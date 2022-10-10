https://ria.ru/20221010/universitet-1822889942.html

К SputnikPro присоединился Пекинский университет языка и культуры

К SputnikPro присоединился Пекинский университет языка и культуры - РИА Новости, 10.10.2022

К SputnikPro присоединился Пекинский университет языка и культуры

В рамках просветительского проекта SputnikPro прошла онлайн-встреча со студентами Пекинского университета языка и культуры – ведущего лингвистического вуза... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T17:18

2022-10-10T17:18

2022-10-10T17:18

sputnik

пекинский университет

китай

общество

миа "россия сегодня"

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. В рамках просветительского проекта SputnikPro прошла онлайн-встреча со студентами Пекинского университета языка и культуры – ведущего лингвистического вуза Китая. Спикером выступил глава Дирекции международного сотрудничества информационного агентства и радио Sputnik Василий Пушков.В ходе мероприятия более 100 слушателей факультета журналистики и коммуникаций познакомились с работой современного международного мультимедийного агентства, обсудили актуальное состояние глобального медиаполя, а также разобрали проблему фейковых новостей.Василий Пушков подчеркнул, что только через открытый диалог и обмен мнениями можно выработать корректный подход к решению проблем фейковых новостей и падения доверия к профессиональным СМИ: "Сегодня отдельный инфлюенсер в интернете может быть популярнее целого большого СМИ, что ставит под удар информационную безопасность всех, кто хоть как-то интересуется новостями".Го Чжиэнь, доцент факультета журналистики Пекинского университета языка и культуры, поблагодарил Sputnik за встречу: "Благодаря сегодняшней лекции мы узнали, что отношение российских СМИ и, в частности, агентства Sputnik к информационной работе на самом деле очень серьезное, мы также выражаем надежду на дальнейшие возможности общения в таком формате".Ранее в КНР участниками проекта SputnikPro уже стали Пекинский университет и Университет Цинхуа, а также Китайский университет связи.Пекинский университет языка и культуры – ведущий лингвистический университет КНР, основной миссией которого является обучение китайскому языку и культуре иностранных студентов. За все свое существование университет подготовил около 120 тысяч специалистов из более 170 стран мира. Университет известен на весь мир своими периодическими изданиями и учебными пособиями, которые используются в учебных заведениях по всему миру.SputnikPro– проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как медиаменеджеры Sputnik, так и другие известные российские эксперты. На сессиях обсуждают различные аспекты журналисткой профессии, включая производство мультимедийного контента, работу в социальных сетях, привлечение трафика на новостные ресурсы и многое другое. С марта 2018 года в мастер-классах SputnikPro приняли участие более 5000 слушателей из 80+ государств.

https://ria.ru/20221004/zhurnalisty-1821515935.html

https://ria.ru/20221006/sotrudnichestvo-1822078200.html

китай

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

sputnik, пекинский университет, китай, общество, миа "россия сегодня"