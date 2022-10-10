https://ria.ru/20221010/ukraina-1822909597.html

На Украине сообщили о задержке в пути 20 поездов после обстрелов

На Украине сообщили о задержке в пути 20 поездов после обстрелов - РИА Новости, 10.10.2022

На Украине сообщили о задержке в пути 20 поездов после обстрелов

"Укрзализныця" ("Украинские железные дороги") сообщила, что в пути задерживаются 20 поездов после утренних обстрелов в понедельник. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T17:58

2022-10-10T17:58

2022-10-10T17:58

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. "Укрзализныця" ("Украинские железные дороги") сообщила, что в пути задерживаются 20 поездов после утренних обстрелов в понедельник.Ранее в понедельник "Укрзализныця" предупредила о возможных задержках в движении поездов на западном направлении из-за повреждений контактной сети."Сейчас в пути задерживается 20 пассажирских поездов. В частности, три поезда задерживаются до часа, 17 - более часа. По графику следуют 18 пассажирских поездов. Время задержки поездов может меняться, ведь мы делаем все, чтобы сократить их отставание", - говорится в сообщении компании в Telegram-канале.Украинские СМИ в понедельник сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что сегодня утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно. В Минобороны РФ заявили, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута.

https://ria.ru/20221010/ukraina-1822871587.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, укрзализныця, украинская железная дорога