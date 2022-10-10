https://ria.ru/20221010/ukraina-1822775771.html

Путин сравнил украинские власти с террористической группировкой

Путин сравнил украинские власти с террористической группировкой - РИА Новости, 10.10.2022

Путин сравнил украинские власти с террористической группировкой

Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно,... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T13:05

2022-10-10T13:05

2022-10-10T13:17

специальная военная операция на украине

киев

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чп на крымском мосту

ситуация в днр и лнр

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт - РИА Новости. Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно, заявил президент России Владимир Путин."Киевский режим своими действиями фактически поставил себя на одну доску с международным террористическими формированиями. С самыми одиозными группировками. Оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно", - сказал он на совещании с постоянными членами Совбеза.Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека, заказчиками и исполнителями теракта являются спецслужбы Украины.Накануне глава СК РФ Александр Бастрыкин доложил президенту о возбуждении дела в связи с терактом на Крымском мосту и уточнил, что его заказчиками и исполнителями являются спецслужбы Украины.Украинские СМИ утром в понедельник начали сообщать о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира. Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. После взрывов в некоторых областях пропало электричество, нет света и воды.

https://ria.ru/20221005/krym-1821608774.html

https://ria.ru/20221002/vzryvy-1820975530.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

киев, в мире, владимир путин, россия, украина, чп на крымском мосту, ситуация в днр и лнр