https://ria.ru/20221010/ukraina-1822795633.html

Турки сделали Зеленскому серьезное предупреждение после его слов о России

Турки сделали Зеленскому серьезное предупреждение после его слов о России - РИА Новости, 10.10.2022

Турки сделали Зеленскому серьезное предупреждение после его слов о России

Читатели турецкой газеты Haber 7 призвали президента Украины Владимира Зеленского прекратить провокации в отношении Москвы после его заявления о том, что России РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T13:59

2022-10-10T13:59

2022-10-10T14:17

владимир зеленский

россия

украина

москва

сергей лавров

нато

политика

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Читатели турецкой газеты Haber 7 призвали президента Украины Владимира Зеленского прекратить провокации в отношении Москвы после его заявления о том, что России лучше "бежать" из Крыма.Многие пользователи предупредили украинского лидера о непоправимых последствиях для Киева в случае эскалации конфликта."Россия за два дня может стереть Украину с лица земли. Не спускайся в колодец на гнилой веревке США", — предупредил другой."Россия не раз предупреждала Киев о последствиях вступления Украины в НАТО и призывала оставаться нейтральным государством. Что сделал Зеленский? Бросил свой народ в огонь", — констатировал еще один из читателей."Зеленский последовал за Европой, пошел на конфликт с Россией, а США просто использовали Украину", — подытожили комментаторы.Ранее Зеленский, выступая в Институте Лоуи в Австралии, заявил, что НАТО должна нанести превентивные удары по России, а не ждать ядерных ударов с ее стороны. Позднее пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров пояснил, что президент не призывал использовать ядерное оружие против России, а подразумевал превентивные санкции.В конце сентября в обращении к россиянам Путин заявил, что Запад перешел всякую грань в антироссийской риторике и уже пустил в ход ядерный шантаж. По его словам, представители ведущих государств НАТО высказываются о допустимости применения против Москвы оружия массового поражения, но авторы таких заявлений должны учитывать, что "роза ветров может развернуться и в их сторону".Глава МИД России Сергей Лавров, со своей стороны, отметил, что риск ядерной войны весьма существенен, но подчеркнул, что принципиальная позиция Москвы заключается в недопустимости применения такого оружия.

https://ria.ru/20221010/kadyrov-1822753212.html

https://ria.ru/20221010/most-1822639875.html

https://ria.ru/20221009/zelenskiy-1822587402.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

владимир зеленский, россия, украина, москва, сергей лавров, нато, политика