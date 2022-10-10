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Жителей Киева и области предупредили об отключении электричества - РИА Новости, 10.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221010/ukraina-1822860187.html
Жителей Киева и области предупредили об отключении электричества
Жителей Киева и области предупредили об отключении электричества - РИА Новости, 10.10.2022
Жителей Киева и области предупредили об отключении электричества
Электричество в Киеве и области отключат примерно на два часа, сообщили в киевском отделении энергохолдинга ДТЭК. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T16:27
2022-10-10T16:27
специальная военная операция на украине
в мире
киев
киевская область
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Электричество в Киеве и области отключат примерно на два часа, сообщили в киевском отделении энергохолдинга ДТЭК."По распоряжению главного диспетчера национальной энергетической компании (НЭК) "Укрэнерго", в Киеве временно ограничено электроснабжение части промышленных предприятий и бытовых потребителей. С этим распоряжением НЭК "Укрэнерго" обратилась в ДТЭК "Киевские электросети"... Для сбалансирования энергосистемы страны ожидается, что продолжительность отключений будет около двух часов", - говорится в объявлении на сайте энергохолдинга.Отмечается, что больницы, спасательные службы и метрополитен будут обеспечены электроэнергией в полном объеме.Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что сегодня утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.Кроме того, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток". В Минобороны РФ заявили, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута.Украинские СМИ в понедельник сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Владимира Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.
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в мире, киев, киевская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Киевская область
16:27 10.10.2022
 
Жителей Киева и области предупредили об отключении электричества

Энергохолдинг ДТЭК: электричество в Киеве и области отключат на два часа

© AP Photo / Efrem LukatskyПоврежденное офисное здание в Киеве
Поврежденное офисное здание в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Поврежденное офисное здание в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Электричество в Киеве и области отключат примерно на два часа, сообщили в киевском отделении энергохолдинга ДТЭК.
"По распоряжению главного диспетчера национальной энергетической компании (НЭК) "Укрэнерго", в Киеве временно ограничено электроснабжение части промышленных предприятий и бытовых потребителей. С этим распоряжением НЭК "Укрэнерго" обратилась в ДТЭК "Киевские электросети"... Для сбалансирования энергосистемы страны ожидается, что продолжительность отключений будет около двух часов", - говорится в объявлении на сайте энергохолдинга.
Западная Украина, город Львов - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
Вчера, 15:51Специальная военная операция на Украине
Власти Львова сообщили о последствиях ракетного удара по городу
Отмечается, что больницы, спасательные службы и метрополитен будут обеспечены электроэнергией в полном объеме.
Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что сегодня утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.
Кроме того, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток". В Минобороны РФ заявили, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута.
Украинские СМИ в понедельник сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Владимира Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.
Удары по объектам инфраструктуры Украины
Вчера, 13:12Инфографика
Удары по объектам инфраструктуры Украины
Инфографика
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