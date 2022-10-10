https://ria.ru/20221010/ukraina-1822763185.html

В ЕС пообещали Киеву дополнительную военную поддержку

В ЕС пообещали Киеву дополнительную военную поддержку - РИА Новости, 10.10.2022

В ЕС пообещали Киеву дополнительную военную поддержку

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на фоне нового обострения ситуации на Украине заявил, что "дополнительная военная поддержка со стороны ЕС уже на подходе". РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T12:40

2022-10-10T12:40

2022-10-10T13:37

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жозеп боррель

украина

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БРЮССЕЛЬ, 10 окт – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на фоне нового обострения ситуации на Украине заявил, что "дополнительная военная поддержка со стороны ЕС уже на подходе".Украинские СМИ утром в понедельник начали сообщать о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Владимира Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира. Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. После взрывов в некоторых областях пропало электричество, нет света и воды."Таким действиям нет места в XXI веке. Я осуждаю их самым решительным образом. Мы поддерживаем Украину. Дополнительная военная поддержка со стороны ЕС уже на подходе", - написал Боррель в Twitter.В ходе неформального саммита ЕС 7 октября в Праге европейские лидеры принципиально согласовали выделение Украине дополнительного финансирования на военную помощь. До настоящего момента ЕС профинансировал вооружение Украины уже на 2,5 миллиарда евро.Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221010/kadyrov-1822753212.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, жозеп боррель, украина, евросоюз