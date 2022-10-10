https://ria.ru/20221010/ukraina-1822793520.html

Современная Украина будет постоянно угрожать России, заявил Медведев

Современная Украина будет постоянно угрожать России, заявил Медведев - РИА Новости, 10.10.2022

Современная Украина будет постоянно угрожать России, заявил Медведев

Украинское государство в нынешней конфигурации с нацистским политическим режимом будет представлять постоянную, прямую и явную угрозу России, заявил зампред... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T13:56

2022-10-10T13:56

2022-10-10T14:16

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

дмитрий медведев

чп на крымском мосту

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Украинское государство в нынешней конфигурации с нацистским политическим режимом будет представлять постоянную, прямую и явную угрозу России, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отметив, что это его личная позиция."Украинское государство в нынешней конфигурации с нацистским политическим режимом будет представлять постоянную, прямую и явную угрозу России", - написал он в Telegram-канале.Национальный антитеррористический комитет (НАК) ранее сообщил, что утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека, заказчиками и исполнителями теракта являются спецслужбы Украины.Президент России Владимир Путин ранее в понедельник заявил, что Россия утром нанесла массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам энергетики, военного управления и связи Украины по предложению министерства обороны РФ и по плану Генерального штаба России.

https://ria.ru/20221010/ukraina-1822775771.html

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Кирилл Волков

россия, безопасность, дмитрий медведев, чп на крымском мосту, ситуация в днр и лнр