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Турки сделали Зеленскому серьезное предупреждение после его слов о России - РИА Новости, 10.10.2022
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Турки сделали Зеленскому серьезное предупреждение после его слов о России
Турки сделали Зеленскому серьезное предупреждение после его слов о России - РИА Новости, 10.10.2022
Турки сделали Зеленскому серьезное предупреждение после его слов о России
Читатели турецкой газеты Haber 7 призвали президента Украины Владимира Зеленского прекратить провокации в отношении Москвы после его заявления о том, что России РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T13:59
2022-10-10T14:17
владимир зеленский
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украина
москва
сергей лавров
нато
политика
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Читатели турецкой газеты Haber 7 призвали президента Украины Владимира Зеленского прекратить провокации в отношении Москвы после его заявления о том, что России лучше "бежать" из Крыма.Многие пользователи предупредили украинского лидера о непоправимых последствиях для Киева в случае эскалации конфликта."Россия за два дня может стереть Украину с лица земли. Не спускайся в колодец на гнилой веревке США", — предупредил другой."Россия не раз предупреждала Киев о последствиях вступления Украины в НАТО и призывала оставаться нейтральным государством. Что сделал Зеленский? Бросил свой народ в огонь", — констатировал еще один из читателей."Зеленский последовал за Европой, пошел на конфликт с Россией, а США просто использовали Украину", — подытожили комментаторы.Ранее Зеленский, выступая в Институте Лоуи в Австралии, заявил, что НАТО должна нанести превентивные удары по России, а не ждать ядерных ударов с ее стороны. Позднее пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров пояснил, что президент не призывал использовать ядерное оружие против России, а подразумевал превентивные санкции.В конце сентября в обращении к россиянам Путин заявил, что Запад перешел всякую грань в антироссийской риторике и уже пустил в ход ядерный шантаж. По его словам, представители ведущих государств НАТО высказываются о допустимости применения против Москвы оружия массового поражения, но авторы таких заявлений должны учитывать, что "роза ветров может развернуться и в их сторону".Глава МИД России Сергей Лавров, со своей стороны, отметил, что риск ядерной войны весьма существенен, но подчеркнул, что принципиальная позиция Москвы заключается в недопустимости применения такого оружия.
https://ria.ru/20221010/kadyrov-1822753212.html
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владимир зеленский, россия, украина, москва, сергей лавров, нато, политика
Владимир Зеленский, Россия, Украина, Москва, Сергей Лавров, НАТО, Политика
13:59 10.10.2022 (обновлено: 14:17 10.10.2022)
 
Турки сделали Зеленскому серьезное предупреждение после его слов о России

Читатели Haber 7 призвали президента Украины Зеленского прекратить провоцировать Россию

© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Читатели турецкой газеты Haber 7 призвали президента Украины Владимира Зеленского прекратить провокации в отношении Москвы после его заявления о том, что России лучше "бежать" из Крыма.
Многие пользователи предупредили украинского лидера о непоправимых последствиях для Киева в случае эскалации конфликта.

"Зеленскому не следует провоцировать Москву — будет лучше, если он послушает Меркель и пойдет на компромисс с Путиным", — написал один из комментаторов.

"Россия за два дня может стереть Украину с лица земли. Не спускайся в колодец на гнилой веревке США", — предупредил другой.
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"Россия не раз предупреждала Киев о последствиях вступления Украины в НАТО и призывала оставаться нейтральным государством. Что сделал Зеленский? Бросил свой народ в огонь", — констатировал еще один из читателей.
"Пусть Россия и Украина объединятся и разберутся с США и Великобританией", — предложил четвертый пользователь.
"Зеленский последовал за Европой, пошел на конфликт с Россией, а США просто использовали Украину", — подытожили комментаторы.
Ранее Зеленский, выступая в Институте Лоуи в Австралии, заявил, что НАТО должна нанести превентивные удары по России, а не ждать ядерных ударов с ее стороны. Позднее пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров пояснил, что президент не призывал использовать ядерное оружие против России, а подразумевал превентивные санкции.
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В конце сентября в обращении к россиянам Путин заявил, что Запад перешел всякую грань в антироссийской риторике и уже пустил в ход ядерный шантаж. По его словам, представители ведущих государств НАТО высказываются о допустимости применения против Москвы оружия массового поражения, но авторы таких заявлений должны учитывать, что "роза ветров может развернуться и в их сторону".
Глава МИД России Сергей Лавров, со своей стороны, отметил, что риск ядерной войны весьма существенен, но подчеркнул, что принципиальная позиция Москвы заключается в недопустимости применения такого оружия.
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