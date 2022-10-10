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В ЦКБ "Рубин" рассказали об энергетической установке для неатомных подлодок - РИА Новости, 10.10.2022
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Новое оружие России
https://ria.ru/20221010/vneu-1822684969.html
В ЦКБ "Рубин" рассказали об энергетической установке для неатомных подлодок
В ЦКБ "Рубин" рассказали об энергетической установке для неатомных подлодок - РИА Новости, 10.10.2022
В ЦКБ "Рубин" рассказали об энергетической установке для неатомных подлодок
ЦКБ "Рубин" решило создавать анаэробную (воздухонезависимую) энергетическую установку (ВНЭУ) для неатомных подводных лодок на базе топливных элементов с... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T03:30
2022-10-10T03:30
новое оружие россии
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости, Сергей Сафронов. ЦКБ "Рубин" решило создавать анаэробную (воздухонезависимую) энергетическую установку (ВНЭУ) для неатомных подводных лодок на базе топливных элементов с получением водорода из дизельного топлива, заявил в интервью РИА Новости заместитель гендиректора "Рубина" по внешнеэкономической деятельности и военно-техническому сотрудничеству Андрей Баранов.Главное преимущество ВНЭУ — увеличение скрытности подлодки. Субмарина получает возможность находиться под водой без всплытия для зарядки батарей. ЦКБ "Рубин" - исполнитель опытно-конструкторской работы по ВНЭУ в России.По его словам, этот подход перспективен и по скрытности, и по простоте базирования, и по другим параметрам, важным для отечественного флота.ЦКБ "Рубин" специализируется на проектировании подводных лодок и подводных необитаемых аппаратов. Большая часть подлодок в составе ВМФ России была спроектирована "Рубином", в частности стратегические атомные класса "Борей" и неатомные класса "Варшавянка" и "Лада".
https://ria.ru/20221004/kosmos-1821306187.html
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безопасность, россия, вмф рф, наука
Новое оружие России, Безопасность, Россия, ВМФ РФ, Наука
03:30 10.10.2022
 
В ЦКБ "Рубин" рассказали об энергетической установке для неатомных подлодок

ЦКБ "Рубин": ВНЭУ для подлодок будет создаваться с получением водорода из дизтоплива

© Фото : предоставлено ОАО "ЦКБ МТ "Рубин"Головная подлодка проекта "Лада" ("Санкт-Петербург"), находящаяся в опытной эксплуатации на Северном флоте.
Головная подлодка проекта Лада (Санкт-Петербург), находящаяся в опытной эксплуатации на Северном флоте. - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© Фото : предоставлено ОАО "ЦКБ МТ "Рубин"
Головная подлодка проекта "Лада" ("Санкт-Петербург"), находящаяся в опытной эксплуатации на Северном флоте.. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости, Сергей Сафронов. ЦКБ "Рубин" решило создавать анаэробную (воздухонезависимую) энергетическую установку (ВНЭУ) для неатомных подводных лодок на базе топливных элементов с получением водорода из дизельного топлива, заявил в интервью РИА Новости заместитель гендиректора "Рубина" по внешнеэкономической деятельности и военно-техническому сотрудничеству Андрей Баранов.
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Главное преимущество ВНЭУ — увеличение скрытности подлодки. Субмарина получает возможность находиться под водой без всплытия для зарядки батарей. ЦКБ "Рубин" - исполнитель опытно-конструкторской работы по ВНЭУ в России.
"Мы создаем ВНЭУ на базе топливных элементов с получением водорода из дизельного топлива. Получаем воду из кислорода и водорода, при этом выделяется электричество. Самый сложный вопрос: откуда брать водород? Возить его с собой громоздко, грузить – сложно и опасно. Поэтому мы предлагаем получать его из дизельного топлива, эта схема называется риформинг", - сказал Баранов.
По его словам, этот подход перспективен и по скрытности, и по простоте базирования, и по другим параметрам, важным для отечественного флота.
ЦКБ "Рубин" специализируется на проектировании подводных лодок и подводных необитаемых аппаратов. Большая часть подлодок в составе ВМФ России была спроектирована "Рубином", в частности стратегические атомные класса "Борей" и неатомные класса "Варшавянка" и "Лада".
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