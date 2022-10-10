https://ria.ru/20221010/ukraina-1822793932.html

Медведев прокомментировал удары по Украине

Медведев прокомментировал удары по Украине - РИА Новости, 10.10.2022

Медведев прокомментировал удары по Украине

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев после утренних ударов по Украине заявил, что это лишь первый эпизод, будут и другие. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T13:56

2022-10-10T13:56

2022-10-10T14:03

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

дмитрий медведев

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев после утренних ударов по Украине заявил, что это лишь первый эпизод, будут и другие."Первый эпизод сыгран. Будут и другие", - написал он в Telegram-каналеНациональный антитеррористический комитет (НАК) ранее сообщил, что утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека, заказчиками и исполнителями теракта являются спецслужбы Украины.Президент России Владимир Путин ранее в понедельник заявил, что Россия нанесла массированный удар высокоточным оружием большой дальности нанесен сегодня утром по объектам энергетики, военного управления и связи Украины по предложению министерства обороны РФ и по плану Генерального штаба России.

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, украина, дмитрий медведев