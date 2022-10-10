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В ЦКБ "Рубин" заявили, что ставить точку на проекте "Варшавянка" рано - РИА Новости, 10.10.2022
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В ЦКБ "Рубин" заявили, что ставить точку на проекте "Варшавянка" рано
В ЦКБ "Рубин" заявили, что ставить точку на проекте "Варшавянка" рано - РИА Новости, 10.10.2022
В ЦКБ "Рубин" заявили, что ставить точку на проекте "Варшавянка" рано
Конструкторы проекта неатомной подводной лодки "Варшавянка" считают, что на нем рано ставить точку: лодку можно еще модернизировать за счет применения новых... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T10:44
2022-10-10T10:45
безопасность
тихоокеанский флот вмф россии
вмф рф
подводные лодки проекта 636 "варшавянка"
цкб мт "рубин"
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости, Сергей Сафронов. Конструкторы проекта неатомной подводной лодки "Варшавянка" считают, что на нем рано ставить точку: лодку можно еще модернизировать за счет применения новых материалов, оружия и систем, заявил в интервью РИА Новости заместитель гендиректора ЦКБ "Рубин" по внешнеэкономической деятельности и военно-техническому сотрудничеству Андрей Баранов.В настоящее время подлодки проекта 636 "Варшавянка" поступают на Тихоокеанский флот. До 2024 года их будет шесть в составе ТОФ. Ранее шесть субмарин этого проекта вошли в боевой состав Черноморского флота."Точку ставить рано, этот проект может быть модернизирован за счет применения новых материалов, нового оружия, систем. Конкурентоспособность как раз поддерживается за счет его постоянной модернизации. Сейчас, в общем, эта лодка абсолютно современная по своей начинке", - сказал Баранов.По его словам, лодка, конечно, "великовата для некоторых покупателей", но с другой стороны, в большую лодку можно заложить больше механизмов и оружия."И, конечно же, все это венчается малой шумностью этой лодки, что принципиально важно – шумную лодку не спасут никакие модернизации", - сказал Баранов.ЦКБ "Рубин" специализируется на проектировании подводных лодок и подводных необитаемых аппаратов. Большая часть подлодок в составе ВМФ России была спроектирована "Рубином", в частности стратегические атомные класса "Борей" и неатомные класса "Варшавянка" и "Лада".
https://ria.ru/20221010/varshavyanka-1822685251.html
https://ria.ru/20221010/podlodki-1822697529.html
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безопасность, тихоокеанский флот вмф россии, вмф рф, подводные лодки проекта 636 "варшавянка", цкб мт "рубин"
Безопасность, Тихоокеанский флот ВМФ России, ВМФ РФ, Подводные лодки проекта 636 "Варшавянка", ЦКБ МТ "Рубин"
10:44 10.10.2022 (обновлено: 10:45 10.10.2022)
 
В ЦКБ "Рубин" заявили, что ставить точку на проекте "Варшавянка" рано

Замглавы ЦКБ "Рубин" Баранов: ставить точку на проекте подводной лодки "Варшавянка" рано

© РИА Новости / Алексей НикольскийДизель-электрическая подводная лодка "Петропавловск-Камчатский" проекта 636.3 "Варшавянка"
Дизель-электрическая подводная лодка Петропавловск-Камчатский проекта 636.3 Варшавянка - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Дизель-электрическая подводная лодка "Петропавловск-Камчатский" проекта 636.3 "Варшавянка". Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости, Сергей Сафронов. Конструкторы проекта неатомной подводной лодки "Варшавянка" считают, что на нем рано ставить точку: лодку можно еще модернизировать за счет применения новых материалов, оружия и систем, заявил в интервью РИА Новости заместитель гендиректора ЦКБ "Рубин" по внешнеэкономической деятельности и военно-техническому сотрудничеству Андрей Баранов.
В настоящее время подлодки проекта 636 "Варшавянка" поступают на Тихоокеанский флот. До 2024 года их будет шесть в составе ТОФ. Ранее шесть субмарин этого проекта вошли в боевой состав Черноморского флота.
Подводная лодка класса Варшавянка - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
03:35Новое оружие России
В ЦКБ "Рубин" рассказали, как усовершенствован проект подлодки "Варшавянка"
"Точку ставить рано, этот проект может быть модернизирован за счет применения новых материалов, нового оружия, систем. Конкурентоспособность как раз поддерживается за счет его постоянной модернизации. Сейчас, в общем, эта лодка абсолютно современная по своей начинке", - сказал Баранов.
По его словам, лодка, конечно, "великовата для некоторых покупателей", но с другой стороны, в большую лодку можно заложить больше механизмов и оружия.
"И, конечно же, все это венчается малой шумностью этой лодки, что принципиально важно – шумную лодку не спасут никакие модернизации", - сказал Баранов.
ЦКБ "Рубин" специализируется на проектировании подводных лодок и подводных необитаемых аппаратов. Большая часть подлодок в составе ВМФ России была спроектирована "Рубином", в частности стратегические атомные класса "Борей" и неатомные класса "Варшавянка" и "Лада".
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БезопасностьТихоокеанский флот ВМФ РоссииВМФ РФПодводные лодки проекта 636 "Варшавянка"ЦКБ МТ "Рубин"
 
 
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