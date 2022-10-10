https://ria.ru/20221010/ukraina-1822788596.html

В Ивано-Франковской области сообщили об обстреле района Бурштынской ТЭС

В Ивано-Франковской области сообщили об обстреле района Бурштынской ТЭС - РИА Новости, 10.10.2022

В Ивано-Франковской области сообщили об обстреле района Бурштынской ТЭС

Власти города Галич в Ивано-Франковской области Украины сообщили об обстреле района Бурштынской ТЭС, откуда идет экспорт электроэнергии в Европу. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T13:40

2022-10-10T13:40

2022-10-10T14:10

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Власти города Галич в Ивано-Франковской области Украины сообщили об обстреле района Бурштынской ТЭС, откуда идет экспорт электроэнергии в Европу."Мэр города Галич в Ивано-Франковской области Украины сообщил об обстреле района Бурштынской ТЭС", - говорится в сообщении издания "Страна.ua"Бурштынская тепловая электростанция расположена возле города Бурштын на пересечении линий электропередачи, соединяющих Украину с Венгрией, Румынией и Словакией. От нее идёт экспорт электроэнергии в Европу.Украинские СМИ утром в понедельник начали сообщать о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области.Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира. Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. После взрывов в некоторых областях пропало электричество, нет света и воды.Национальный антитеррористический комитет (НАК) ранее сообщил, что утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека, заказчиками и исполнителями теракта являются спецслужбы Украины.Президент России Владимир Путин ранее в понедельник заявил, что Россия нанесла массированный удар высокоточным оружием большой дальности нанесен сегодня утром по объектам энергетики, военного управления и связи Украины по предложению министерства обороны РФ и по плану Генерального штаба России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, ивано-франковская область, галич, украина