11:12 10.10.2022 (обновлено: 13:30 10.10.2022)
Еще один немецкий депутат унизил украинского дипломата из-за его сына
Немецкий депутат Тритчлер оскорбил экс-посла Украины Мельника из-за его сына в ФРГ
Посол Украины в Германии Андрей Мельник. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Еще один немецкий политик, депутат от партии "Альтернатива для Германии" Свен Тритчлер вступил в перепалку с бывшим послом Украины по поводу того, что его сын находится в ФРГ, а не участвует в военных действиях.
"Почему Мельник хочет втянуть в войну полмира, пока его сын с комфортом живет в Берлине, вместо того чтобы воевать?" — задался Тритчлер вопросом в Twitter.
Ответ бывшего посла не заставил себя долго ждать.
"Это не твое чертово дело", — написал Мельник немецкому депутату.
Тритчлер в свою очередь не согласился с дипломатом и отметил, что это "как раз его дело", так как все это происходит за счет немцев.
"Немцы вынуждены платить уже не только за создавшиеся проблемы, но и за вашего сына — бездельника и бандеровца, как вы", — добавил политик.
Внимание к сыну бывшего посла привлекла член Левой партии Эзги Гюйылдар. Она поинтересовалась, почему молодой человек учится в Берлине, а не сражается в рядах ВСУ. В ответ Мельник назвал Левую партию "бесчеловечной и ужасной", а саму Гюйылдар — бессовестной.
Андрей Мельник известен провокационными высказываниями, не раз вызывавшими широкий общественный резонанс. Так, он назвал канцлера Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой", заявлял, что пособник гитлеровцев Степан Бандера был "борцом за свободу", и отрицал его причастность к массовым убийствам поляков, а также не раз критиковал Берлин за промедление в поставках Киеву тяжелого вооружения.
В июле президент Украины Владимир Зеленский уволил Мельника с должности посла. Сообщалось, что он станет заместителем главы МИД.
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