https://ria.ru/20221010/varshavyanka-1822685251.html
В ЦКБ "Рубин" рассказали, как усовершенствован проект подлодки "Варшавянка"
В ЦКБ "Рубин" рассказали, как усовершенствован проект подлодки "Варшавянка" - РИА Новости, 10.10.2022
В ЦКБ "Рубин" рассказали, как усовершенствован проект подлодки "Варшавянка"
ЦКБ "Рубин" выполнило работы по усовершенствованию проекта 636-й неатомной подводной лодки "Варшавянка": она сможет иметь в том числе гидроакустические... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T03:35
2022-10-10T03:35
2022-10-10T03:35
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости, Сергей Сафронов. ЦКБ "Рубин" выполнило работы по усовершенствованию проекта 636-й неатомной подводной лодки "Варшавянка": она сможет иметь в том числе гидроакустические буксируемые антенны и модернизированную энергетику, заявил в интервью РИА Новости заместитель гендиректора "Рубина" по внешнеэкономической деятельности и военно-техническому сотрудничеству Андрей Баранов.Буксируемые гидроакустические антенны позволяют лодке слушать океан на задних курсовых углах, то есть сзади. При наличии передней стандартной антенны на борту таким образом достигается акустическая слышимость в 360 градусов."Рубин" выполнил множество проработок, показывающих возможные направления совершенствования проекта – от оснащения гидроакустическими протяженными буксируемыми антеннами до очередной модернизации энергетической установки. Сохраняющийся спрос на эти лодки со стороны отечественного ВМФ и зарубежных заказчиков показывает, что в этот потенциал верим не только мы", - сказал Баранов.По его словам, флоту нужны неатомные лодки, а корабли проекта 636 "отличные, серийные, недорогие".В настоящее время подлодки проекта 636 "Варшавянка" поступают на Тихоокеанский флот. До 2024 года их будет шесть в составе ТОФ. Ранее шесть субмарин этого проекта вошли в боевой состав Черноморского флота.
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безопасность, адмиралтейские верфи, тихоокеанский флот вмф россии, наука, россия
Новое оружие России, Безопасность, Адмиралтейские верфи, Тихоокеанский флот ВМФ России, Наука, Россия
В ЦКБ "Рубин" рассказали, как усовершенствован проект подлодки "Варшавянка"
ЦКБ "Рубин" выполнило работы по усовершенствованию проекта неатомной подлодки "Варшавянка"
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости, Сергей Сафронов. ЦКБ "Рубин" выполнило работы по усовершенствованию проекта 636-й неатомной подводной лодки "Варшавянка": она сможет иметь в том числе гидроакустические буксируемые антенны и модернизированную энергетику, заявил в интервью РИА Новости заместитель гендиректора "Рубина" по внешнеэкономической деятельности и военно-техническому сотрудничеству Андрей Баранов.
Буксируемые гидроакустические антенны позволяют лодке слушать океан на задних курсовых углах, то есть сзади. При наличии передней стандартной антенны на борту таким образом достигается акустическая слышимость в 360 градусов.
"Рубин" выполнил множество проработок, показывающих возможные направления совершенствования проекта – от оснащения гидроакустическими протяженными буксируемыми антеннами до очередной модернизации энергетической установки. Сохраняющийся спрос на эти лодки со стороны отечественного ВМФ и зарубежных заказчиков показывает, что в этот потенциал верим не только мы", - сказал Баранов.
По его словам, флоту нужны неатомные лодки, а корабли проекта 636 "отличные, серийные, недорогие".
"Параллельно с ними "Адмиралтейские верфи
" строят серию неатомных подводных лодок следующего поколения, проекта 677, две разные серии дают флоту больше возможностей", - сказал Баранов.
В настоящее время подлодки проекта 636 "Варшавянка" поступают на Тихоокеанский флот. До 2024 года их будет шесть в составе ТОФ
. Ранее шесть субмарин этого проекта вошли в боевой состав Черноморского флота.