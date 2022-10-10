https://ria.ru/20221010/ukraina-1822739807.html
В Киевской области сообщили об ударах по критической инфраструктуре
В Киевской области сообщили об ударах по критической инфраструктуре - РИА Новости, 10.10.2022
В Киевской области сообщили об ударах по критической инфраструктуре
Зафиксированы "прилеты" в трех районах Киевской области, есть удары по критической инфраструктуре, сообщил в понедельник губернатор Киевской области Алексей... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T11:42
2022-10-10T11:42
2022-10-10T12:13
в мире
киевская область
украина
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КИЕВ, 10 окт - РИА Новости. Зафиксированы "прилеты" в трех районах Киевской области, есть удары по критической инфраструктуре, сообщил в понедельник губернатор Киевской области Алексей Кулеба.Губернатор призвал жителей Киева запастись водой и зарядить гаджеты. По его словам, могут быть перебои с водой и энергоснабжением. Видео опубликовано в Telegram-канале издания "Страна.ua".Ранее Владимир Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине. Позднее он заявил об ударах по энергетической инфраструктуре страны. Сообщалось о взрывах в Киеве, Днепропетровске, Львове, Харькове и других городах.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киевская область, украина
В мире, Киевская область, Украина
11:42 10.10.2022 (обновлено: 12:13 10.10.2022)
В Киевской области сообщили об ударах по критической инфраструктуре
Губернатор Киевской области Кулеба сообщил об ударах по критической инфраструктуре
КИЕВ, 10 окт - РИА Новости.
Зафиксированы "прилеты" в трех районах Киевской области, есть удары по критической инфраструктуре, сообщил
в понедельник губернатор Киевской области Алексей Кулеба.
Губернатор призвал жителей Киева запастись водой и зарядить гаджеты. По его словам, могут быть перебои с водой и энергоснабжением. Видео опубликовано в Telegram-канале издания "Страна.ua".
Ранее Владимир Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине. Позднее он заявил об ударах по энергетической инфраструктуре страны. Сообщалось о взрывах в Киеве, Днепропетровске, Львове, Харькове и других городах.