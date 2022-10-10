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В Ивано-Франковске прогремели взрывы - РИА Новости, 10.10.2022
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В Ивано-Франковске прогремели взрывы
В Ивано-Франковске прогремели взрывы - РИА Новости, 10.10.2022
В Ивано-Франковске прогремели взрывы
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Ивано-Франковске на западе страны. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T10:06
2022-10-10T10:48
в мире
ивано-франковск
украина
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Ивано-Франковске на западе страны."Сообщают о взрывах в Ивано-Франковске", - говорится в Telegram-канале издания Страна.ua.Ранее Владимир Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. Украинские СМИ, власти и очевидцы сообщают о взрывах в Киеве, Житомирской и Киевской областях, Харькове, Днепропетровске, Львове. В Киеве остановили движение поездов по красной ветке метро, все подземные станции будут работать как укрытия, сообщила пресс-служба Киевского горсовета.
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в мире, ивано-франковск, украина
В мире, Ивано-Франковск, Украина
10:06 10.10.2022 (обновлено: 10:48 10.10.2022)
 
В Ивано-Франковске прогремели взрывы

"Страна.ua" сообщила о взрывах в Ивано-Франковске

CC0 / annalika170 / Ивано-Франковск
Ивано-Франковск - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
CC0 / annalika170 /
Ивано-Франковск. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Ивано-Франковске на западе страны.
"Сообщают о взрывах в Ивано-Франковске", - говорится в Telegram-канале издания Страна.ua.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. Украинские СМИ, власти и очевидцы сообщают о взрывах в Киеве, Житомирской и Киевской областях, Харькове, Днепропетровске, Львове. В Киеве остановили движение поездов по красной ветке метро, все подземные станции будут работать как укрытия, сообщила пресс-служба Киевского горсовета.
 
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