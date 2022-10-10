Рейтинг@Mail.ru
WP: киевский режим опасается, что долго не продержится после выборов в США - РИА Новости, 10.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221010/ukraina-1822896283.html
WP: киевский режим опасается, что долго не продержится после выборов в США
WP: киевский режим опасается, что долго не продержится после выборов в США - РИА Новости, 10.10.2022
WP: киевский режим опасается, что долго не продержится после выборов в США
Киевские власти опасаются, что после парламентских выборов США прекратят оказывать ВСУ военную помощь, пишет в статье для газеты Washington Post журналист Мисси РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T17:31
2022-10-10T20:21
в мире
украина
сша
киев
нато
войска воздушно-космической обороны
вооруженные силы украины
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795588237_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_c05d72055459200aa20b4e2b8e1e470f.jpg
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Киевские власти опасаются, что после парламентских выборов США прекратят оказывать ВСУ военную помощь, пишет в статье для газеты Washington Post журналист Мисси Райан."Неопределенность будущего американской поддержки усиливается из-за того, что Республиканская партия может получить большинство в палате представителей", — пояснила она.Так, практически все республиканцы проголосовали против принятия законопроекта о выделении для временного финансирования Украины 12 миллиардов долларов, говорится в публикации.Как рассказал изданию украинский чиновник, пожелавший остаться анонимным, киевские власти полностью зависят от западной военной и экономической помощи, в случае ее прекращения нынешний режим долго не продержится.С 24 февраля, после начала российской спецоперации, Вашингтон и его союзники по НАТО активно снабжают Украину оружием. Администрация Джо Байдена уже выделила в сумме 17 миллиардов долларов на военную помощь ВСУ, включая ракетные системы и дроны. Москва не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью для российских ВКС.
https://ria.ru/20221010/ukraina-1822705971.html
https://ria.ru/20221009/oruzhie-1822599805.html
украина
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795588237_0:122:2567:2047_1920x0_80_0_0_0a7f37e89f69d12ff45b7d608bbd1bb3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, киев, нато, войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы украины, джо байден
В мире, Украина, США, Киев, НАТО, Войска воздушно-космической обороны, Вооруженные силы Украины, Джо Байден
17:31 10.10.2022 (обновлено: 20:21 10.10.2022)
 
WP: киевский режим опасается, что долго не продержится после выборов в США

WP: Украина опасается прекращения военной помощи США в случае победы республиканцев

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn WhiteВыгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn White
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Киевские власти опасаются, что после парламентских выборов США прекратят оказывать ВСУ военную помощь, пишет в статье для газеты Washington Post журналист Мисси Райан.
"Неопределенность будущего американской поддержки усиливается из-за того, что Республиканская партия может получить большинство в палате представителей", — пояснила она.
Член палаты представителей США от штата Аризона Пол Энтони Госар - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
Вчера, 09:37
Американский конгрессмен назвал Байдена преступником из-за помощи Киеву
Так, практически все республиканцы проголосовали против принятия законопроекта о выделении для временного финансирования Украины 12 миллиардов долларов, говорится в публикации.

"По мере роста уровня инфляции и замедления темпов экономического развития все меньше представителей Республиканской партии, согласно опросам, считают, что Соединенные Штаты несут ответственность за защиту Украины", — заключила Райан.

Как рассказал изданию украинский чиновник, пожелавший остаться анонимным, киевские власти полностью зависят от западной военной и экономической помощи, в случае ее прекращения нынешний режим долго не продержится.
С 24 февраля, после начала российской спецоперации, Вашингтон и его союзники по НАТО активно снабжают Украину оружием. Администрация Джо Байдена уже выделила в сумме 17 миллиардов долларов на военную помощь ВСУ, включая ракетные системы и дроны. Москва не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью для российских ВКС.
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
9 октября, 14:16Специальная военная операция на Украине
Украина попросила Запад нарастить поставки оружия из-за страха эскалации
 
В миреУкраинаСШАКиевНАТОВойска воздушно-космической обороныВооруженные силы УкраиныДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала