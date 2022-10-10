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ВС России нанесли массированный удар по объектам инфраструктуры Украины
ВС России нанесли массированный удар по объектам инфраструктуры Украины - РИА Новости, 10.10.2022
ВС России нанесли массированный удар по объектам инфраструктуры Украины
Российские военные в понедельник нанесли массированный удар высокоточным оружием по Украине, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T13:35
2022-10-10T13:35
2022-10-10T13:59
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Российские военные в понедельник нанесли массированный удар высокоточным оружием по Украине, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."Сегодня российскими Вооруженными силами нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины", - сказали в Минобороны.
россия
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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"Все назначенные объекты поражены" – Конашенков о массированном ударе ВС РФ по целям на Украине
Цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
2022-10-10T13:35
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
13:35 10.10.2022 (обновлено: 13:59 10.10.2022)
ВС России нанесли массированный удар по объектам инфраструктуры Украины
Минобороны: нанесен массированный удар по объектам управления, связи и энергетики Украины