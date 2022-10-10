https://ria.ru/20221010/ukraina-1822786902.html
ВС России сбили украинский МиГ-29 в Херсонской области
ВС России сбили украинский МиГ-29 в Херсонской области - РИА Новости, 10.10.2022
ВС России сбили украинский МиГ-29 в Херсонской области
Истребители ВКС РФ сбили в воздухе в Херсонской области украинский самолет МиГ-29, сообщило в понедельник Минобороны России. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T13:34
2022-10-10T13:34
2022-10-10T13:38
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
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миг-29
в мире
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Истребители ВКС РФ сбили в воздухе в Херсонской области украинский самолет МиГ-29, сообщило в понедельник Минобороны России."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Белая Криница Херсонской области сбит МиГ-29 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220829/likvidatsiya-1812786895.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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13:34 10.10.2022 (обновлено: 13:38 10.10.2022)
ВС России сбили украинский МиГ-29 в Херсонской области
Минобороны: ВС России сбили украинский МиГ-29 над Белой Криницей в Херсонской области