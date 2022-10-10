https://ria.ru/20221010/ukraina-1822787396.html

ВС России нанесли массированный удар по объектам инфраструктуры Украины

ВС России нанесли массированный удар по объектам инфраструктуры Украины - РИА Новости, 10.10.2022

ВС России нанесли массированный удар по объектам инфраструктуры Украины

Российские военные в понедельник нанесли массированный удар высокоточным оружием по Украине, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T13:35

2022-10-10T13:35

2022-10-10T13:59

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Российские военные в понедельник нанесли массированный удар высокоточным оружием по Украине, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."Сегодня российскими Вооруженными силами нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины", - сказали в Минобороны.

россия

украина

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Все назначенные объекты поражены" – Конашенков о массированном ударе ВС РФ по целям на Украине Цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. 2022-10-10T13:35 true PT3M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)