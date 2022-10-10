https://ria.ru/20221010/ukraina-1822746417.html

В офисе Зеленского заявили, что в Киевской области под удар попала ТЭЦ

В офисе Зеленского заявили, что в Киевской области под удар попала ТЭЦ - РИА Новости, 10.10.2022

В офисе Зеленского заявили, что в Киевской области под удар попала ТЭЦ

Теплоэлектроцентраль попала под удар в Киевской области, сообщил замруководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T12:01

2022-10-10T12:01

2022-10-10T12:09

в мире

киевская область

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Теплоэлектроцентраль попала под удар в Киевской области, сообщил замруководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко.Ранее Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. Сообщалось о взрывах в Киеве, Днепропетровске, Львове, Харькове и других городах."Уже однозначно понятно, что едва ли малая часть ракет попала в энергосистемы разных городов. Под прицелом энергообъекты от Львова до Запорожья, Киева, Хмельницкого, Днепра и Винницы, Ивано-Франковщины, Сумщины, Харьковщины, Житормирщины, Кировоградщины, вообще весь юг", - написал Тимошенко в своем Telegram-канале.По его словам, это может повлиять на стабильность энергообеспечения, нужно быть готовыми к веерным отключениям."Например, только в Киевской области ПВО сбила шесть ракет, но есть попадание в ТЭЦ", - отметил Тимошенко.

https://ria.ru/20221010/ukraina-1822744446.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, киевская область