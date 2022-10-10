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ВКонтакте создаст для пользователей персональные обложки - РИА Новости, 10.10.2022
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ВКонтакте создаст для пользователей персональные обложки
ВКонтакте создаст для пользователей персональные обложки - РИА Новости, 10.10.2022
ВКонтакте создаст для пользователей персональные обложки
ВКонтакте представила возможность установить в личный профиль уникальную обложку в честь 16-летия соцсети. Ее поможет сгенерировать искусственный интеллект... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T17:18
2022-10-10T17:18
вконтакте
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. ВКонтакте представила возможность установить в личный профиль уникальную обложку в честь 16-летия соцсети. Ее поможет сгенерировать искусственный интеллект персонально для каждого пользователя — на основе анализа общедоступной информации страницы. Также обложку можно установить самостоятельно — например, добавить любимую фотографию.Чтобы создать обложку при помощи нейросети, надо зайти в сервис "Обложка от ВКонтакте" и нажать кнопку для генерации изображения. Когда оно будет готово, пользователь получит уведомление. Останется только выбрать один из четырех вариантов, сгенерированных в разных стилях, и нажать кнопку "Установить обложку". Изображение автоматически будет добавлено в профиль пользователя с тематическим хештегом, результатом можно будет поделиться в публикации или через личные сообщения.
https://ria.ru/20221010/vkontakte-1822735501.html
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РИА Новости
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5
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96
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вконтакте
ВКонтакте
17:18 10.10.2022
 

ВКонтакте создаст для пользователей персональные обложки

© Фото : ВКонтактеОфис ВКонтакте
Офис ВКонтакте - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© Фото : ВКонтакте
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. ВКонтакте представила возможность установить в личный профиль уникальную обложку в честь 16-летия соцсети. Ее поможет сгенерировать искусственный интеллект персонально для каждого пользователя — на основе анализа общедоступной информации страницы. Также обложку можно установить самостоятельно — например, добавить любимую фотографию.
Обложка ВКонтакте
Обложка ВКонтакте
Обложка ВКонтакте
Чтобы создать обложку при помощи нейросети, надо зайти в сервис "Обложка от ВКонтакте" и нажать кнопку для генерации изображения. Когда оно будет готово, пользователь получит уведомление. Останется только выбрать один из четырех вариантов, сгенерированных в разных стилях, и нажать кнопку "Установить обложку".
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Изображение автоматически будет добавлено в профиль пользователя с тематическим хештегом, результатом можно будет поделиться в публикации или через личные сообщения.
 
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