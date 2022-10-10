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Путин: оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно - РИА Новости, 10.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221010/ukraina-1822775927.html
Путин: оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно
Путин: оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно - РИА Новости, 10.10.2022
Путин: оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно
Оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T13:05
2022-10-10T13:31
безопасность
специальная военная операция на украине
владимир путин
украина
совет безопасности рф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт - РИА Новости. Оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно, заявил президент России Владимир Путин."Киевский режим своими действиями фактически поставил себя на одну доску с международным террористическими формированиями... Оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно", - сказал он на совещании с постоянными членами Совбеза.Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека, заказчиками и исполнителями теракта являются спецслужбы Украины.Накануне глава СК РФ Александр Бастрыкин доложил президенту о возбуждении дела в связи с терактом на Крымском мосту и уточнил, что его заказчиками и исполнителями являются спецслужбы Украины.Украинские СМИ утром в понедельник начали сообщать о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира. Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. После взрывов в некоторых областях пропало электричество, нет света и воды.
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безопасность, владимир путин, украина, совет безопасности рф
Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Украина, Совет Безопасности РФ
13:05 10.10.2022 (обновлено: 13:31 10.10.2022)
 
Путин: оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно

Президент Путин: оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт - РИА Новости. Оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно, заявил президент России Владимир Путин.
"Киевский режим своими действиями фактически поставил себя на одну доску с международным террористическими формированиями... Оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно", - сказал он на совещании с постоянными членами Совбеза.
Вид на Собор Василия Блаженного и Спасскую башню Московского кремля - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
12:52Специальная военная операция на Украине
В Кремле ответили на вопрос об ударах по Украине
Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека, заказчиками и исполнителями теракта являются спецслужбы Украины.
Накануне глава СК РФ Александр Бастрыкин доложил президенту о возбуждении дела в связи с терактом на Крымском мосту и уточнил, что его заказчиками и исполнителями являются спецслужбы Украины.
Украинские СМИ утром в понедельник начали сообщать о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира. Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. После взрывов в некоторых областях пропало электричество, нет света и воды.
Удары по объектам инфраструктуры Украины
13:12Инфографика
Удары по объектам инфраструктуры Украины
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВладимир ПутинУкраинаСовет Безопасности РФ
 
 
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