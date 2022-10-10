12:22 10.10.2022 (обновлено: 13:17 10.10.2022)
В пяти областях Украины не зафиксировали ракетных ударов
Ракетных ударов не зафиксировали в пяти из 21 областей Украины
© AP Photo / Efrem LukatskyСитуация на месте взрывов в Киеве, Украина
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Ситуация на месте взрывов в Киеве, Украина
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Ракетные удары обошли стороной пять областей Украины из 21 - Закарпатскую, Волынскую, Черновицкую, Черниговскую и Черкасскую.
Украинские СМИ в понедельник утром сообщили о взрывах по всей Украине - Киеве и Киевской области, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове и Львовской области, Ивано-Франковске, Кривом Роге, Тернополе, Хмельницком, Конотопе, Ровенской и Полтавской областях.
После взрывов в некоторых областях пропало электричество, нет света и воды.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что есть попадания по объектам критической инфраструктуры в городе. В Киеве остановили движение поездов метро, все подземные станции работают как укрытия, сообщила пресс-служба Киевского горсовета. Кроме того, в городе в результате ударной волны поврежден стеклянный пешеходный мост.
"Украинские железные дороги" предупредили о возможной задержке поездов западного направления из-за повреждений контактной сети. Также сообщалось, что взрывами повреждена крыша центрального вокзала в Киеве.
Владимир Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. По его словам, в результате ударов есть погибшие и раненые. Количество пострадавших не называет.