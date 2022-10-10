Рейтинг@Mail.ru
В пяти областях Украины не зафиксировали ракетных ударов - РИА Новости, 10.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221010/ukraina-1822755515.html
В пяти областях Украины не зафиксировали ракетных ударов
В пяти областях Украины не зафиксировали ракетных ударов - РИА Новости, 10.10.2022
В пяти областях Украины не зафиксировали ракетных ударов
Ракетные удары обошли стороной пять областей Украины из 21 - Закарпатскую, Волынскую, Черновицкую, Черниговскую и Черкасскую. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T12:22
2022-10-10T13:17
в мире
украина
киевская область
украинская железная дорога
киев
виталий кличко
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822716548_0:322:3070:2048_1920x0_80_0_0_9e210be5f16ee5370405c721e3e6ee0f.jpg
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Ракетные удары обошли стороной пять областей Украины из 21 - Закарпатскую, Волынскую, Черновицкую, Черниговскую и Черкасскую.Украинские СМИ в понедельник утром сообщили о взрывах по всей Украине - Киеве и Киевской области, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове и Львовской области, Ивано-Франковске, Кривом Роге, Тернополе, Хмельницком, Конотопе, Ровенской и Полтавской областях.После взрывов в некоторых областях пропало электричество, нет света и воды.Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что есть попадания по объектам критической инфраструктуры в городе. В Киеве остановили движение поездов метро, все подземные станции работают как укрытия, сообщила пресс-служба Киевского горсовета. Кроме того, в городе в результате ударной волны поврежден стеклянный пешеходный мост."Украинские железные дороги" предупредили о возможной задержке поездов западного направления из-за повреждений контактной сети. Также сообщалось, что взрывами повреждена крыша центрального вокзала в Киеве.Владимир Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. По его словам, в результате ударов есть погибшие и раненые. Количество пострадавших не называет.
https://ria.ru/20221010/zelenskiy-1822729216.html
https://ria.ru/20221010/kadyrov-1822753212.html
украина
киевская область
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822716548_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_68ad079572d0d7f032e1175ae421180c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киевская область, украинская железная дорога, киев, виталий кличко, владимир зеленский
В мире, Украина, Киевская область, Украинская железная дорога, Киев, Виталий Кличко, Владимир Зеленский
12:22 10.10.2022 (обновлено: 13:17 10.10.2022)
 
В пяти областях Украины не зафиксировали ракетных ударов

Ракетных ударов не зафиксировали в пяти из 21 областей Украины

© AP Photo / Efrem LukatskyСитуация на месте взрывов в Киеве, Украина
Ситуация на месте взрывов в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Ситуация на месте взрывов в Киеве, Украина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Ракетные удары обошли стороной пять областей Украины из 21 - Закарпатскую, Волынскую, Черновицкую, Черниговскую и Черкасскую.
Украинские СМИ в понедельник утром сообщили о взрывах по всей Украине - Киеве и Киевской области, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове и Львовской области, Ивано-Франковске, Кривом Роге, Тернополе, Хмельницком, Конотопе, Ровенской и Полтавской областях.
Удары по объектам инфраструктуры Украины
13:12Инфографика
Удары по объектам инфраструктуры Украины
Инфографика
Посмотреть
После взрывов в некоторых областях пропало электричество, нет света и воды.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что есть попадания по объектам критической инфраструктуры в городе. В Киеве остановили движение поездов метро, все подземные станции работают как укрытия, сообщила пресс-служба Киевского горсовета. Кроме того, в городе в результате ударной волны поврежден стеклянный пешеходный мост.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
11:11
Зеленский записал видео из двора офиса в Киеве
"Украинские железные дороги" предупредили о возможной задержке поездов западного направления из-за повреждений контактной сети. Также сообщалось, что взрывами повреждена крыша центрального вокзала в Киеве.
Владимир Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. По его словам, в результате ударов есть погибшие и раненые. Количество пострадавших не называет.
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
12:16Специальная военная операция на Украине
Кадыров призвал Зеленского бежать на Запад
 
В миреУкраинаКиевская областьУкраинская железная дорогаКиевВиталий КличкоВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала