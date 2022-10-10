https://ria.ru/20221010/ukraina-1822889694.html

В ООН назвали ракетные удары по Украине "неприемлемой эскалацией"

В ООН назвали ракетные удары по Украине "неприемлемой эскалацией" - РИА Новости, 10.10.2022

В ООН назвали ракетные удары по Украине "неприемлемой эскалацией"

Последние крупномасштабные ракетные удары России по городам Украины являются "неприемлемой эскалацией войны", говорится в комментарии официального представителя РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T17:17

2022-10-10T17:17

2022-10-10T17:17

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ООН, 10 окт – РИА Новости. Последние крупномасштабные ракетные удары России по городам Украины являются "неприемлемой эскалацией войны", говорится в комментарии официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика."Генеральный секретарь глубоко потрясен сегодняшними крупномасштабными ракетными ударами вооруженных сил Российской Федерации по городам на территории Украины, которые, как сообщается, привели к значительным разрушениям в жилых районах и повлекли гибель и ранения десятков людей", - отметил Дюжаррик. По его словам, "это представляет собой еще одну неприемлемую эскалацию войны". Как всегда, гражданские лица платят самую высокую цену, добавил он.Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что сегодня утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.Кроме того, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток". В Минобороны РФ заявили, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута.Украинские СМИ в понедельник сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.

https://ria.ru/20221010/kiev-1822712672.html

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Кирилл Волков

в мире, стефан дюжаррик, оон, украина, россия, ситуация в днр и лнр