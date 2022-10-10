https://ria.ru/20221010/varshavyanka-1822720959.html

В ЦКБ "Рубин" заявили, что ставить точку на проекте "Варшавянка" рано

В ЦКБ "Рубин" заявили, что ставить точку на проекте "Варшавянка" рано - РИА Новости, 10.10.2022

В ЦКБ "Рубин" заявили, что ставить точку на проекте "Варшавянка" рано

Конструкторы проекта неатомной подводной лодки "Варшавянка" считают, что на нем рано ставить точку: лодку можно еще модернизировать за счет применения новых... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T10:44

2022-10-10T10:44

2022-10-10T10:45

безопасность

тихоокеанский флот вмф россии

вмф рф

подводные лодки проекта 636 "варшавянка"

цкб мт "рубин"

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости, Сергей Сафронов. Конструкторы проекта неатомной подводной лодки "Варшавянка" считают, что на нем рано ставить точку: лодку можно еще модернизировать за счет применения новых материалов, оружия и систем, заявил в интервью РИА Новости заместитель гендиректора ЦКБ "Рубин" по внешнеэкономической деятельности и военно-техническому сотрудничеству Андрей Баранов.В настоящее время подлодки проекта 636 "Варшавянка" поступают на Тихоокеанский флот. До 2024 года их будет шесть в составе ТОФ. Ранее шесть субмарин этого проекта вошли в боевой состав Черноморского флота."Точку ставить рано, этот проект может быть модернизирован за счет применения новых материалов, нового оружия, систем. Конкурентоспособность как раз поддерживается за счет его постоянной модернизации. Сейчас, в общем, эта лодка абсолютно современная по своей начинке", - сказал Баранов.По его словам, лодка, конечно, "великовата для некоторых покупателей", но с другой стороны, в большую лодку можно заложить больше механизмов и оружия."И, конечно же, все это венчается малой шумностью этой лодки, что принципиально важно – шумную лодку не спасут никакие модернизации", - сказал Баранов.ЦКБ "Рубин" специализируется на проектировании подводных лодок и подводных необитаемых аппаратов. Большая часть подлодок в составе ВМФ России была спроектирована "Рубином", в частности стратегические атомные класса "Борей" и неатомные класса "Варшавянка" и "Лада".

https://ria.ru/20221010/varshavyanka-1822685251.html

https://ria.ru/20221010/podlodki-1822697529.html

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, тихоокеанский флот вмф россии, вмф рф, подводные лодки проекта 636 "варшавянка", цкб мт "рубин"