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В Кремле ответили на вопрос о переговорах по Украине - РИА Новости, 10.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221010/ukraina-1822772610.html
В Кремле ответили на вопрос о переговорах по Украине
В Кремле ответили на вопрос о переговорах по Украине - РИА Новости, 10.10.2022
В Кремле ответили на вопрос о переговорах по Украине
США не связывались с Россией по вопросу возможных переговоров по Украине, вряд ли эта инициатива возможна после законодательного отказа Киева от них, заявил... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T13:00
2022-10-10T13:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
дмитрий песков
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. США не связывались с Россией по вопросу возможных переговоров по Украине, вряд ли эта инициатива возможна после законодательного отказа Киева от них, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что выход из ситуации вокруг Украины нужно искать дипломатическим путем."Никаких контактов (Вашингтона с Москвой) на этот счет не было. Ну и потом, вряд ли, наверное, это (заявление Кирби) можно назвать инициативой. Ну и потом, вы же знаете, что есть кодифицированное решение украинской стороны - президента Зеленского - отказаться от каких-либо переговоров", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, были ли какие-то контакты США с Россией на тему переговоров с Украиной.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации - существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20221009/peregovory-1822629197.html
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в мире, украина, россия, сша, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Дмитрий Песков
13:00 10.10.2022
 
В Кремле ответили на вопрос о переговорах по Украине

Песков: у Россия и США не было контактов по вопросу возможных переговоров по Украине

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкГосударственный Исторический музей и Московский Кремль
Государственный Исторический музей и Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Государственный Исторический музей и Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. США не связывались с Россией по вопросу возможных переговоров по Украине, вряд ли эта инициатива возможна после законодательного отказа Киева от них, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что выход из ситуации вокруг Украины нужно искать дипломатическим путем.
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"Никаких контактов (Вашингтона с Москвой) на этот счет не было. Ну и потом, вряд ли, наверное, это (заявление Кирби) можно назвать инициативой. Ну и потом, вы же знаете, что есть кодифицированное решение украинской стороны - президента Зеленского - отказаться от каких-либо переговоров", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, были ли какие-то контакты США с Россией на тему переговоров с Украиной.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации - существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАДмитрий Песков
 
 
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