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Еще один немецкий депутат унизил украинского дипломата из-за его сына - РИА Новости, 10.10.2022
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Еще один немецкий депутат унизил украинского дипломата из-за его сына
Еще один немецкий депутат унизил украинского дипломата из-за его сына - РИА Новости, 10.10.2022
Еще один немецкий депутат унизил украинского дипломата из-за его сына
Еще один немецкий политик, депутат от партии "Альтернатива для Германии" Свен Тритчлер вступил в перепалку с бывшим послом Украины по поводу того, что его сын... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T11:12
2022-10-10T13:30
в мире
андрей мельник
олаф шольц
степан бандера
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Еще один немецкий политик, депутат от партии "Альтернатива для Германии" Свен Тритчлер вступил в перепалку с бывшим послом Украины по поводу того, что его сын находится в ФРГ, а не участвует в военных действиях.Ответ бывшего посла не заставил себя долго ждать."Это не твое чертово дело", — написал Мельник немецкому депутату.Тритчлер в свою очередь не согласился с дипломатом и отметил, что это "как раз его дело", так как все это происходит за счет немцев."Немцы вынуждены платить уже не только за создавшиеся проблемы, но и за вашего сына — бездельника и бандеровца, как вы", — добавил политик.Внимание к сыну бывшего посла привлекла член Левой партии Эзги Гюйылдар. Она поинтересовалась, почему молодой человек учится в Берлине, а не сражается в рядах ВСУ. В ответ Мельник назвал Левую партию "бесчеловечной и ужасной", а саму Гюйылдар — бессовестной.Андрей Мельник известен провокационными высказываниями, не раз вызывавшими широкий общественный резонанс. Так, он назвал канцлера Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой", заявлял, что пособник гитлеровцев Степан Бандера был "борцом за свободу", и отрицал его причастность к массовым убийствам поляков, а также не раз критиковал Берлин за промедление в поставках Киеву тяжелого вооружения.В июле президент Украины Владимир Зеленский уволил Мельника с должности посла. Сообщалось, что он станет заместителем главы МИД.
https://ria.ru/20221010/ukraina-1822705971.html
https://ria.ru/20221009/zelenskiy-1822570256.html
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в мире, андрей мельник, олаф шольц, степан бандера, германия, украина, берлин (город), левая (партия), вооруженные силы украины, санкции в отношении россии
В мире, Андрей Мельник, Олаф Шольц, Степан Бандера, Германия, Украина, Берлин (город), Левая (партия), Вооруженные силы Украины, Санкции в отношении России
11:12 10.10.2022 (обновлено: 13:30 10.10.2022)
 
Еще один немецкий депутат унизил украинского дипломата из-за его сына

Немецкий депутат Тритчлер оскорбил экс-посла Украины Мельника из-за его сына в ФРГ

© Фото : MFA of UkraineПосол Украины в Германии Андрей Мельник
Посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© Фото : MFA of Ukraine
Посол Украины в Германии Андрей Мельник. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Еще один немецкий политик, депутат от партии "Альтернатива для Германии" Свен Тритчлер вступил в перепалку с бывшим послом Украины по поводу того, что его сын находится в ФРГ, а не участвует в военных действиях.

"Почему Мельник хочет втянуть в войну полмира, пока его сын с комфортом живет в Берлине, вместо того чтобы воевать?" — задался Тритчлер вопросом в Twitter.

Ответ бывшего посла не заставил себя долго ждать.
"Это не твое чертово дело", — написал Мельник немецкому депутату.
Тритчлер в свою очередь не согласился с дипломатом и отметил, что это "как раз его дело", так как все это происходит за счет немцев.
"Немцы вынуждены платить уже не только за создавшиеся проблемы, но и за вашего сына — бездельника и бандеровца, как вы", — добавил политик.
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Внимание к сыну бывшего посла привлекла член Левой партии Эзги Гюйылдар. Она поинтересовалась, почему молодой человек учится в Берлине, а не сражается в рядах ВСУ. В ответ Мельник назвал Левую партию "бесчеловечной и ужасной", а саму Гюйылдар — бессовестной.
Андрей Мельник известен провокационными высказываниями, не раз вызывавшими широкий общественный резонанс. Так, он назвал канцлера Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой", заявлял, что пособник гитлеровцев Степан Бандера был "борцом за свободу", и отрицал его причастность к массовым убийствам поляков, а также не раз критиковал Берлин за промедление в поставках Киеву тяжелого вооружения.
В июле президент Украины Владимир Зеленский уволил Мельника с должности посла. Сообщалось, что он станет заместителем главы МИД.
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В миреАндрей МельникОлаф ШольцСтепан БандераГерманияУкраинаБерлин (город)Левая (партия)Вооруженные силы УкраиныСанкции в отношении России
 
 
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