https://ria.ru/20221010/vneu-1822684969.html

В ЦКБ "Рубин" рассказали об энергетической установке для неатомных подлодок

В ЦКБ "Рубин" рассказали об энергетической установке для неатомных подлодок - РИА Новости, 10.10.2022

В ЦКБ "Рубин" рассказали об энергетической установке для неатомных подлодок

ЦКБ "Рубин" решило создавать анаэробную (воздухонезависимую) энергетическую установку (ВНЭУ) для неатомных подводных лодок на базе топливных элементов с... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T03:30

2022-10-10T03:30

2022-10-10T03:30

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости, Сергей Сафронов. ЦКБ "Рубин" решило создавать анаэробную (воздухонезависимую) энергетическую установку (ВНЭУ) для неатомных подводных лодок на базе топливных элементов с получением водорода из дизельного топлива, заявил в интервью РИА Новости заместитель гендиректора "Рубина" по внешнеэкономической деятельности и военно-техническому сотрудничеству Андрей Баранов.Главное преимущество ВНЭУ — увеличение скрытности подлодки. Субмарина получает возможность находиться под водой без всплытия для зарядки батарей. ЦКБ "Рубин" - исполнитель опытно-конструкторской работы по ВНЭУ в России.По его словам, этот подход перспективен и по скрытности, и по простоте базирования, и по другим параметрам, важным для отечественного флота.ЦКБ "Рубин" специализируется на проектировании подводных лодок и подводных необитаемых аппаратов. Большая часть подлодок в составе ВМФ России была спроектирована "Рубином", в частности стратегические атомные класса "Борей" и неатомные класса "Варшавянка" и "Лада".

https://ria.ru/20221004/kosmos-1821306187.html

https://ria.ru/20221010/apl-1822684598.html

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безопасность, россия, вмф рф, наука