https://ria.ru/20221010/vengriya-1822682855.html

Глава МИД Венгрии прокомментировал критику его встречи с Лавровым

Глава МИД Венгрии прокомментировал критику его встречи с Лавровым - РИА Новости, 10.10.2022

Глава МИД Венгрии прокомментировал критику его встречи с Лавровым

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто напомнил оппозиционным политикам и журналистам, критикующим его за встречу с главой... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T01:54

2022-10-10T01:54

2022-10-10T13:31

сергей лавров

петер сийярто

россия

венгрия

европа

газпром

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БУДАПЕШТ, 10 окт — РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто напомнил оппозиционным политикам и журналистам, критикующим его за встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым, что в их домах, в отличие от других стран Европы, зимой будет тепло.Сийярто отметил, что подвергся критике в либеральных СМИ за встречу с Лавровым на полях Генассамблеи ООН. "У меня вопрос, а если я с ним там не встречусь, кто сможет гарантировать, что мы сможем договориться с "Газпромом" об отсроченном платеже? Или кто гарантирует, что "Газпром" <...> ежедневно будет поставлять 5,8 миллиона кубометров газа? Поэтому когда прекрасные оппозиционные коллеги пишут, что это было глупо, пусть они подумают о том, что когда у других не будет отопления, в их квартирах оно будет. Потому что кому-то об этом надо было договариваться", — подчеркнул он.По словам Сийярто, он считает встречи в дипломатических кругах "средством, чтобы сделать лучше для страны". "На мой взгляд, для чего же нужна внешняя политика, если не для этого?" — добавил он.Ранее Сийярто выразил сожаление, что оказался единственным представителем ЕС, который провел встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН, по его словам, Евросоюзу нужно использовать любую возможность для диалога с Россией.Венгерская компания MVM ранее заявила, что заключила с "Газпромом" соглашение об отсрочке платежа за газ в связи с резкими колебаниями цен на предстоящий зимний период.Сийярто в июле — через неделю после введения венгерским правительством ЧП в сфере энергетики — посетил Москву, где провел переговоры с Лавровым, на которых обсуждался вопрос поставок дополнительных объемов российского газа на венгерский рынок. Как сообщил по ее итогам Лавров, просьба Венгрии будет незамедлительно рассмотрена. В середине августа "Газпром" начал поставки газа сверх установленных контрактов. Позднее Сийярто заявил, что подписан договор с "Газпромом", согласно которому в страну с 1 сентября будет поступать дополнительно 5,8 миллиона кубометров газа ежедневно через "Турецкий поток" и Сербию.

https://ria.ru/20221007/es-1822168921.html

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сергей лавров, петер сийярто, россия, венгрия, европа, газпром