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Современная Украина будет постоянно угрожать России, заявил Медведев - РИА Новости, 10.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221010/ukraina-1822793520.html
Современная Украина будет постоянно угрожать России, заявил Медведев
Современная Украина будет постоянно угрожать России, заявил Медведев - РИА Новости, 10.10.2022
Современная Украина будет постоянно угрожать России, заявил Медведев
Украинское государство в нынешней конфигурации с нацистским политическим режимом будет представлять постоянную, прямую и явную угрозу России, заявил зампред... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T13:56
2022-10-10T14:16
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
дмитрий медведев
чп на крымском мосту
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Украинское государство в нынешней конфигурации с нацистским политическим режимом будет представлять постоянную, прямую и явную угрозу России, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отметив, что это его личная позиция."Украинское государство в нынешней конфигурации с нацистским политическим режимом будет представлять постоянную, прямую и явную угрозу России", - написал он в Telegram-канале.Национальный антитеррористический комитет (НАК) ранее сообщил, что утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека, заказчиками и исполнителями теракта являются спецслужбы Украины.Президент России Владимир Путин ранее в понедельник заявил, что Россия утром нанесла массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам энергетики, военного управления и связи Украины по предложению министерства обороны РФ и по плану Генерального штаба России.
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россия, безопасность, дмитрий медведев, чп на крымском мосту, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Дмитрий Медведев, ЧП на Крымском мосту, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:56 10.10.2022 (обновлено: 14:16 10.10.2022)
 
Современная Украина будет постоянно угрожать России, заявил Медведев

Медведев: Украина в нынешней конфигурации будет представлять постоянную угрозу России

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Украинское государство в нынешней конфигурации с нацистским политическим режимом будет представлять постоянную, прямую и явную угрозу России, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отметив, что это его личная позиция.
"Украинское государство в нынешней конфигурации с нацистским политическим режимом будет представлять постоянную, прямую и явную угрозу России", - написал он в Telegram-канале.
Национальный антитеррористический комитет (НАК) ранее сообщил, что утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека, заказчиками и исполнителями теракта являются спецслужбы Украины.
Президент России Владимир Путин ранее в понедельник заявил, что Россия утром нанесла массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам энергетики, военного управления и связи Украины по предложению министерства обороны РФ и по плану Генерального штаба России.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
13:05Специальная военная операция на Украине
Путин сравнил украинские власти с террористической группировкой
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьДмитрий МедведевЧП на Крымском мостуСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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