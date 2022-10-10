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ВС России нанесли массированный удар по объектам инфраструктуры Украины - РИА Новости, 10.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221010/ukraina-1822787396.html
ВС России нанесли массированный удар по объектам инфраструктуры Украины
ВС России нанесли массированный удар по объектам инфраструктуры Украины - РИА Новости, 10.10.2022
ВС России нанесли массированный удар по объектам инфраструктуры Украины
Российские военные в понедельник нанесли массированный удар высокоточным оружием по Украине, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T13:35
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специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Российские военные в понедельник нанесли массированный удар высокоточным оружием по Украине, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."Сегодня российскими Вооруженными силами нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины", - сказали в Минобороны.
россия
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60
353
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"Все назначенные объекты поражены" – Конашенков о массированном ударе ВС РФ по целям на Украине
Цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
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безопасность, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
13:35 10.10.2022 (обновлено: 13:59 10.10.2022)
 
ВС России нанесли массированный удар по объектам инфраструктуры Украины

Минобороны: нанесен массированный удар по объектам управления, связи и энергетики Украины

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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Российские военные в понедельник нанесли массированный удар высокоточным оружием по Украине, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
"Сегодня российскими Вооруженными силами нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины", - сказали в Минобороны.
Удары по объектам инфраструктуры Украины
13:12Инфографика
Удары по объектам инфраструктуры Украины
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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