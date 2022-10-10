Рейтинг@Mail.ru
На Украине сообщили о задержке в пути 20 поездов после обстрелов - РИА Новости, 10.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221010/ukraina-1822909597.html
На Украине сообщили о задержке в пути 20 поездов после обстрелов
На Украине сообщили о задержке в пути 20 поездов после обстрелов - РИА Новости, 10.10.2022
На Украине сообщили о задержке в пути 20 поездов после обстрелов
"Укрзализныця" ("Украинские железные дороги") сообщила, что в пути задерживаются 20 поездов после утренних обстрелов в понедельник. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T17:58
2022-10-10T17:58
специальная военная операция на украине
в мире
украина
укрзализныця
украинская железная дорога
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/11/1593406422_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3666bb186a45c1cb247d80f08d1e047a.jpg
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. "Укрзализныця" ("Украинские железные дороги") сообщила, что в пути задерживаются 20 поездов после утренних обстрелов в понедельник.Ранее в понедельник "Укрзализныця" предупредила о возможных задержках в движении поездов на западном направлении из-за повреждений контактной сети."Сейчас в пути задерживается 20 пассажирских поездов. В частности, три поезда задерживаются до часа, 17 - более часа. По графику следуют 18 пассажирских поездов. Время задержки поездов может меняться, ведь мы делаем все, чтобы сократить их отставание", - говорится в сообщении компании в Telegram-канале.Украинские СМИ в понедельник сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что сегодня утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно. В Минобороны РФ заявили, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута.
https://ria.ru/20221010/ukraina-1822871587.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/11/1593406422_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b6872f7e4064a82041a45180160cc730.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, укрзализныця, украинская железная дорога
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Укрзализныця, Украинская железная дорога
17:58 10.10.2022
 
На Украине сообщили о задержке в пути 20 поездов после обстрелов

"Укрзализныця" сообщила о задержке в пути 20 поездов после утренних обстрелов

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЦентральный железнодорожный вокзал в Киеве
Центральный железнодорожный вокзал в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Центральный железнодорожный вокзал в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. "Укрзализныця" ("Украинские железные дороги") сообщила, что в пути задерживаются 20 поездов после утренних обстрелов в понедельник.
Ранее в понедельник "Укрзализныця" предупредила о возможных задержках в движении поездов на западном направлении из-за повреждений контактной сети.
Последствия взрыва в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
16:41Специальная военная операция на Украине
На Украине сообщили о повреждении 29 объектов критической инфраструктуры
"Сейчас в пути задерживается 20 пассажирских поездов. В частности, три поезда задерживаются до часа, 17 - более часа. По графику следуют 18 пассажирских поездов. Время задержки поездов может меняться, ведь мы делаем все, чтобы сократить их отставание", - говорится в сообщении компании в Telegram-канале.
Украинские СМИ в понедельник сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.
Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что сегодня утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно. В Минобороны РФ заявили, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута.
Удары по объектам инфраструктуры Украины
13:12Инфографика
Удары по объектам инфраструктуры Украины
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаУкрзализныцяУкраинская железная дорога
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала