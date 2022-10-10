https://ria.ru/20221010/ukraina-1822869031.html

Евросоюз в проекте резолюции для ГА ООН призвал к переговорам по Украине

Евросоюз в проекте резолюции для ГА ООН призвал к переговорам по Украине - РИА Новости, 10.10.2022

Евросоюз в проекте резолюции для ГА ООН призвал к переговорам по Украине

Евросоюз в проекте резолюции для Генассамблеи ООН призывает к окончанию конфликта на Украине посредством переговоров, сообщает издание Euobserver со ссылкой на... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T16:38

2022-10-10T16:38

2022-10-10T16:38

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Евросоюз в проекте резолюции для Генассамблеи ООН призывает к окончанию конфликта на Украине посредством переговоров, сообщает издание Euobserver со ссылкой на текст документа.Резолюция разрабатывается для осуждения присоединения к России четырех бывших украинских регионов. По данным издания, в проекте резолюции, датированном 7 октября, говорится, что страны ООН и международные органы должны поддержать мирное прекращение конфликта "с помощью политического диалога, переговоров, посредничества и других мирных средств".Первоначальный проект, датированный 4 октября, выражал более неопределенную поддержку усилиям по "деэскалации", отмечает издание.В новом редакции текста, согласно Euobserver, также отсутствуют какие-либо прямые упоминания Крыма, вошедшего в состав России в марте 2014 года.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. В среду Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.

https://ria.ru/20221010/evrokomissiya-1822816175.html

https://ria.ru/20221010/sholts-1822774299.html

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Владимир Лаврентьев

в мире, россия, украина, оон, генеральная ассамблея оон, европа, евросоюз