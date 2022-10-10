https://ria.ru/20221010/ukraina-1822896283.html

WP: киевский режим опасается, что долго не продержится после выборов в США

WP: киевский режим опасается, что долго не продержится после выборов в США - РИА Новости, 10.10.2022

WP: киевский режим опасается, что долго не продержится после выборов в США

Киевские власти опасаются, что после парламентских выборов США прекратят оказывать ВСУ военную помощь, пишет в статье для газеты Washington Post журналист Мисси РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T17:31

2022-10-10T17:31

2022-10-10T20:21

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вооруженные силы украины

джо байден

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Киевские власти опасаются, что после парламентских выборов США прекратят оказывать ВСУ военную помощь, пишет в статье для газеты Washington Post журналист Мисси Райан."Неопределенность будущего американской поддержки усиливается из-за того, что Республиканская партия может получить большинство в палате представителей", — пояснила она.Так, практически все республиканцы проголосовали против принятия законопроекта о выделении для временного финансирования Украины 12 миллиардов долларов, говорится в публикации.Как рассказал изданию украинский чиновник, пожелавший остаться анонимным, киевские власти полностью зависят от западной военной и экономической помощи, в случае ее прекращения нынешний режим долго не продержится.С 24 февраля, после начала российской спецоперации, Вашингтон и его союзники по НАТО активно снабжают Украину оружием. Администрация Джо Байдена уже выделила в сумме 17 миллиардов долларов на военную помощь ВСУ, включая ракетные системы и дроны. Москва не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью для российских ВКС.

https://ria.ru/20221010/ukraina-1822705971.html

https://ria.ru/20221009/oruzhie-1822599805.html

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в мире, украина, сша, киев, нато, войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы украины, джо байден