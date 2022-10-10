https://ria.ru/20221010/varshavyanka-1822685251.html

В ЦКБ "Рубин" рассказали, как усовершенствован проект подлодки "Варшавянка"

В ЦКБ "Рубин" рассказали, как усовершенствован проект подлодки "Варшавянка" - РИА Новости, 10.10.2022

В ЦКБ "Рубин" рассказали, как усовершенствован проект подлодки "Варшавянка"

ЦКБ "Рубин" выполнило работы по усовершенствованию проекта 636-й неатомной подводной лодки "Варшавянка": она сможет иметь в том числе гидроакустические... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T03:35

2022-10-10T03:35

2022-10-10T03:35

новое оружие россии

безопасность

адмиралтейские верфи

тихоокеанский флот вмф россии

наука

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155754/21/1557542169_0:0:3433:1932_1920x0_80_0_0_cc5c0570d5191f4e92f54c094989510d.jpg

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости, Сергей Сафронов. ЦКБ "Рубин" выполнило работы по усовершенствованию проекта 636-й неатомной подводной лодки "Варшавянка": она сможет иметь в том числе гидроакустические буксируемые антенны и модернизированную энергетику, заявил в интервью РИА Новости заместитель гендиректора "Рубина" по внешнеэкономической деятельности и военно-техническому сотрудничеству Андрей Баранов.Буксируемые гидроакустические антенны позволяют лодке слушать океан на задних курсовых углах, то есть сзади. При наличии передней стандартной антенны на борту таким образом достигается акустическая слышимость в 360 градусов."Рубин" выполнил множество проработок, показывающих возможные направления совершенствования проекта – от оснащения гидроакустическими протяженными буксируемыми антеннами до очередной модернизации энергетической установки. Сохраняющийся спрос на эти лодки со стороны отечественного ВМФ и зарубежных заказчиков показывает, что в этот потенциал верим не только мы", - сказал Баранов.По его словам, флоту нужны неатомные лодки, а корабли проекта 636 "отличные, серийные, недорогие".В настоящее время подлодки проекта 636 "Варшавянка" поступают на Тихоокеанский флот. До 2024 года их будет шесть в составе ТОФ. Ранее шесть субмарин этого проекта вошли в боевой состав Черноморского флота.

https://ria.ru/20221010/apl-1822684598.html

https://ria.ru/20221010/vneu-1822684969.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, адмиралтейские верфи, тихоокеанский флот вмф россии, наука, россия