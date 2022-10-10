https://ria.ru/20221010/vkontakte-1822890092.html

ВКонтакте создаст для пользователей персональные обложки

ВКонтакте создаст для пользователей персональные обложки - РИА Новости, 10.10.2022

ВКонтакте создаст для пользователей персональные обложки

ВКонтакте представила возможность установить в личный профиль уникальную обложку в честь 16-летия соцсети. Ее поможет сгенерировать искусственный интеллект... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T17:18

2022-10-10T17:18

2022-10-10T17:18

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. ВКонтакте представила возможность установить в личный профиль уникальную обложку в честь 16-летия соцсети. Ее поможет сгенерировать искусственный интеллект персонально для каждого пользователя — на основе анализа общедоступной информации страницы. Также обложку можно установить самостоятельно — например, добавить любимую фотографию.Чтобы создать обложку при помощи нейросети, надо зайти в сервис "Обложка от ВКонтакте" и нажать кнопку для генерации изображения. Когда оно будет готово, пользователь получит уведомление. Останется только выбрать один из четырех вариантов, сгенерированных в разных стилях, и нажать кнопку "Установить обложку". Изображение автоматически будет добавлено в профиль пользователя с тематическим хештегом, результатом можно будет поделиться в публикации или через личные сообщения.

https://ria.ru/20221010/vkontakte-1822735501.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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