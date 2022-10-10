https://ria.ru/20221010/ukraina-1822722699.html
МИД Китая выразил надежду на скорейшую деэскалацию кризиса на Украине
МИД Китая выразил надежду на скорейшую деэскалацию кризиса на Украине - РИА Новости, 10.10.2022
МИД Китая выразил надежду на скорейшую деэскалацию кризиса на Украине
Китай надеется на скорейшую деэскалацию украинского кризиса, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя сообщения... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T10:49
2022-10-10T10:49
2022-10-10T10:49
специальная военная операция на украине
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мид кнр
ситуация в днр и лнр
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ПЕКИН, 10 окт – РИА Новости. Китай надеется на скорейшую деэскалацию украинского кризиса, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя сообщения о взрывах в украинских городах.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Житомирской и Киевской областях, о взрывах в Днепре (бывший Днепропетровск) сообщил мэр города. Также сообщается о взрывах во Львове. В Киеве остановили движение поездов по красной ветке метро, все подземные станции будут работать как укрытия, сообщила пресс-служба Киевского горсовета."Мы ознакомлены с соответствующими сообщениями. Мы также надеемся на скорейшую деэскалацию обстановки", - сказала дипломат.Мао Нин добавила, что Китай надеется, что все стороны смогут должным образом разрешить свои разногласия посредством диалога и переговоров, и Китай готов продолжать играть конструктивную роль в деэскалации ситуации. Он также подчеркнула, что Пекин "поддерживает взаимодействие со всеми сторонами".
https://ria.ru/20221010/kiev-1822698040.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, украина, киев, мид кнр, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Китай, Украина, Киев, МИД КНР, Ситуация в ДНР и ЛНР
МИД Китая выразил надежду на скорейшую деэскалацию кризиса на Украине
МИД Китая выразил надежду на скорейшую деэскалацию после сообщений о взрывах на Украине