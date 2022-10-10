https://ria.ru/20221010/ukraina-1822744708.html
Чавушоглу и Кулеба обсудили последние события на Украине
Чавушоглу и Кулеба обсудили последние события на Украине - РИА Новости, 10.10.2022
Чавушоглу и Кулеба обсудили последние события на Украине
Главы МИД Турции и Украины Мевлют Чавушоглу и Дмитрий Кулеба обсудили по телефону последние события на Украине, сообщили РИА Новости в МИД Турции. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T11:56
2022-10-10T11:56
2022-10-10T14:16
в мире
цены на нефть
мевлют чавушоглу
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АНКАРА, 10 окт - РИА Новости. Главы МИД Турции и Украины Мевлют Чавушоглу и Дмитрий Кулеба обсудили по телефону последние события на Украине, сообщили РИА Новости в МИД Турции."После нападений на некоторые города Украины сегодня утром (10 октября) министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу провел телефонный разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и обменялся мнениями о последних событиях", - сообщили в турецком внешнеполитическом ведомстве.В свою очередь Кулеба заявил, что в ходе разговора с Чавушоглу стороны скоординировали усилия по мобилизации ответа на действия РФ в рамках Генассамблеи ООН."Разговаривал по телефону к моим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу ... Мы скоординировали усилия по мобилизации решительного ответа в рамках Генассамблеи ООН", - написал Кулеба в Twitter. По словам Кулебы, Анкара также подтвердила, что продолжит оказывать помощь Украине.Украинские СМИ утром в понедельник начали сообщать о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира. Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. После взрывов в некоторых областях пропало электричество, нет света и воды.
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в мире, цены на нефть, мевлют чавушоглу, дмитрий кулеба, владимир зеленский, украина, турция, киев
В мире, Цены на нефть, Мевлют Чавушоглу, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский, Украина, Турция, Киев
11:56 10.10.2022 (обновлено: 14:16 10.10.2022)
Чавушоглу и Кулеба обсудили последние события на Украине
Главы МИД Турции и Украины Чавушоглу и Кулеба обсудили по телефону события на Украине