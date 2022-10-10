12:52 10.10.2022 (обновлено: 13:17 10.10.2022)
В Кремле ответили на вопрос об ударах по Украине
Песков призвал дождаться комментариев Минобороны после ударов по Украине
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкВид на Собор Василия Блаженного и Спасскую башню Московского кремля
Вид на Собор Василия Блаженного и Спасскую башню Московского кремля . Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Удары по Украине проходят в рамках спецоперации, надо дождаться комментариев Минобороны России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Украинские СМИ утром в понедельник начали сообщать о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира. Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. После взрывов в некоторых областях пропало электричество, нет света и воды.
"Все это происходит в рамках специальной военной операции, и что касается вот этих ударов, то, конечно, нужно ждать комментариев от Минобороны и адресовать вопросы именно к Минобороны", - сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь Путина также ответил на вопрос журналистов о том, совершались ли ракетные удары по территории Украины в понедельник по приказу российского лидера.
"Основные моменты специальной военной операции не могут осуществляться без докладов верховному главнокомандующему, это абсолютно нормальный процесс", - сказал Песков.