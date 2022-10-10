https://ria.ru/20221010/ukraina-1822906758.html

Россия меняет подходы к Украине, считает Пушилин

Россия меняет подходы к Украине, считает Пушилин - РИА Новости, 10.10.2022

Россия меняет подходы к Украине, считает Пушилин

Утренние удары по Украине говорят о том, что подходы в целом меняются, и это отразится на освобождении территории, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин на... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T17:54

2022-10-10T17:54

2022-10-10T17:54

специальная военная операция на украине

в мире

денис пушилин

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россия

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Утренние удары по Украине говорят о том, что подходы в целом меняются, и это отразится на освобождении территории, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин на видео, опубликованном в его Telegram-канале."В целом мы видим по сегодняшним событиям – подходы меняются, и я думаю, это отразится в целом на освобождении территории республики", - сказал он. Пушилин отметил, что действия Украины не могли оставаться без ответа. "Мы увидели реальный адекватный ответ или начало этих ответов по сегодняшнему дню в отношении этих террористических актов. Безусловно, это должно отразиться и на ситуации по линии фронта в целом", - добавил он.Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что сегодня утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно. Кроме того, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток". В Минобороны РФ заявили, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута.Украинские СМИ в понедельник сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.

https://ria.ru/20221010/kharkov-1822716086.html

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Кирилл Волков

в мире, денис пушилин, украина, россия, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр