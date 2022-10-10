https://ria.ru/20221010/ukraina-1822786902.html

ВС России сбили украинский МиГ-29 в Херсонской области

ВС России сбили украинский МиГ-29 в Херсонской области - РИА Новости, 10.10.2022

ВС России сбили украинский МиГ-29 в Херсонской области

Истребители ВКС РФ сбили в воздухе в Херсонской области украинский самолет МиГ-29, сообщило в понедельник Минобороны России. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T13:34

2022-10-10T13:34

2022-10-10T13:38

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Истребители ВКС РФ сбили в воздухе в Херсонской области украинский самолет МиГ-29, сообщило в понедельник Минобороны России."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Белая Криница Херсонской области сбит МиГ-29 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220829/likvidatsiya-1812786895.html

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Кирилл Волков

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