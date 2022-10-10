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Россия меняет подходы к Украине, считает Пушилин - РИА Новости, 10.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221010/ukraina-1822906758.html
Россия меняет подходы к Украине, считает Пушилин
Россия меняет подходы к Украине, считает Пушилин - РИА Новости, 10.10.2022
Россия меняет подходы к Украине, считает Пушилин
Утренние удары по Украине говорят о том, что подходы в целом меняются, и это отразится на освобождении территории, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин на... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T17:54
2022-10-10T17:54
специальная военная операция на украине
в мире
денис пушилин
украина
россия
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Утренние удары по Украине говорят о том, что подходы в целом меняются, и это отразится на освобождении территории, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин на видео, опубликованном в его Telegram-канале."В целом мы видим по сегодняшним событиям – подходы меняются, и я думаю, это отразится в целом на освобождении территории республики", - сказал он. Пушилин отметил, что действия Украины не могли оставаться без ответа. "Мы увидели реальный адекватный ответ или начало этих ответов по сегодняшнему дню в отношении этих террористических актов. Безусловно, это должно отразиться и на ситуации по линии фронта в целом", - добавил он.Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что сегодня утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно. Кроме того, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток". В Минобороны РФ заявили, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута.Украинские СМИ в понедельник сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.
https://ria.ru/20221010/kharkov-1822716086.html
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в мире, денис пушилин, украина, россия, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Пушилин, Украина, Россия, Донецкая Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР
17:54 10.10.2022
 
Россия меняет подходы к Украине, считает Пушилин

Пушилин: утренние удары по Украине говорят, что подходы России меняются

© AP Photo / Efrem LukatskyПоследствия взрыва в Киеве
Последствия взрыва в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Последствия взрыва в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Утренние удары по Украине говорят о том, что подходы в целом меняются, и это отразится на освобождении территории, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
"В целом мы видим по сегодняшним событиям – подходы меняются, и я думаю, это отразится в целом на освобождении территории республики", - сказал он. Пушилин отметил, что действия Украины не могли оставаться без ответа. "Мы увидели реальный адекватный ответ или начало этих ответов по сегодняшнему дню в отношении этих террористических актов. Безусловно, это должно отразиться и на ситуации по линии фронта в целом", - добавил он.
Площадь Конституции в Харькове - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
Вчера, 10:25Специальная военная операция на Украине
Мэр Харькова сообщил об ударе по объекту энергетической инфраструктуры
Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что сегодня утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно. Кроме того, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток". В Минобороны РФ заявили, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута.
Украинские СМИ в понедельник сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.
Ситуация на месте взрывов в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
Вчера, 10:13Специальная военная операция на Украине
Кличко заявил о попаданиях по критической инфраструктуре Киева
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДенис ПушилинУкраинаРоссияДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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