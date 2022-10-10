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Медведев прокомментировал удары по Украине
Медведев прокомментировал удары по Украине - РИА Новости, 10.10.2022
Медведев прокомментировал удары по Украине
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев после утренних ударов по Украине заявил, что это лишь первый эпизод, будут и другие. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T13:56
2022-10-10T13:56
2022-10-10T14:03
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
дмитрий медведев
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев после утренних ударов по Украине заявил, что это лишь первый эпизод, будут и другие."Первый эпизод сыгран. Будут и другие", - написал он в Telegram-каналеНациональный антитеррористический комитет (НАК) ранее сообщил, что утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека, заказчиками и исполнителями теракта являются спецслужбы Украины.Президент России Владимир Путин ранее в понедельник заявил, что Россия нанесла массированный удар высокоточным оружием большой дальности нанесен сегодня утром по объектам энергетики, военного управления и связи Украины по предложению министерства обороны РФ и по плану Генерального штаба России.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, украина, дмитрий медведев
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Дмитрий Медведев
13:56 10.10.2022 (обновлено: 14:03 10.10.2022)
Медведев прокомментировал удары по Украине
Медведев после утренних ударов по Украине заявил, что первый эпизод сыгран, будут и другие
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости.
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев после утренних ударов по Украине заявил
, что это лишь первый эпизод, будут и другие.
"Первый эпизод сыгран. Будут и другие", - написал он в Telegram-канале
Национальный антитеррористический комитет (НАК) ранее сообщил, что утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека, заказчиками и исполнителями теракта являются спецслужбы Украины.
Президент России Владимир Путин ранее в понедельник заявил, что Россия нанесла массированный удар высокоточным оружием большой дальности нанесен сегодня утром по объектам энергетики, военного управления и связи Украины по предложению министерства обороны РФ и по плану Генерального штаба России.