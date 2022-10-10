https://ria.ru/20221010/ukraina-1822743428.html

"Укрэнерго" предупредило о перебоях со светом на всей территории Украины

"Укрэнерго" предупредило о перебоях со светом на всей территории Украины - РИА Новости, 10.10.2022

"Укрэнерго" предупредило о перебоях со светом на всей территории Украины

"Укрэнерго" заявляет, что в связи с обстрелами возможны перебои со светом по всей территории Украины, сообщает украинский телеканал "Прямой". РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T11:53

2022-10-10T11:53

2022-10-10T12:08

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укрэнерго

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. "Укрэнерго" заявляет, что в связи с обстрелами возможны перебои со светом по всей территории Украины, сообщает украинский телеканал "Прямой"."Из-за обстрела возможны перебои со светом по всей Украине", - сообщает телеканал в Telegram-канале, ссылаясь на заявление компании.Владимир Зеленский заявлял, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. Украинские СМИ, власти и очевидцы сообщают о взрывах в Киеве, Житомирской и Киевской областях, Харькове, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске. Остановлено движение поездов на всех линиях метрополитена Киева, станции подземки работают как укрытия.

https://ria.ru/20221010/ukraina-1822744446.html

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, укрэнерго