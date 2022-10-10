https://ria.ru/20221010/valyuta-1822943753.html

Минфин предложил подумать о большей либерализации ввоза иностранной валюты

Минфин предложил подумать о большей либерализации ввоза иностранной валюты - РИА Новости, 10.10.2022

Минфин предложил подумать о большей либерализации ввоза иностранной валюты

Минфин РФ предложил подумать о возможности большей либерализации ввоза иностранной валюты в Россию, следует из слов директора департамента финансовой политики... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T19:52

2022-10-10T19:52

2022-10-10T19:52

экономика

анатолий аксаков

россия

госдума рф

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Минфин РФ предложил подумать о возможности большей либерализации ввоза иностранной валюты в Россию, следует из слов директора департамента финансовой политики министерства Ивана Чебескова.В рамках круглого стола Госдумы председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков отметил, что многие сталкиваются с проблемой ввоза наличной валюты в страну из-за действующих ограничений. "Сейчас, надо максимально, с моей точки зрения, либерализовать все, что на пользу внутреннему потребителю. Надо давать ему свободно это использовать", - добавил Аксаков.Чебесков поддержал слова Аксакова: "Касательно ввоза иностранной валюты, тут я, как человек, который занимается финансовой политикой и регулированием в банковской сфере, я это всячески поддерживаю"."Мы понимаем, что есть дефицит, у нас есть некий стратегический ресурс, граждане как-то ввозят по 10 тысяч долларов, этот ручеек идет, он небольшой, но идет. Но мне кажется, что сейчас, конечно, нужно это еще сильнее либерализовать", - добавил он.В настоящее время наличная иностранная валюта подлежит обязательному декларированию в случае ее ввоза в сумме, превышающей в эквиваленте 10 тысяч долларов.

https://ria.ru/20221010/minfin-1822751172.html

https://ria.ru/20221005/evrobondy-1821639885.html

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экономика, анатолий аксаков, россия, госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии)