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"Укрэнерго" предупредило о перебоях со светом на всей территории Украины - РИА Новости, 10.10.2022
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"Укрэнерго" предупредило о перебоях со светом на всей территории Украины
"Укрэнерго" предупредило о перебоях со светом на всей территории Украины - РИА Новости, 10.10.2022
"Укрэнерго" предупредило о перебоях со светом на всей территории Украины
"Укрэнерго" заявляет, что в связи с обстрелами возможны перебои со светом по всей территории Украины, сообщает украинский телеканал "Прямой". РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T11:53
2022-10-10T12:08
в мире
украина
укрэнерго
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. "Укрэнерго" заявляет, что в связи с обстрелами возможны перебои со светом по всей территории Украины, сообщает украинский телеканал "Прямой"."Из-за обстрела возможны перебои со светом по всей Украине", - сообщает телеканал в Telegram-канале, ссылаясь на заявление компании.Владимир Зеленский заявлял, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. Украинские СМИ, власти и очевидцы сообщают о взрывах в Киеве, Житомирской и Киевской областях, Харькове, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске. Остановлено движение поездов на всех линиях метрополитена Киева, станции подземки работают как укрытия.
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в мире, украина, укрэнерго
В мире, Украина, Укрэнерго
11:53 10.10.2022 (обновлено: 12:08 10.10.2022)
 
"Укрэнерго" предупредило о перебоях со светом на всей территории Украины

"Укрэнерго" заявило о возможных перебоях со светом на всей территории Украины

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЛинии электропередачи во Львовской области
Линии электропередачи во Львовской области - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Линии электропередачи во Львовской области. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. "Укрэнерго" заявляет, что в связи с обстрелами возможны перебои со светом по всей территории Украины, сообщает украинский телеканал "Прямой".
"Из-за обстрела возможны перебои со светом по всей Украине", - сообщает телеканал в Telegram-канале, ссылаясь на заявление компании.
Владимир Зеленский заявлял, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. Украинские СМИ, власти и очевидцы сообщают о взрывах в Киеве, Житомирской и Киевской областях, Харькове, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске. Остановлено движение поездов на всех линиях метрополитена Киева, станции подземки работают как укрытия.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
11:56
Премьер Украины заявил о повреждении 11 инфраструктурных объектов
 
В миреУкраинаУкрэнерго
 
 
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