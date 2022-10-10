https://ria.ru/20221010/ukraina-1822739807.html

В Киевской области сообщили об ударах по критической инфраструктуре

В Киевской области сообщили об ударах по критической инфраструктуре - РИА Новости, 10.10.2022

В Киевской области сообщили об ударах по критической инфраструктуре

Зафиксированы "прилеты" в трех районах Киевской области, есть удары по критической инфраструктуре, сообщил в понедельник губернатор Киевской области Алексей... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T11:42

2022-10-10T11:42

2022-10-10T12:13

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КИЕВ, 10 окт - РИА Новости. Зафиксированы "прилеты" в трех районах Киевской области, есть удары по критической инфраструктуре, сообщил в понедельник губернатор Киевской области Алексей Кулеба.Губернатор призвал жителей Киева запастись водой и зарядить гаджеты. По его словам, могут быть перебои с водой и энергоснабжением. Видео опубликовано в Telegram-канале издания "Страна.ua".Ранее Владимир Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине. Позднее он заявил об ударах по энергетической инфраструктуре страны. Сообщалось о взрывах в Киеве, Днепропетровске, Львове, Харькове и других городах.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, киевская область, украина