https://ria.ru/20221010/venesuela-1822686859.html

Власти Венесуэлы сообщили о росте числа жертв наводнения на севере страны

Власти Венесуэлы сообщили о росте числа жертв наводнения на севере страны - РИА Новости, 10.10.2022

Власти Венесуэлы сообщили о росте числа жертв наводнения на севере страны

Число погибших в результате мощного паводка и оползня в венесуэльском штате Арагуа выросло до 25 человек, еще 52 жителя пропали без вести, сообщил министр... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T05:34

2022-10-10T05:34

2022-10-10T13:04

в мире

николас мадуро

венесуэла

арагуа

происшествия

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МЕХИКО, 10 окт - РИА Новости. Число погибших в результате мощного паводка и оползня в венесуэльском штате Арагуа выросло до 25 человек, еще 52 жителя пропали без вести, сообщил министр внутренних дел, юстиции и мира Венесуэлы Ремихио Себальос.Президент Николас Мадуро ранее объявил зоной стихийного бедствия общины Лас-Техериас в штате Арагуа, в стране объявлен трехдневный траур по жертвам трагедии.К спасательным работам после мощного наводнения, которое произошло в ночь на воскресенье, привлекли около 1200 служащих армии и спасателей различных ведомств. В зоне бедствия разрушены или затоплены жилые дома и коммерческие предприятия, нарушена подача электричества. Жители пострадавших районов эвакуированы во временные приюты.

https://ria.ru/20220919/pozhar-1818007814.html

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в мире, николас мадуро, венесуэла, арагуа, происшествия