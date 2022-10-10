https://ria.ru/20221010/ukraina-1822775927.html

Путин: оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно

Путин: оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно - РИА Новости, 10.10.2022

Путин: оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно

Оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T13:05

2022-10-10T13:05

2022-10-10T13:31

безопасность

специальная военная операция на украине

владимир путин

украина

совет безопасности рф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт - РИА Новости. Оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно, заявил президент России Владимир Путин."Киевский режим своими действиями фактически поставил себя на одну доску с международным террористическими формированиями... Оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно", - сказал он на совещании с постоянными членами Совбеза.Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека, заказчиками и исполнителями теракта являются спецслужбы Украины.Накануне глава СК РФ Александр Бастрыкин доложил президенту о возбуждении дела в связи с терактом на Крымском мосту и уточнил, что его заказчиками и исполнителями являются спецслужбы Украины.Украинские СМИ утром в понедельник начали сообщать о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира. Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. После взрывов в некоторых областях пропало электричество, нет света и воды.

https://ria.ru/20221010/ukraina-1822769922.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, владимир путин, украина, совет безопасности рф