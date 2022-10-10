13:56 10.10.2022 (обновлено: 14:16 10.10.2022)
Современная Украина будет постоянно угрожать России, заявил Медведев
Медведев: Украина в нынешней конфигурации будет представлять постоянную угрозу России
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Украинское государство в нынешней конфигурации с нацистским политическим режимом будет представлять постоянную, прямую и явную угрозу России, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отметив, что это его личная позиция.
"Украинское государство в нынешней конфигурации с нацистским политическим режимом будет представлять постоянную, прямую и явную угрозу России", - написал он в Telegram-канале.
Национальный антитеррористический комитет (НАК) ранее сообщил, что утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека, заказчиками и исполнителями теракта являются спецслужбы Украины.
Президент России Владимир Путин ранее в понедельник заявил, что Россия утром нанесла массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам энергетики, военного управления и связи Украины по предложению министерства обороны РФ и по плану Генерального штаба России.