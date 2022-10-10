В ЦКБ "Рубин" рассказали об энергетической установке для неатомных подлодок
ЦКБ "Рубин": ВНЭУ для подлодок будет создаваться с получением водорода из дизтоплива
© Фото : предоставлено ОАО "ЦКБ МТ "Рубин"Головная подлодка проекта "Лада" ("Санкт-Петербург"), находящаяся в опытной эксплуатации на Северном флоте.
© Фото : предоставлено ОАО "ЦКБ МТ "Рубин"
Головная подлодка проекта "Лада" ("Санкт-Петербург"), находящаяся в опытной эксплуатации на Северном флоте.. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости, Сергей Сафронов. ЦКБ "Рубин" решило создавать анаэробную (воздухонезависимую) энергетическую установку (ВНЭУ) для неатомных подводных лодок на базе топливных элементов с получением водорода из дизельного топлива, заявил в интервью РИА Новости заместитель гендиректора "Рубина" по внешнеэкономической деятельности и военно-техническому сотрудничеству Андрей Баранов.
Главное преимущество ВНЭУ — увеличение скрытности подлодки. Субмарина получает возможность находиться под водой без всплытия для зарядки батарей. ЦКБ "Рубин" - исполнитель опытно-конструкторской работы по ВНЭУ в России.
"Мы создаем ВНЭУ на базе топливных элементов с получением водорода из дизельного топлива. Получаем воду из кислорода и водорода, при этом выделяется электричество. Самый сложный вопрос: откуда брать водород? Возить его с собой громоздко, грузить – сложно и опасно. Поэтому мы предлагаем получать его из дизельного топлива, эта схема называется риформинг", - сказал Баранов.
По его словам, этот подход перспективен и по скрытности, и по простоте базирования, и по другим параметрам, важным для отечественного флота.
ЦКБ "Рубин" специализируется на проектировании подводных лодок и подводных необитаемых аппаратов. Большая часть подлодок в составе ВМФ России была спроектирована "Рубином", в частности стратегические атомные класса "Борей" и неатомные класса "Варшавянка" и "Лада".