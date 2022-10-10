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McDonald's приостановил работу в Киеве, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.10.2022
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McDonald's приостановил работу в Киеве, сообщили СМИ
McDonald's приостановил работу в Киеве, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.10.2022
McDonald's приостановил работу в Киеве, сообщили СМИ
Более 10 торговых центров и сетевых магазинов и ресторанов, в том числе недавно возобновивший работу McDonald's, приостановили работу в Киеве, сообщает... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T15:27
2022-10-10T15:47
в мире
владимир зеленский
владимир путин
украина
киев
mcdonald's corporation
страна.ua
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Более 10 торговых центров и сетевых магазинов и ресторанов, в том числе недавно возобновивший работу McDonald's, приостановили работу в Киеве, сообщает украинское интернет-издание "Страна.ua"."В Киеве 10 октября закрыты ТРЦ и ряд ритейлеров из-за массированных обстрелов", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания.Издание сообщает об 11 торгово-развлекательных центрах, решивших временно закрыть свои двери, а также о ряде магазинов и ресторанов, среди которых украинская сеть Comfy (бытовая техника) и рестораны McDonald's и Domino's Pizza."McDonald's на Украине сегодня работать не будет", - добавили в "Стране.ua".Украинские СМИ в понедельник сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Владимира Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза сообщил, что сегодня утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры – по заявлению Минобороны, его цель была достигнута.
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в мире, владимир зеленский, владимир путин, украина, киев, mcdonald's corporation, страна.ua, киевская область
В мире, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Украина, Киев, McDonald's Corporation, Страна.ua, Киевская область
15:27 10.10.2022 (обновлено: 15:47 10.10.2022)
 
McDonald's приостановил работу в Киеве, сообщили СМИ

"Страна.ua": в Киеве приостановили работу некоторые ТРЦ и рестораны, включая McDonald's

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкЛоготип на здании ресторана быстрого питания сети McDonald's
Логотип на здании ресторана быстрого питания сети McDonald's - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Логотип на здании ресторана быстрого питания сети McDonald's . Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Более 10 торговых центров и сетевых магазинов и ресторанов, в том числе недавно возобновивший работу McDonald's, приостановили работу в Киеве, сообщает украинское интернет-издание "Страна.ua".
"В Киеве 10 октября закрыты ТРЦ и ряд ритейлеров из-за массированных обстрелов", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания.
Взрывы в центре Киева. Видео очевидцев и с камер наблюдения
Вчера, 11:44Специальная военная операция на Украине
Взрывы в центре Киева. Видео очевидцев и с камер наблюденияНесколько ударов по инфраструктурным объектам было произведено в центре Киева, также очевидцы сообщают о взрывах в Киевской, Полтавской, Ровенской, Черкасской, Сумской и Житомирской областях, Днепропетровске, Харькове, Хмельницком, Ивано-Франковске, Тернополе и Львове.
Издание сообщает об 11 торгово-развлекательных центрах, решивших временно закрыть свои двери, а также о ряде магазинов и ресторанов, среди которых украинская сеть Comfy (бытовая техника) и рестораны McDonald's и Domino's Pizza.
"McDonald's на Украине сегодня работать не будет", - добавили в "Стране.ua".
Украинские СМИ в понедельник сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Владимира Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.
Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза сообщил, что сегодня утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры – по заявлению Минобороны, его цель была достигнута.
Удары по объектам инфраструктуры Украины
Вчера, 13:12Инфографика
Удары по объектам инфраструктуры Украины
Инфографика
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В миреВладимир ЗеленскийВладимир ПутинУкраинаКиевMcDonald's CorporationСтрана.uaКиевская область
 
 
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