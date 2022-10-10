https://ria.ru/20221010/ukraina-1822860187.html

Жителей Киева и области предупредили об отключении электричества

Жителей Киева и области предупредили об отключении электричества - РИА Новости, 10.10.2022

Жителей Киева и области предупредили об отключении электричества

Электричество в Киеве и области отключат примерно на два часа, сообщили в киевском отделении энергохолдинга ДТЭК. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T16:27

2022-10-10T16:27

2022-10-10T16:27

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Электричество в Киеве и области отключат примерно на два часа, сообщили в киевском отделении энергохолдинга ДТЭК."По распоряжению главного диспетчера национальной энергетической компании (НЭК) "Укрэнерго", в Киеве временно ограничено электроснабжение части промышленных предприятий и бытовых потребителей. С этим распоряжением НЭК "Укрэнерго" обратилась в ДТЭК "Киевские электросети"... Для сбалансирования энергосистемы страны ожидается, что продолжительность отключений будет около двух часов", - говорится в объявлении на сайте энергохолдинга.Отмечается, что больницы, спасательные службы и метрополитен будут обеспечены электроэнергией в полном объеме.Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что сегодня утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.Кроме того, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток". В Минобороны РФ заявили, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута.Украинские СМИ в понедельник сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Владимира Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.

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киевская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, киев, киевская область