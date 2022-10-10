https://ria.ru/20221010/ukraina-1822772610.html

В Кремле ответили на вопрос о переговорах по Украине

В Кремле ответили на вопрос о переговорах по Украине - РИА Новости, 10.10.2022

В Кремле ответили на вопрос о переговорах по Украине

США не связывались с Россией по вопросу возможных переговоров по Украине, вряд ли эта инициатива возможна после законодательного отказа Киева от них, заявил... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T13:00

2022-10-10T13:00

2022-10-10T13:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

сша

дмитрий песков

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. США не связывались с Россией по вопросу возможных переговоров по Украине, вряд ли эта инициатива возможна после законодательного отказа Киева от них, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что выход из ситуации вокруг Украины нужно искать дипломатическим путем."Никаких контактов (Вашингтона с Москвой) на этот счет не было. Ну и потом, вряд ли, наверное, это (заявление Кирби) можно назвать инициативой. Ну и потом, вы же знаете, что есть кодифицированное решение украинской стороны - президента Зеленского - отказаться от каких-либо переговоров", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, были ли какие-то контакты США с Россией на тему переговоров с Украиной.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации - существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20221009/peregovory-1822629197.html

https://ria.ru/20221009/tramp-1822564127.html

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россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, сша, дмитрий песков