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В Кремле ответили на вопрос об ударах по Украине - РИА Новости, 10.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221010/ukraina-1822769922.html
В Кремле ответили на вопрос об ударах по Украине
В Кремле ответили на вопрос об ударах по Украине - РИА Новости, 10.10.2022
В Кремле ответили на вопрос об ударах по Украине
Удары по Украине проходят в рамках спецоперации, надо дождаться комментариев Минобороны России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T12:52
2022-10-10T13:17
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
россия
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Удары по Украине проходят в рамках спецоперации, надо дождаться комментариев Минобороны России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Украинские СМИ утром в понедельник начали сообщать о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира. Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. После взрывов в некоторых областях пропало электричество, нет света и воды.Пресс-секретарь Путина также ответил на вопрос журналистов о том, совершались ли ракетные удары по территории Украины в понедельник по приказу российского лидера."Основные моменты специальной военной операции не могут осуществляться без докладов верховному главнокомандующему, это абсолютно нормальный процесс", - сказал Песков.
украина
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безопасность, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Россия
12:52 10.10.2022 (обновлено: 13:17 10.10.2022)
 
В Кремле ответили на вопрос об ударах по Украине

Песков призвал дождаться комментариев Минобороны после ударов по Украине

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкВид на Собор Василия Блаженного и Спасскую башню Московского кремля
Вид на Собор Василия Блаженного и Спасскую башню Московского кремля - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вид на Собор Василия Блаженного и Спасскую башню Московского кремля . Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Удары по Украине проходят в рамках спецоперации, надо дождаться комментариев Минобороны России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Украинские СМИ утром в понедельник начали сообщать о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира. Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. После взрывов в некоторых областях пропало электричество, нет света и воды.
"Все это происходит в рамках специальной военной операции, и что касается вот этих ударов, то, конечно, нужно ждать комментариев от Минобороны и адресовать вопросы именно к Минобороны", - сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь Путина также ответил на вопрос журналистов о том, совершались ли ракетные удары по территории Украины в понедельник по приказу российского лидера.
"Основные моменты специальной военной операции не могут осуществляться без докладов верховному главнокомандующему, это абсолютно нормальный процесс", - сказал Песков.
Удары по объектам инфраструктуры Украины
13:12Инфографика
Удары по объектам инфраструктуры Украины
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаРоссия
 
 
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