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В Ивано-Франковской области сообщили об обстреле района Бурштынской ТЭС - РИА Новости, 10.10.2022
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В Ивано-Франковской области сообщили об обстреле района Бурштынской ТЭС
В Ивано-Франковской области сообщили об обстреле района Бурштынской ТЭС - РИА Новости, 10.10.2022
В Ивано-Франковской области сообщили об обстреле района Бурштынской ТЭС
Власти города Галич в Ивано-Франковской области Украины сообщили об обстреле района Бурштынской ТЭС, откуда идет экспорт электроэнергии в Европу. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T13:40
2022-10-10T14:10
в мире
ивано-франковская область
галич
украина
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Власти города Галич в Ивано-Франковской области Украины сообщили об обстреле района Бурштынской ТЭС, откуда идет экспорт электроэнергии в Европу."Мэр города Галич в Ивано-Франковской области Украины сообщил об обстреле района Бурштынской ТЭС", - говорится в сообщении издания "Страна.ua"Бурштынская тепловая электростанция расположена возле города Бурштын на пересечении линий электропередачи, соединяющих Украину с Венгрией, Румынией и Словакией. От нее идёт экспорт электроэнергии в Европу.Украинские СМИ утром в понедельник начали сообщать о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области.Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира. Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. После взрывов в некоторых областях пропало электричество, нет света и воды.Национальный антитеррористический комитет (НАК) ранее сообщил, что утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека, заказчиками и исполнителями теракта являются спецслужбы Украины.Президент России Владимир Путин ранее в понедельник заявил, что Россия нанесла массированный удар высокоточным оружием большой дальности нанесен сегодня утром по объектам энергетики, военного управления и связи Украины по предложению министерства обороны РФ и по плану Генерального штаба России.
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в мире, ивано-франковская область, галич, украина
В мире, Ивано-Франковская область, Галич, Украина
13:40 10.10.2022 (обновлено: 14:10 10.10.2022)
 
В Ивано-Франковской области сообщили об обстреле района Бурштынской ТЭС

Мэр города Галич в Ивано-Франковской области сообщил об обстреле района Бурштынской ТЭС

© РИА Новости / СтрингерЛинии электропередачи на Украине
Линии электропередачи на Украине - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
Линии электропередачи на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Власти города Галич в Ивано-Франковской области Украины сообщили об обстреле района Бурштынской ТЭС, откуда идет экспорт электроэнергии в Европу.
"Мэр города Галич в Ивано-Франковской области Украины сообщил об обстреле района Бурштынской ТЭС", - говорится в сообщении издания "Страна.ua"
Бурштынская тепловая электростанция расположена возле города Бурштын на пересечении линий электропередачи, соединяющих Украину с Венгрией, Румынией и Словакией. От нее идёт экспорт электроэнергии в Европу.
Украинские СМИ утром в понедельник начали сообщать о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области.
Все назначенные объекты поражены – Конашенков о массированном ударе ВС РФ по целям на Украине - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
13:35Специальная военная операция на Украине
ВС России нанесли массированный удар по объектам инфраструктуры Украины
Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира. Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. После взрывов в некоторых областях пропало электричество, нет света и воды.
Национальный антитеррористический комитет (НАК) ранее сообщил, что утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека, заказчиками и исполнителями теракта являются спецслужбы Украины.
Президент России Владимир Путин ранее в понедельник заявил, что Россия нанесла массированный удар высокоточным оружием большой дальности нанесен сегодня утром по объектам энергетики, военного управления и связи Украины по предложению министерства обороны РФ и по плану Генерального штаба России.
Удары по объектам инфраструктуры Украины
13:12Инфографика
Удары по объектам инфраструктуры Украины
Инфографика
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В миреИвано-Франковская областьГаличУкраина
 
 
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