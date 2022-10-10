https://ria.ru/20221010/ukraina-1822769922.html

В Кремле ответили на вопрос об ударах по Украине

В Кремле ответили на вопрос об ударах по Украине - РИА Новости, 10.10.2022

В Кремле ответили на вопрос об ударах по Украине

Удары по Украине проходят в рамках спецоперации, надо дождаться комментариев Минобороны России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T12:52

2022-10-10T12:52

2022-10-10T13:17

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

россия

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Удары по Украине проходят в рамках спецоперации, надо дождаться комментариев Минобороны России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Украинские СМИ утром в понедельник начали сообщать о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира. Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. После взрывов в некоторых областях пропало электричество, нет света и воды.Пресс-секретарь Путина также ответил на вопрос журналистов о том, совершались ли ракетные удары по территории Украины в понедельник по приказу российского лидера."Основные моменты специальной военной операции не могут осуществляться без докладов верховному главнокомандующему, это абсолютно нормальный процесс", - сказал Песков.

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, украина, россия