал отъезд некоторых граждан из страны в нынешних условиях предательством. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T08:43

2022-10-10T08:43

2022-10-10T11:08

общество

россия

госдума рф

вячеслав володин

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал отъезд некоторых граждан из страны в нынешних условиях предательством."Сегодня многие обсуждают, сколько человек уехало из страны. В Казахстан, Грузию, Монголию, другие государства. На Родине, которую бросили, у них остались родители, дедушки и бабушки, близкие. Их поступок — предательство по отношению к стране", — написал он в Telegram-канале.Политик добавил, что к уехавшие непременно осознают свои ошибки, но будет уже поздно.По словам Володина следует больше внимания уделять тем, кто приехал или воссоединился с Россией, кто "считает ее своим домом". Он напомнил, что более восьми миллионов жителей Донбасса, Запорожья и Херсонской области стали гражданами России, отметил он."Они восемь лет находились под обстрелами, их преследовал киевский режим за желание говорить на русском языке, за отношение к родной истории, своей вере. Пройдя через испытания, они свой выбор сделали. Об этих людях надо говорить, помогать, создавать условия для жизни. Они в сложные для страны моменты не убегут, не предадут, а будут с Россией", — резюмировал спикер Госдумы.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221006/publikatsiya-1821951648.html

https://ria.ru/20220822/final-1811183674.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, госдума рф, вячеслав володин