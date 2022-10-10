https://ria.ru/20221010/ukraina-1822827232.html

McDonald's приостановил работу в Киеве, сообщили СМИ

McDonald's приостановил работу в Киеве, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.10.2022

McDonald's приостановил работу в Киеве, сообщили СМИ

Более 10 торговых центров и сетевых магазинов и ресторанов, в том числе недавно возобновивший работу McDonald's, приостановили работу в Киеве, сообщает... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T15:27

2022-10-10T15:27

2022-10-10T15:47

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страна.ua

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Более 10 торговых центров и сетевых магазинов и ресторанов, в том числе недавно возобновивший работу McDonald's, приостановили работу в Киеве, сообщает украинское интернет-издание "Страна.ua"."В Киеве 10 октября закрыты ТРЦ и ряд ритейлеров из-за массированных обстрелов", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания.Издание сообщает об 11 торгово-развлекательных центрах, решивших временно закрыть свои двери, а также о ряде магазинов и ресторанов, среди которых украинская сеть Comfy (бытовая техника) и рестораны McDonald's и Domino's Pizza."McDonald's на Украине сегодня работать не будет", - добавили в "Стране.ua".Украинские СМИ в понедельник сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Владимира Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза сообщил, что сегодня утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры – по заявлению Минобороны, его цель была достигнута.

https://ria.ru/20221010/kiev-1822740488.html

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в мире, владимир зеленский, владимир путин, украина, киев, mcdonald's corporation, страна.ua, киевская область