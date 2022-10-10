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Медведев призвал провести полноценный демонтаж киевского режима - РИА Новости, 10.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221010/ukraina-1822797515.html
Медведев призвал провести полноценный демонтаж киевского режима
Медведев призвал провести полноценный демонтаж киевского режима - РИА Новости, 10.10.2022
Медведев призвал провести полноценный демонтаж киевского режима
Целью будущих действий России должен стать полноценный демонтаж политического режима Украины, убежден зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T14:06
2022-10-10T14:06
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
дмитрий медведев
владимир зеленский
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Целью будущих действий России должен стать полноценный демонтаж политического режима Украины, убежден зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Украинские СМИ утром в понедельник начали сообщать о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области.Кроме того, в офисе Владимира Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. После взрывов в некоторых областях пропало электричество, нет света и воды.В Минобороны РФ заявили, что российскими Вооруженными силами был нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины, цель удара была достигнута.
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безопасность, россия, украина, дмитрий медведев, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Дмитрий Медведев, Владимир Зеленский
14:06 10.10.2022
 
Медведев призвал провести полноценный демонтаж киевского режима

Медведев назвал целью будущих действий России полноценный демонтаж киевского режима

© AP Photo / Adam SchreckСитуация на месте взрывов в Киеве, Украина
Ситуация на месте взрывов в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© AP Photo / Adam Schreck
Ситуация на месте взрывов в Киеве, Украина
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Целью будущих действий России должен стать полноценный демонтаж политического режима Украины, убежден зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Помимо защиты наших людей и охраны границ страны целью наших будущих действий, на мой взгляд, должен стать полноценный демонтаж политического режима Украины", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
12:16Специальная военная операция на Украине
Кадыров призвал Зеленского бежать на Запад
Украинские СМИ утром в понедельник начали сообщать о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области.
Кроме того, в офисе Владимира Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.
Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. После взрывов в некоторых областях пропало электричество, нет света и воды.
В Минобороны РФ заявили, что российскими Вооруженными силами был нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины, цель удара была достигнута.
Удары по объектам инфраструктуры Украины
13:12Инфографика
Удары по объектам инфраструктуры Украины
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаДмитрий МедведевВладимир Зеленский
 
 
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