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В Киевской области сообщили об ударах по критической инфраструктуре - РИА Новости, 10.10.2022
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В Киевской области сообщили об ударах по критической инфраструктуре
В Киевской области сообщили об ударах по критической инфраструктуре - РИА Новости, 10.10.2022
В Киевской области сообщили об ударах по критической инфраструктуре
Зафиксированы "прилеты" в трех районах Киевской области, есть удары по критической инфраструктуре, сообщил в понедельник губернатор Киевской области Алексей... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T11:42
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в мире
киевская область
украина
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КИЕВ, 10 окт - РИА Новости. Зафиксированы "прилеты" в трех районах Киевской области, есть удары по критической инфраструктуре, сообщил в понедельник губернатор Киевской области Алексей Кулеба.Губернатор призвал жителей Киева запастись водой и зарядить гаджеты. По его словам, могут быть перебои с водой и энергоснабжением. Видео опубликовано в Telegram-канале издания "Страна.ua".Ранее Владимир Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине. Позднее он заявил об ударах по энергетической инфраструктуре страны. Сообщалось о взрывах в Киеве, Днепропетровске, Львове, Харькове и других городах.
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в мире, киевская область, украина
В мире, Киевская область, Украина
11:42 10.10.2022 (обновлено: 12:13 10.10.2022)
 
В Киевской области сообщили об ударах по критической инфраструктуре

Губернатор Киевской области Кулеба сообщил об ударах по критической инфраструктуре

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкАвтомобиль украинской полиции
Автомобиль украинской полиции - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобиль украинской полиции. Архивное фото
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КИЕВ, 10 окт - РИА Новости. Зафиксированы "прилеты" в трех районах Киевской области, есть удары по критической инфраструктуре, сообщил в понедельник губернатор Киевской области Алексей Кулеба.
Губернатор призвал жителей Киева запастись водой и зарядить гаджеты. По его словам, могут быть перебои с водой и энергоснабжением. Видео опубликовано в Telegram-канале издания "Страна.ua".
Ранее Владимир Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине. Позднее он заявил об ударах по энергетической инфраструктуре страны. Сообщалось о взрывах в Киеве, Днепропетровске, Львове, Харькове и других городах.
 
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