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МИД Китая выразил надежду на скорейшую деэскалацию кризиса на Украине - РИА Новости, 10.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221010/ukraina-1822722699.html
МИД Китая выразил надежду на скорейшую деэскалацию кризиса на Украине
МИД Китая выразил надежду на скорейшую деэскалацию кризиса на Украине - РИА Новости, 10.10.2022
МИД Китая выразил надежду на скорейшую деэскалацию кризиса на Украине
Китай надеется на скорейшую деэскалацию украинского кризиса, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя сообщения... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T10:49
2022-10-10T10:49
специальная военная операция на украине
в мире
китай
украина
киев
мид кнр
ситуация в днр и лнр
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ПЕКИН, 10 окт – РИА Новости. Китай надеется на скорейшую деэскалацию украинского кризиса, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя сообщения о взрывах в украинских городах.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Житомирской и Киевской областях, о взрывах в Днепре (бывший Днепропетровск) сообщил мэр города. Также сообщается о взрывах во Львове. В Киеве остановили движение поездов по красной ветке метро, все подземные станции будут работать как укрытия, сообщила пресс-служба Киевского горсовета."Мы ознакомлены с соответствующими сообщениями. Мы также надеемся на скорейшую деэскалацию обстановки", - сказала дипломат.Мао Нин добавила, что Китай надеется, что все стороны смогут должным образом разрешить свои разногласия посредством диалога и переговоров, и Китай готов продолжать играть конструктивную роль в деэскалации ситуации. Он также подчеркнула, что Пекин "поддерживает взаимодействие со всеми сторонами".
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в мире, китай, украина, киев, мид кнр, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Китай, Украина, Киев, МИД КНР, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:49 10.10.2022
 
МИД Китая выразил надежду на скорейшую деэскалацию кризиса на Украине

МИД Китая выразил надежду на скорейшую деэскалацию после сообщений о взрывах на Украине

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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ПЕКИН, 10 окт – РИА Новости. Китай надеется на скорейшую деэскалацию украинского кризиса, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя сообщения о взрывах в украинских городах.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Житомирской и Киевской областях, о взрывах в Днепре (бывший Днепропетровск) сообщил мэр города. Также сообщается о взрывах во Львове. В Киеве остановили движение поездов по красной ветке метро, все подземные станции будут работать как укрытия, сообщила пресс-служба Киевского горсовета.
"Мы ознакомлены с соответствующими сообщениями. Мы также надеемся на скорейшую деэскалацию обстановки", - сказала дипломат.
Мао Нин добавила, что Китай надеется, что все стороны смогут должным образом разрешить свои разногласия посредством диалога и переговоров, и Китай готов продолжать играть конструктивную роль в деэскалации ситуации. Он также подчеркнула, что Пекин "поддерживает взаимодействие со всеми сторонами".
Ситуация на месте взрывов в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
09:00Специальная военная операция на Украине
Одна из ударивших по Киеву ракет упала неподалеку от офиса Зеленского
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКитайУкраинаКиевМИД КНРСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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