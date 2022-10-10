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ВС России сбили украинский МиГ-29 в Херсонской области - РИА Новости, 10.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221010/ukraina-1822786902.html
ВС России сбили украинский МиГ-29 в Херсонской области
ВС России сбили украинский МиГ-29 в Херсонской области - РИА Новости, 10.10.2022
ВС России сбили украинский МиГ-29 в Херсонской области
Истребители ВКС РФ сбили в воздухе в Херсонской области украинский самолет МиГ-29, сообщило в понедельник Минобороны России. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T13:34
2022-10-10T13:38
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
вооруженные силы рф
миг-29
в мире
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Истребители ВКС РФ сбили в воздухе в Херсонской области украинский самолет МиГ-29, сообщило в понедельник Минобороны России."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Белая Криница Херсонской области сбит МиГ-29 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Вооруженные силы РФ, МиГ-29, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:34 10.10.2022 (обновлено: 13:38 10.10.2022)
 
ВС России сбили украинский МиГ-29 в Херсонской области

Минобороны: ВС России сбили украинский МиГ-29 над Белой Криницей в Херсонской области

© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины / Перейти в медиабанкИстребитель МиГ-29 ВВС Украины
Истребитель МиГ-29 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Истребитель МиГ-29 ВВС Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Истребители ВКС РФ сбили в воздухе в Херсонской области украинский самолет МиГ-29, сообщило в понедельник Минобороны России.
"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Белая Криница Херсонской области сбит МиГ-29 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Истребитель Су-27 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
29 августа, 06:29Специальная военная операция на Украине
Источник: опытный летный состав ВВС Украины фактически ликвидирован
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХерсонская областьВооруженные силы РФМиГ-29В миреУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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