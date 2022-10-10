https://ria.ru/20221010/ukraina-1822797515.html

Медведев призвал провести полноценный демонтаж киевского режима

Медведев призвал провести полноценный демонтаж киевского режима - РИА Новости, 10.10.2022

Медведев призвал провести полноценный демонтаж киевского режима

Целью будущих действий России должен стать полноценный демонтаж политического режима Украины, убежден зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T14:06

2022-10-10T14:06

2022-10-10T14:06

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

дмитрий медведев

владимир зеленский

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Целью будущих действий России должен стать полноценный демонтаж политического режима Украины, убежден зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Украинские СМИ утром в понедельник начали сообщать о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области.Кроме того, в офисе Владимира Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. После взрывов в некоторых областях пропало электричество, нет света и воды.В Минобороны РФ заявили, что российскими Вооруженными силами был нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины, цель удара была достигнута.

https://ria.ru/20221010/kadyrov-1822753212.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, украина, дмитрий медведев, владимир зеленский