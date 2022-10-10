14:46 10.10.2022 (обновлено: 15:00 10.10.2022)
Офис Зеленского призвал украинцев не пользоваться электроприборами вечером
Офис Зеленского призвал выключить свет и не пользоваться электроприборами вечером
© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-мать в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Замруководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко призвал украинцев максимально сократить энергопотребление с 17.00 до 22.00 (совпадает с мск), чтобы "страна пережила этот сложный день". Ранее в украинской госслужбе по ЧС сообщили, что в результате ударов пять областей Украины полностью обесточены, в остальных регионах электроснабжение отсутствует частично.
"У меня просьба ко всему населению. Нужно вместе поработать на страну. С 5 вечера до 10 вечера у нас максимальная нагрузка на энергосистему. Сегодня - это важно - нужно выключить свет, в этот период не пользоваться электроприборами, чтобы вся страна пережила этот сложный день… Сегодня нужно максимально сократить энергопотребление", - сказал Тимошенко в эфире всеукраинского телемарафона.
Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно. Кроме того, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток".
В Минобороны РФ заявили, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута.
Украинские СМИ в понедельник сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.