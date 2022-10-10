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Евросоюз в проекте резолюции для ГА ООН призвал к переговорам по Украине - РИА Новости, 10.10.2022
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Евросоюз в проекте резолюции для ГА ООН призвал к переговорам по Украине
Евросоюз в проекте резолюции для ГА ООН призвал к переговорам по Украине - РИА Новости, 10.10.2022
Евросоюз в проекте резолюции для ГА ООН призвал к переговорам по Украине
Евросоюз в проекте резолюции для Генассамблеи ООН призывает к окончанию конфликта на Украине посредством переговоров, сообщает издание Euobserver со ссылкой на... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T16:38
2022-10-10T16:38
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Евросоюз в проекте резолюции для Генассамблеи ООН призывает к окончанию конфликта на Украине посредством переговоров, сообщает издание Euobserver со ссылкой на текст документа.Резолюция разрабатывается для осуждения присоединения к России четырех бывших украинских регионов. По данным издания, в проекте резолюции, датированном 7 октября, говорится, что страны ООН и международные органы должны поддержать мирное прекращение конфликта "с помощью политического диалога, переговоров, посредничества и других мирных средств".Первоначальный проект, датированный 4 октября, выражал более неопределенную поддержку усилиям по "деэскалации", отмечает издание.В новом редакции текста, согласно Euobserver, также отсутствуют какие-либо прямые упоминания Крыма, вошедшего в состав России в марте 2014 года.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. В среду Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
https://ria.ru/20221010/evrokomissiya-1822816175.html
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в мире, россия, украина, оон, генеральная ассамблея оон, европа, евросоюз
В мире, Россия, Украина, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Европа, Евросоюз
16:38 10.10.2022
 
Евросоюз в проекте резолюции для ГА ООН призвал к переговорам по Украине

ЕС в проекте резолюции для ГА ООН призвал к переговорам для окончания конфликта на Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Евросоюз в проекте резолюции для Генассамблеи ООН призывает к окончанию конфликта на Украине посредством переговоров, сообщает издание Euobserver со ссылкой на текст документа.
Резолюция разрабатывается для осуждения присоединения к России четырех бывших украинских регионов. По данным издания, в проекте резолюции, датированном 7 октября, говорится, что страны ООН и международные органы должны поддержать мирное прекращение конфликта "с помощью политического диалога, переговоров, посредничества и других мирных средств".
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Первоначальный проект, датированный 4 октября, выражал более неопределенную поддержку усилиям по "деэскалации", отмечает издание.
В новом редакции текста, согласно Euobserver, также отсутствуют какие-либо прямые упоминания Крыма, вошедшего в состав России в марте 2014 года.
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. В среду Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
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