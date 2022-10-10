https://ria.ru/20221010/ukraina-1822729473.html

Еще один немецкий депутат унизил украинского дипломата из-за его сына

Еще один немецкий депутат унизил украинского дипломата из-за его сына - РИА Новости, 10.10.2022

Еще один немецкий депутат унизил украинского дипломата из-за его сына

Еще один немецкий политик, депутат от партии "Альтернатива для Германии" Свен Тритчлер вступил в перепалку с бывшим послом Украины по поводу того, что его сын... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T11:12

2022-10-10T11:12

2022-10-10T13:30

в мире

андрей мельник

олаф шольц

степан бандера

германия

украина

берлин (город)

левая (партия)

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Еще один немецкий политик, депутат от партии "Альтернатива для Германии" Свен Тритчлер вступил в перепалку с бывшим послом Украины по поводу того, что его сын находится в ФРГ, а не участвует в военных действиях.Ответ бывшего посла не заставил себя долго ждать."Это не твое чертово дело", — написал Мельник немецкому депутату.Тритчлер в свою очередь не согласился с дипломатом и отметил, что это "как раз его дело", так как все это происходит за счет немцев."Немцы вынуждены платить уже не только за создавшиеся проблемы, но и за вашего сына — бездельника и бандеровца, как вы", — добавил политик.Внимание к сыну бывшего посла привлекла член Левой партии Эзги Гюйылдар. Она поинтересовалась, почему молодой человек учится в Берлине, а не сражается в рядах ВСУ. В ответ Мельник назвал Левую партию "бесчеловечной и ужасной", а саму Гюйылдар — бессовестной.Андрей Мельник известен провокационными высказываниями, не раз вызывавшими широкий общественный резонанс. Так, он назвал канцлера Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой", заявлял, что пособник гитлеровцев Степан Бандера был "борцом за свободу", и отрицал его причастность к массовым убийствам поляков, а также не раз критиковал Берлин за промедление в поставках Киеву тяжелого вооружения.В июле президент Украины Владимир Зеленский уволил Мельника с должности посла. Сообщалось, что он станет заместителем главы МИД.

https://ria.ru/20221010/ukraina-1822705971.html

https://ria.ru/20221009/zelenskiy-1822570256.html

германия

украина

берлин (город)

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, андрей мельник, олаф шольц, степан бандера, германия, украина, берлин (город), левая (партия), вооруженные силы украины, санкции в отношении россии