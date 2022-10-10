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В ЦКБ "Рубин" рассказали, как усовершенствован проект подлодки "Варшавянка" - РИА Новости, 10.10.2022
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Новое оружие России
https://ria.ru/20221010/varshavyanka-1822685251.html
В ЦКБ "Рубин" рассказали, как усовершенствован проект подлодки "Варшавянка"
В ЦКБ "Рубин" рассказали, как усовершенствован проект подлодки "Варшавянка" - РИА Новости, 10.10.2022
В ЦКБ "Рубин" рассказали, как усовершенствован проект подлодки "Варшавянка"
ЦКБ "Рубин" выполнило работы по усовершенствованию проекта 636-й неатомной подводной лодки "Варшавянка": она сможет иметь в том числе гидроакустические... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T03:35
2022-10-10T03:35
новое оружие россии
безопасность
адмиралтейские верфи
тихоокеанский флот вмф россии
наука
россия
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости, Сергей Сафронов. ЦКБ "Рубин" выполнило работы по усовершенствованию проекта 636-й неатомной подводной лодки "Варшавянка": она сможет иметь в том числе гидроакустические буксируемые антенны и модернизированную энергетику, заявил в интервью РИА Новости заместитель гендиректора "Рубина" по внешнеэкономической деятельности и военно-техническому сотрудничеству Андрей Баранов.Буксируемые гидроакустические антенны позволяют лодке слушать океан на задних курсовых углах, то есть сзади. При наличии передней стандартной антенны на борту таким образом достигается акустическая слышимость в 360 градусов."Рубин" выполнил множество проработок, показывающих возможные направления совершенствования проекта – от оснащения гидроакустическими протяженными буксируемыми антеннами до очередной модернизации энергетической установки. Сохраняющийся спрос на эти лодки со стороны отечественного ВМФ и зарубежных заказчиков показывает, что в этот потенциал верим не только мы", - сказал Баранов.По его словам, флоту нужны неатомные лодки, а корабли проекта 636 "отличные, серийные, недорогие".В настоящее время подлодки проекта 636 "Варшавянка" поступают на Тихоокеанский флот. До 2024 года их будет шесть в составе ТОФ. Ранее шесть субмарин этого проекта вошли в боевой состав Черноморского флота.
https://ria.ru/20221010/apl-1822684598.html
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безопасность, адмиралтейские верфи, тихоокеанский флот вмф россии, наука, россия
Новое оружие России, Безопасность, Адмиралтейские верфи, Тихоокеанский флот ВМФ России, Наука, Россия
03:35 10.10.2022
 
В ЦКБ "Рубин" рассказали, как усовершенствован проект подлодки "Варшавянка"

ЦКБ "Рубин" выполнило работы по усовершенствованию проекта неатомной подлодки "Варшавянка"

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкПодводная лодка класса "Варшавянка"
Подводная лодка класса Варшавянка - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Подводная лодка класса "Варшавянка". Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости, Сергей Сафронов. ЦКБ "Рубин" выполнило работы по усовершенствованию проекта 636-й неатомной подводной лодки "Варшавянка": она сможет иметь в том числе гидроакустические буксируемые антенны и модернизированную энергетику, заявил в интервью РИА Новости заместитель гендиректора "Рубина" по внешнеэкономической деятельности и военно-техническому сотрудничеству Андрей Баранов.
Буксируемые гидроакустические антенны позволяют лодке слушать океан на задних курсовых углах, то есть сзади. При наличии передней стандартной антенны на борту таким образом достигается акустическая слышимость в 360 градусов.
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"Рубин" выполнил множество проработок, показывающих возможные направления совершенствования проекта – от оснащения гидроакустическими протяженными буксируемыми антеннами до очередной модернизации энергетической установки. Сохраняющийся спрос на эти лодки со стороны отечественного ВМФ и зарубежных заказчиков показывает, что в этот потенциал верим не только мы", - сказал Баранов.
По его словам, флоту нужны неатомные лодки, а корабли проекта 636 "отличные, серийные, недорогие".
"Параллельно с ними "Адмиралтейские верфи" строят серию неатомных подводных лодок следующего поколения, проекта 677, две разные серии дают флоту больше возможностей", - сказал Баранов.
В настоящее время подлодки проекта 636 "Варшавянка" поступают на Тихоокеанский флот. До 2024 года их будет шесть в составе ТОФ. Ранее шесть субмарин этого проекта вошли в боевой состав Черноморского флота.
Головная подлодка проекта Лада (Санкт-Петербург), находящаяся в опытной эксплуатации на Северном флоте. - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
03:30Новое оружие России
В ЦКБ "Рубин" рассказали об энергетической установке для неатомных подлодок
 
Новое оружие РоссииБезопасностьАдмиралтейские верфиТихоокеанский флот ВМФ РоссииНаукаРоссия
 
 
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