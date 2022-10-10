17:31 10.10.2022 (обновлено: 20:21 10.10.2022)
WP: киевский режим опасается, что долго не продержится после выборов в США
WP: Украина опасается прекращения военной помощи США в случае победы республиканцев
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn WhiteВыгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn White
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Киевские власти опасаются, что после парламентских выборов США прекратят оказывать ВСУ военную помощь, пишет в статье для газеты Washington Post журналист Мисси Райан.
"Неопределенность будущего американской поддержки усиливается из-за того, что Республиканская партия может получить большинство в палате представителей", — пояснила она.
Так, практически все республиканцы проголосовали против принятия законопроекта о выделении для временного финансирования Украины 12 миллиардов долларов, говорится в публикации.
"По мере роста уровня инфляции и замедления темпов экономического развития все меньше представителей Республиканской партии, согласно опросам, считают, что Соединенные Штаты несут ответственность за защиту Украины", — заключила Райан.
Как рассказал изданию украинский чиновник, пожелавший остаться анонимным, киевские власти полностью зависят от западной военной и экономической помощи, в случае ее прекращения нынешний режим долго не продержится.
С 24 февраля, после начала российской спецоперации, Вашингтон и его союзники по НАТО активно снабжают Украину оружием. Администрация Джо Байдена уже выделила в сумме 17 миллиардов долларов на военную помощь ВСУ, включая ракетные системы и дроны. Москва не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью для российских ВКС.