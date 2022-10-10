13:05 10.10.2022 (обновлено: 13:17 10.10.2022)
Путин сравнил украинские власти с террористической группировкой
Путин: Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт - РИА Новости. Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно, заявил президент России Владимир Путин.
"Киевский режим своими действиями фактически поставил себя на одну доску с международным террористическими формированиями. С самыми одиозными группировками. Оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно", - сказал он на совещании с постоянными членами Совбеза.
Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека, заказчиками и исполнителями теракта являются спецслужбы Украины.
Накануне глава СК РФ Александр Бастрыкин доложил президенту о возбуждении дела в связи с терактом на Крымском мосту и уточнил, что его заказчиками и исполнителями являются спецслужбы Украины.
Украинские СМИ утром в понедельник начали сообщать о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира. Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. После взрывов в некоторых областях пропало электричество, нет света и воды.