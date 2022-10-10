https://ria.ru/20221010/ukraina-1822755515.html

В пяти областях Украины не зафиксировали ракетных ударов

В пяти областях Украины не зафиксировали ракетных ударов - РИА Новости, 10.10.2022

В пяти областях Украины не зафиксировали ракетных ударов

Ракетные удары обошли стороной пять областей Украины из 21 - Закарпатскую, Волынскую, Черновицкую, Черниговскую и Черкасскую. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T12:22

2022-10-10T12:22

2022-10-10T13:17

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владимир зеленский

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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Ракетные удары обошли стороной пять областей Украины из 21 - Закарпатскую, Волынскую, Черновицкую, Черниговскую и Черкасскую.Украинские СМИ в понедельник утром сообщили о взрывах по всей Украине - Киеве и Киевской области, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове и Львовской области, Ивано-Франковске, Кривом Роге, Тернополе, Хмельницком, Конотопе, Ровенской и Полтавской областях.После взрывов в некоторых областях пропало электричество, нет света и воды.Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что есть попадания по объектам критической инфраструктуры в городе. В Киеве остановили движение поездов метро, все подземные станции работают как укрытия, сообщила пресс-служба Киевского горсовета. Кроме того, в городе в результате ударной волны поврежден стеклянный пешеходный мост."Украинские железные дороги" предупредили о возможной задержке поездов западного направления из-за повреждений контактной сети. Также сообщалось, что взрывами повреждена крыша центрального вокзала в Киеве.Владимир Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. По его словам, в результате ударов есть погибшие и раненые. Количество пострадавших не называет.

https://ria.ru/20221010/zelenskiy-1822729216.html

https://ria.ru/20221010/kadyrov-1822753212.html

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Ольга Фомченкова

в мире, украина, киевская область, украинская железная дорога, киев, виталий кличко, владимир зеленский