https://ria.ru/20221010/venesuela-1822686859.html
Власти Венесуэлы сообщили о росте числа жертв наводнения на севере страны
Власти Венесуэлы сообщили о росте числа жертв наводнения на севере страны - РИА Новости, 10.10.2022
Власти Венесуэлы сообщили о росте числа жертв наводнения на севере страны
Число погибших в результате мощного паводка и оползня в венесуэльском штате Арагуа выросло до 25 человек, еще 52 жителя пропали без вести, сообщил министр... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T05:34
2022-10-10T05:34
2022-10-10T13:04
в мире
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МЕХИКО, 10 окт - РИА Новости. Число погибших в результате мощного паводка и оползня в венесуэльском штате Арагуа выросло до 25 человек, еще 52 жителя пропали без вести, сообщил министр внутренних дел, юстиции и мира Венесуэлы Ремихио Себальос.Президент Николас Мадуро ранее объявил зоной стихийного бедствия общины Лас-Техериас в штате Арагуа, в стране объявлен трехдневный траур по жертвам трагедии.К спасательным работам после мощного наводнения, которое произошло в ночь на воскресенье, привлекли около 1200 служащих армии и спасателей различных ведомств. В зоне бедствия разрушены или затоплены жилые дома и коммерческие предприятия, нарушена подача электричества. Жители пострадавших районов эвакуированы во временные приюты.
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в мире, николас мадуро, венесуэла, арагуа, происшествия
В мире, Николас Мадуро, Венесуэла, Арагуа, Происшествия
05:34 10.10.2022 (обновлено: 13:04 10.10.2022)
Власти Венесуэлы сообщили о росте числа жертв наводнения на севере страны
Власти Венесуэлы сообщили о росте числа жертв наводнения в штате Арагуа до 25 человек