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Офис Зеленского призвал украинцев не пользоваться электроприборами вечером - РИА Новости, 10.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221010/ukraina-1822812051.html
Офис Зеленского призвал украинцев не пользоваться электроприборами вечером
Офис Зеленского призвал украинцев не пользоваться электроприборами вечером - РИА Новости, 10.10.2022
Офис Зеленского призвал украинцев не пользоваться электроприборами вечером
Замруководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко призвал украинцев максимально сократить энергопотребление с 17.00 до 22.00 (совпадает с мск), чтобы... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T14:46
2022-10-10T15:00
специальная военная операция на украине
украина
в мире
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Замруководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко призвал украинцев максимально сократить энергопотребление с 17.00 до 22.00 (совпадает с мск), чтобы "страна пережила этот сложный день". Ранее в украинской госслужбе по ЧС сообщили, что в результате ударов пять областей Украины полностью обесточены, в остальных регионах электроснабжение отсутствует частично."У меня просьба ко всему населению. Нужно вместе поработать на страну. С 5 вечера до 10 вечера у нас максимальная нагрузка на энергосистему. Сегодня - это важно - нужно выключить свет, в этот период не пользоваться электроприборами, чтобы вся страна пережила этот сложный день… Сегодня нужно максимально сократить энергопотребление", - сказал Тимошенко в эфире всеукраинского телемарафона.Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно. Кроме того, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток".В Минобороны РФ заявили, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута.Украинские СМИ в понедельник сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.
https://ria.ru/20221010/kiev-1822770734.html
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украина, в мире, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:46 10.10.2022 (обновлено: 15:00 10.10.2022)
 
Офис Зеленского призвал украинцев не пользоваться электроприборами вечером

Офис Зеленского призвал выключить свет и не пользоваться электроприборами вечером

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-мать в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Замруководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко призвал украинцев максимально сократить энергопотребление с 17.00 до 22.00 (совпадает с мск), чтобы "страна пережила этот сложный день". Ранее в украинской госслужбе по ЧС сообщили, что в результате ударов пять областей Украины полностью обесточены, в остальных регионах электроснабжение отсутствует частично.
"У меня просьба ко всему населению. Нужно вместе поработать на страну. С 5 вечера до 10 вечера у нас максимальная нагрузка на энергосистему. Сегодня - это важно - нужно выключить свет, в этот период не пользоваться электроприборами, чтобы вся страна пережила этот сложный день… Сегодня нужно максимально сократить энергопотребление", - сказал Тимошенко в эфире всеукраинского телемарафона.
Двери в вестибюле станции Крещатик киевского метрополитена - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
Вчера, 12:54Специальная военная операция на Украине
В Киеве возобновили движение метро
Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно. Кроме того, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток".
В Минобороны РФ заявили, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута.
Украинские СМИ в понедельник сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.
Площадь Конституции в Харькове - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
Вчера, 11:36Специальная военная операция на Украине
В Харькове полностью пропали свет и вода
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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