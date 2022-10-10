https://ria.ru/20221010/uoters-1822970260.html

В Мюнхене хотят отменить концерт Уотерса из-за его слов об Украине

В Мюнхене хотят отменить концерт Уотерса из-за его слов об Украине - РИА Новости, 10.10.2022

В Мюнхене хотят отменить концерт Уотерса из-за его слов об Украине

Концерт одного из основателей группы Pink Floyd Роджера Уотерса могут отменить в Мюнхене из-за его позиции по Израилю и Украине, сообщает в понедельник газета... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T22:56

2022-10-10T22:56

2022-10-10T22:56

культура

украина

pink floyd

мюнхен

израиль

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БЕРЛИН, 10 окт - РИА Новости. Концерт одного из основателей группы Pink Floyd Роджера Уотерса могут отменить в Мюнхене из-за его позиции по Израилю и Украине, сообщает в понедельник газета Süddeutsche Zeitung.В конце сентября концерт Уотерса отменили в польском Кракове после его слов о ситуации на Украине. Уотерс выступал против поставок западными странами вооружений Киеву и критиковал "подливание масла в огонь" с их стороны. Он заявлял, что Украиной правят радикальные националисты, которые подвели страну на грань катастрофы.Уотерс выступал в мюнхенском Олимпийском зале в 2018 году. Планы провести концерт там же 21 мая этого года вызвали неодобрение в рядах городской власти. Так, бургомистр города Дитер Райтер "очень раздражен" тем, что концерт запланировала дочерняя компания города Olympiapark München Gesellschaft (OMG) якобы без его ведома, пишет Süddeutsche Zeitung.В 2018 году Райтер говорил в различных интервью, что Уотерс больше не является "желанным гостем" баварской столицы из-за того, что музыкант якобы поддерживает антиизраильское движения BDS. Англоязычная аббревиатура BDS означает "бойкот, дивестиции и санкции", с помощью которых участники движения рассчитывают подтолкнуть Израиль к прекращению оккупации палестинских территорий. В OMG в ответ на критику объяснили, что из-за проигранного иска городских властей, в котором те хотели добиться запрета сдавать городские помещения BDS и их симпатизантам, организаторы не смогут отказать Уотерсу в контракте на запрошенный концерт.Сейчас же бургомистр, по данным газеты, вновь попытается внести свое вето, которое планирует снабдить недавними заявлениями Уотерса о конфликте на Украине."Роджер Уотерс продолжает играть на клавишах антисемитских стереотипов, в том числе на своих концертах", - цитирует издание главу Мюнхенского городского управления по вопросам демократии Мириам Хайгл.По ее мнению, Уотерс распространяет теории заговора о событиях на Украине, что делает возможность его концертов на городской площадке "невыносимым" явлением.

https://ria.ru/20221010/bayden-1822942698.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

украина, pink floyd, мюнхен, израиль