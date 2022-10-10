https://ria.ru/20221010/ukraina-1822746417.html
В офисе Зеленского заявили, что в Киевской области под удар попала ТЭЦ
В офисе Зеленского заявили, что в Киевской области под удар попала ТЭЦ - РИА Новости, 10.10.2022
В офисе Зеленского заявили, что в Киевской области под удар попала ТЭЦ
Теплоэлектроцентраль попала под удар в Киевской области, сообщил замруководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T12:01
2022-10-10T12:01
2022-10-10T12:09
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Теплоэлектроцентраль попала под удар в Киевской области, сообщил замруководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко.Ранее Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. Сообщалось о взрывах в Киеве, Днепропетровске, Львове, Харькове и других городах."Уже однозначно понятно, что едва ли малая часть ракет попала в энергосистемы разных городов. Под прицелом энергообъекты от Львова до Запорожья, Киева, Хмельницкого, Днепра и Винницы, Ивано-Франковщины, Сумщины, Харьковщины, Житормирщины, Кировоградщины, вообще весь юг", - написал Тимошенко в своем Telegram-канале.По его словам, это может повлиять на стабильность энергообеспечения, нужно быть готовыми к веерным отключениям."Например, только в Киевской области ПВО сбила шесть ракет, но есть попадание в ТЭЦ", - отметил Тимошенко.
https://ria.ru/20221010/ukraina-1822744446.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, киевская область
12:01 10.10.2022 (обновлено: 12:09 10.10.2022)
В офисе Зеленского заявили, что в Киевской области под удар попала ТЭЦ
В офисе Зеленского заявили, что в Киевской области под удар попала ТЭЦ