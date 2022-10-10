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Пользователи ВКонтакте рассказали, что нужно дарить на День учителя
Пользователи ВКонтакте рассказали, что нужно дарить на День учителя - РИА Новости, 10.10.2022
Пользователи ВКонтакте рассказали, что нужно дарить на День учителя
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T11:30
2022-10-10T11:30
2022-10-10T11:30
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, что нужно дарить преподавателю на День учителя.Варианты ответа были: цветы; конфеты; подарочный сертификат; хорошее поведение; ничего не нужно.В итоге большинство подписчиков считает, что учителю нужно дарить цветы. Так проголосовали 27% опрошенных. На втором месте оказались те, кто не считает нужным делать подарок — около 23% проголосовавших. За подарочный сертификат проголосовали почти 22% подписчиков, а за хорошее поведение — 17%. Меньше всего пользователей проголосовали за конфеты. Таких оказалось 8%.В комментариях подписчики отметили, что поздравлять нужно со всеми профессиональными праздниками. Но подарок не должен быть обязательным.
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вконтакте, общество
Пользователи ВКонтакте рассказали, что нужно дарить на День учителя
Пользователи ВКонтакте поделились мнением о подарках на День учителя
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости.
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице
Агентства в социальной сети.
На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, что нужно дарить преподавателю на День учителя.
Варианты ответа были: цветы; конфеты; подарочный сертификат; хорошее поведение; ничего не нужно.
В итоге большинство подписчиков считает, что учителю нужно дарить цветы. Так проголосовали 27% опрошенных. На втором месте оказались те, кто не считает нужным делать подарок — около 23% проголосовавших. За подарочный сертификат проголосовали почти 22% подписчиков, а за хорошее поведение — 17%. Меньше всего пользователей проголосовали за конфеты. Таких оказалось 8%.
В комментариях подписчики отметили, что поздравлять нужно со всеми профессиональными праздниками. Но подарок не должен быть обязательным.