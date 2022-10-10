Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Венгрии прокомментировал критику его встречи с Лавровым - РИА Новости, 10.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221010/vengriya-1822682855.html
Глава МИД Венгрии прокомментировал критику его встречи с Лавровым
Глава МИД Венгрии прокомментировал критику его встречи с Лавровым - РИА Новости, 10.10.2022
Глава МИД Венгрии прокомментировал критику его встречи с Лавровым
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто напомнил оппозиционным политикам и журналистам, критикующим его за встречу с главой... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T01:54
2022-10-10T13:31
сергей лавров
петер сийярто
россия
венгрия
европа
газпром
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804077302_0:128:3188:1921_1920x0_80_0_0_96723985cbb280fadae87ebe9eb28ac8.jpg
БУДАПЕШТ, 10 окт — РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто напомнил оппозиционным политикам и журналистам, критикующим его за встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым, что в их домах, в отличие от других стран Европы, зимой будет тепло.Сийярто отметил, что подвергся критике в либеральных СМИ за встречу с Лавровым на полях Генассамблеи ООН. "У меня вопрос, а если я с ним там не встречусь, кто сможет гарантировать, что мы сможем договориться с "Газпромом" об отсроченном платеже? Или кто гарантирует, что "Газпром" &lt;...&gt; ежедневно будет поставлять 5,8 миллиона кубометров газа? Поэтому когда прекрасные оппозиционные коллеги пишут, что это было глупо, пусть они подумают о том, что когда у других не будет отопления, в их квартирах оно будет. Потому что кому-то об этом надо было договариваться", — подчеркнул он.По словам Сийярто, он считает встречи в дипломатических кругах "средством, чтобы сделать лучше для страны". "На мой взгляд, для чего же нужна внешняя политика, если не для этого?" — добавил он.Ранее Сийярто выразил сожаление, что оказался единственным представителем ЕС, который провел встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН, по его словам, Евросоюзу нужно использовать любую возможность для диалога с Россией.Венгерская компания MVM ранее заявила, что заключила с "Газпромом" соглашение об отсрочке платежа за газ в связи с резкими колебаниями цен на предстоящий зимний период.Сийярто в июле — через неделю после введения венгерским правительством ЧП в сфере энергетики — посетил Москву, где провел переговоры с Лавровым, на которых обсуждался вопрос поставок дополнительных объемов российского газа на венгерский рынок. Как сообщил по ее итогам Лавров, просьба Венгрии будет незамедлительно рассмотрена. В середине августа "Газпром" начал поставки газа сверх установленных контрактов. Позднее Сийярто заявил, что подписан договор с "Газпромом", согласно которому в страну с 1 сентября будет поступать дополнительно 5,8 миллиона кубометров газа ежедневно через "Турецкий поток" и Сербию.
https://ria.ru/20221007/es-1822168921.html
россия
венгрия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804077302_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_42c213e2ec3a8bc884823c746fe7566d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей лавров, петер сийярто, россия, венгрия, европа, газпром
Сергей Лавров, Петер Сийярто, Россия, Венгрия, Европа, Газпром
01:54 10.10.2022 (обновлено: 13:31 10.10.2022)
 
Глава МИД Венгрии прокомментировал критику его встречи с Лавровым

Глава МИД Венгрии напомнил критикам его встречи с Лавровым, что в их домах будет тепло

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 10 окт — РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто напомнил оппозиционным политикам и журналистам, критикующим его за встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым, что в их домах, в отличие от других стран Европы, зимой будет тепло.

"Я могу сказать только, что пока "Газпром" поставлял нам все, что обещал. Может, другим нет, но о других я думать не должен. Они (Россия. — Прим. ред.) поставляли такое количество, о котором я с ними договаривался в вопросах энергии", — сказал Сийярто в эфире венгерского HírTV.

Сийярто отметил, что подвергся критике в либеральных СМИ за встречу с Лавровым на полях Генассамблеи ООН. "У меня вопрос, а если я с ним там не встречусь, кто сможет гарантировать, что мы сможем договориться с "Газпромом" об отсроченном платеже? Или кто гарантирует, что "Газпром" <...> ежедневно будет поставлять 5,8 миллиона кубометров газа? Поэтому когда прекрасные оппозиционные коллеги пишут, что это было глупо, пусть они подумают о том, что когда у других не будет отопления, в их квартирах оно будет. Потому что кому-то об этом надо было договариваться", — подчеркнул он.
По словам Сийярто, он считает встречи в дипломатических кругах "средством, чтобы сделать лучше для страны". "На мой взгляд, для чего же нужна внешняя политика, если не для этого?" — добавил он.
Ранее Сийярто выразил сожаление, что оказался единственным представителем ЕС, который провел встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН, по его словам, Евросоюзу нужно использовать любую возможность для диалога с Россией.
Венгерская компания MVM ранее заявила, что заключила с "Газпромом" соглашение об отсрочке платежа за газ в связи с резкими колебаниями цен на предстоящий зимний период.
Сийярто в июле — через неделю после введения венгерским правительством ЧП в сфере энергетики — посетил Москву, где провел переговоры с Лавровым, на которых обсуждался вопрос поставок дополнительных объемов российского газа на венгерский рынок. Как сообщил по ее итогам Лавров, просьба Венгрии будет незамедлительно рассмотрена. В середине августа "Газпром" начал поставки газа сверх установленных контрактов. Позднее Сийярто заявил, что подписан договор с "Газпромом", согласно которому в страну с 1 сентября будет поступать дополнительно 5,8 миллиона кубометров газа ежедневно через "Турецкий поток" и Сербию.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
7 октября, 11:27
Потолок цен на газ может лишить ЕС энергии, заявил премьер Люксембурга
 
Сергей ЛавровПетер СийяртоРоссияВенгрияЕвропаГазпром
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала