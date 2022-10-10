https://ria.ru/20221010/ukraina-1822821449.html

Несколько недель ударов снизят боеспособность Украины, считает эксперт

Несколько недель ударов снизят боеспособность Украины, считает эксперт - РИА Новости, 10.10.2022

Несколько недель ударов снизят боеспособность Украины, считает эксперт

Удары по объектам инфраструктуры нанесут Украине и ее способности воевать серьезный ущерб, только если будут продолжаться несколько недель, заявил РИА Новости... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T15:07

2022-10-10T15:07

2022-10-10T16:45

в мире

станислав митрахович

владимир путин

украина

россия

киев

фонд национальной энергетической безопасности

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ДОНЕЦК, 10 окт — РИА Новости. Удары по объектам инфраструктуры нанесут Украине и ее способности воевать серьезный ущерб, только если будут продолжаться несколько недель, заявил РИА Новости ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, научный сотрудник Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович."По всей видимости, были повреждены несколько теплоэлектростанций. Судя по новостям, это привело к отключению электричества у части потребителей. Временному отключению. Метро в Киеве остановилось, потом его снова запустили. Возможно, какие-то заводы, связанные с производством оружия или ремонтом военной техники, могли быть затронуты. В принципе, чем больше ударов по электроэнергетической инфраструктуре, тем теоретически меньше будет способность к войне у украинской армии — то есть передвигаться, пополнять резервы, перевозить технику, ремонтировать ее", — отметил эксперт."Удар этот будет серьезным для электроэнергетической системы Украины, если такой же удар будет происходить каждый день в течение нескольких недель. Тогда это будет серьезно. Если же это одиночная акция, то она создает эффект, но довольно быстро последствия устраняются и чинятся", — добавил Митрахович.Американцы использовали удары по электроэнергетической инфраструктуре в ходе военных операций против Сербии и Ирака в течение нескольких недель, напомнил собеседник.Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что сегодня утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры.ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Украина поставила себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.В Минобороны России заявили, что цель массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута.Украинские СМИ в понедельник сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.

https://ria.ru/20221010/ukraina-1822797515.html

https://ria.ru/20221010/granitsa-1822817346.html

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в мире, станислав митрахович, владимир путин, украина, россия, киев, фонд национальной энергетической безопасности