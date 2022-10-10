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Путин сравнил украинские власти с террористической группировкой - РИА Новости, 10.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221010/ukraina-1822775771.html
Путин сравнил украинские власти с террористической группировкой
Путин сравнил украинские власти с террористической группировкой - РИА Новости, 10.10.2022
Путин сравнил украинские власти с террористической группировкой
Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно,... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T13:05
2022-10-10T13:17
специальная военная операция на украине
киев
в мире
владимир путин
россия
украина
чп на крымском мосту
ситуация в днр и лнр
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт - РИА Новости. Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно, заявил президент России Владимир Путин."Киевский режим своими действиями фактически поставил себя на одну доску с международным террористическими формированиями. С самыми одиозными группировками. Оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно", - сказал он на совещании с постоянными членами Совбеза.Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека, заказчиками и исполнителями теракта являются спецслужбы Украины.Накануне глава СК РФ Александр Бастрыкин доложил президенту о возбуждении дела в связи с терактом на Крымском мосту и уточнил, что его заказчиками и исполнителями являются спецслужбы Украины.Украинские СМИ утром в понедельник начали сообщать о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира. Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. После взрывов в некоторых областях пропало электричество, нет света и воды.
https://ria.ru/20221005/krym-1821608774.html
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киев, в мире, владимир путин, россия, украина, чп на крымском мосту, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Киев, В мире, Владимир Путин, Россия, Украина, ЧП на Крымском мосту, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:05 10.10.2022 (обновлено: 13:17 10.10.2022)
 
Путин сравнил украинские власти с террористической группировкой

Путин: Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт - РИА Новости. Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно, заявил президент России Владимир Путин.
"Киевский режим своими действиями фактически поставил себя на одну доску с международным террористическими формированиями. С самыми одиозными группировками. Оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно", - сказал он на совещании с постоянными членами Совбеза.
Город Симферополь - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
5 октября, 09:16Специальная военная операция на Украине
Патрушев заявил о высоком уровне террористических угроз в Крыму
Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека, заказчиками и исполнителями теракта являются спецслужбы Украины.
Накануне глава СК РФ Александр Бастрыкин доложил президенту о возбуждении дела в связи с терактом на Крымском мосту и уточнил, что его заказчиками и исполнителями являются спецслужбы Украины.
Украинские СМИ утром в понедельник начали сообщать о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира. Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. После взрывов в некоторых областях пропало электричество, нет света и воды.
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
2 октября, 14:26
Нарышкин заявил о причастности Запада ко взрывам "Северных потоков"
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевВ миреВладимир ПутинРоссияУкраинаЧП на Крымском мостуСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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