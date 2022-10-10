https://ria.ru/20221010/varshavyanka-1822720959.html
В ЦКБ "Рубин" заявили, что ставить точку на проекте "Варшавянка" рано
В ЦКБ "Рубин" заявили, что ставить точку на проекте "Варшавянка" рано - РИА Новости, 10.10.2022
В ЦКБ "Рубин" заявили, что ставить точку на проекте "Варшавянка" рано
Конструкторы проекта неатомной подводной лодки "Варшавянка" считают, что на нем рано ставить точку: лодку можно еще модернизировать за счет применения новых... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T10:44
2022-10-10T10:44
2022-10-10T10:45
безопасность
тихоокеанский флот вмф россии
вмф рф
подводные лодки проекта 636 "варшавянка"
цкб мт "рубин"
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости, Сергей Сафронов. Конструкторы проекта неатомной подводной лодки "Варшавянка" считают, что на нем рано ставить точку: лодку можно еще модернизировать за счет применения новых материалов, оружия и систем, заявил в интервью РИА Новости заместитель гендиректора ЦКБ "Рубин" по внешнеэкономической деятельности и военно-техническому сотрудничеству Андрей Баранов.В настоящее время подлодки проекта 636 "Варшавянка" поступают на Тихоокеанский флот. До 2024 года их будет шесть в составе ТОФ. Ранее шесть субмарин этого проекта вошли в боевой состав Черноморского флота."Точку ставить рано, этот проект может быть модернизирован за счет применения новых материалов, нового оружия, систем. Конкурентоспособность как раз поддерживается за счет его постоянной модернизации. Сейчас, в общем, эта лодка абсолютно современная по своей начинке", - сказал Баранов.По его словам, лодка, конечно, "великовата для некоторых покупателей", но с другой стороны, в большую лодку можно заложить больше механизмов и оружия."И, конечно же, все это венчается малой шумностью этой лодки, что принципиально важно – шумную лодку не спасут никакие модернизации", - сказал Баранов.ЦКБ "Рубин" специализируется на проектировании подводных лодок и подводных необитаемых аппаратов. Большая часть подлодок в составе ВМФ России была спроектирована "Рубином", в частности стратегические атомные класса "Борей" и неатомные класса "Варшавянка" и "Лада".
https://ria.ru/20221010/varshavyanka-1822685251.html
https://ria.ru/20221010/podlodki-1822697529.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, тихоокеанский флот вмф россии, вмф рф, подводные лодки проекта 636 "варшавянка", цкб мт "рубин"
Безопасность, Тихоокеанский флот ВМФ России, ВМФ РФ, Подводные лодки проекта 636 "Варшавянка", ЦКБ МТ "Рубин"
10:44 10.10.2022 (обновлено: 10:45 10.10.2022)
В ЦКБ "Рубин" заявили, что ставить точку на проекте "Варшавянка" рано
Замглавы ЦКБ "Рубин" Баранов: ставить точку на проекте подводной лодки "Варшавянка" рано
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости, Сергей Сафронов. Конструкторы проекта неатомной подводной лодки "Варшавянка" считают, что на нем рано ставить точку: лодку можно еще модернизировать за счет применения новых материалов, оружия и систем, заявил в интервью РИА Новости заместитель гендиректора ЦКБ "Рубин" по внешнеэкономической деятельности и военно-техническому сотрудничеству Андрей Баранов.
В настоящее время подлодки проекта 636 "Варшавянка" поступают на Тихоокеанский флот. До 2024 года их будет шесть в составе ТОФ
. Ранее шесть субмарин этого проекта вошли в боевой состав Черноморского флота.
"Точку ставить рано, этот проект может быть модернизирован за счет применения новых материалов, нового оружия, систем. Конкурентоспособность как раз поддерживается за счет его постоянной модернизации. Сейчас, в общем, эта лодка абсолютно современная по своей начинке", - сказал Баранов.
По его словам, лодка, конечно, "великовата для некоторых покупателей", но с другой стороны, в большую лодку можно заложить больше механизмов и оружия.
"И, конечно же, все это венчается малой шумностью этой лодки, что принципиально важно – шумную лодку не спасут никакие модернизации", - сказал Баранов.
ЦКБ "Рубин" специализируется на проектировании подводных лодок и подводных необитаемых аппаратов. Большая часть подлодок в составе ВМФ России
была спроектирована "Рубином", в частности стратегические атомные класса "Борей" и неатомные класса "Варшавянка" и "Лада".