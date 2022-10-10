https://ria.ru/20221010/vengriya-1822957846.html

В Венгрии назвали заявления стран ЕС по поводу Украины бесчувственными

В Венгрии назвали заявления стран ЕС по поводу Украины бесчувственными - РИА Новости, 10.10.2022

В Венгрии назвали заявления стран ЕС по поводу Украины бесчувственными

Заявления глав европейских стран, когда правительства призывают собственных граждан страдать во имя Украины, являются "осенним парадом бесчувственных... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T21:09

2022-10-10T21:09

2022-10-10T21:09

виктор орбан

россия

венгрия

украина

сара вагенкнехт

анналена бербок

европарламент

евросоюз

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БУДАПЕШТ, 10 окт - РИА Новости. Заявления глав европейских стран, когда правительства призывают собственных граждан страдать во имя Украины, являются "осенним парадом бесчувственных заявлений", вряд ли можно ожидать, что они по примеру Будапешта поинтересуются отношением населения к санкциям, заявил госсекретарь кабинета премьер-министра Венгрии Чаба Деметер.Ранее премьер-министр страны Виктор Орбан заявил, что Венгрия первой в Европе запускает национальные консультации, чтобы узнать мнение граждан о санкциях ЕС против России. Он призвал всех граждан страны высказать мнение в ходе национальной консультации и таким образом "положить конец" росту цен на энергию, вызванному санкциями, навязанными Брюсселем странам Евросоюза. Гражданам планируется задать семь вопросов, уже известно, что они будут касаться газа, нефти, атомной энергетики и туризма."Экономическую турбулентность вызвал не сам факт войны, а плохой ответ на нее брюссельских бюрократов... Было бы неплохо, чтобы другие страны по примеру Венгрии спросили мнение граждан о санкциях, но, судя по сделанным до сих пор заявлениям, это маловероятно. Скорее, идет осенний парад бесчувственных заявлений. Говорят: "Мы будем страдать, но выживем", "Мы должны платить за обучение" или, например, что мнение граждан Германии вторично по отношению к международным обязательствам", - сказал Деметер в интервью газете Magyar Nemzet.По его словам, подобный подход направлен не на диалог, а на отдаление элит от народа.Глава МИД Германии Анналена Бербок в ходе выступления в Праге в конце августа сказала: "Если я пообещала людям Украины, что мы будем с вами столько, сколько вам будет нужно, я хочу сдержать это обещание. Неважно, что думают мои немецкие избиратели, я хочу сдержать обещание людям Украины". Министра раскритиковала оппозиция. Депутат бундестага, экс-лидер парламентской фракции Левой партии Сара Вагенкнехт назвала Бербок "ошибкой" и "опасностью" для Германии. Представитель ХДС Норберт Рёттген посоветовал министру вместо ультимативных форм выбирать хорошую аргументацию, а сопредседатель "Альтернативы для Германии" Алиса Вайдель заявила, что "назрела отставка министра иностранных дел Бербок".Представитель венгерского правительства Александра Сенткирайи заявляла, что санкции Евросоюза - это оружие, которое выстрелило в обратную сторону, вследствие чего Европа стала беднее, а Россия - богаче. По результатам опроса центра изучения общественного мнения Szazadveg, более 70% венгров считают, что антироссийские санкции вредят Европе, в том числе Венгрии. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что санкционная стратегия ЕС "полностью провалилась".Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20220926/orban-1819548747.html

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виктор орбан, россия, венгрия, украина, сара вагенкнехт, анналена бербок, европарламент, евросоюз, санкции в отношении россии, мид германии