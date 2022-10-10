https://ria.ru/20221010/ukraina-1822711298.html

В Ивано-Франковске прогремели взрывы

В Ивано-Франковске прогремели взрывы - РИА Новости, 10.10.2022

В Ивано-Франковске прогремели взрывы

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Ивано-Франковске на западе страны. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T10:06

2022-10-10T10:06

2022-10-10T10:48

в мире

ивано-франковск

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728483522_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_67ff24daf414e14ecfa6f947931f5ee7.jpg

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Ивано-Франковске на западе страны."Сообщают о взрывах в Ивано-Франковске", - говорится в Telegram-канале издания Страна.ua.Ранее Владимир Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. Украинские СМИ, власти и очевидцы сообщают о взрывах в Киеве, Житомирской и Киевской областях, Харькове, Днепропетровске, Львове. В Киеве остановили движение поездов по красной ветке метро, все подземные станции будут работать как укрытия, сообщила пресс-служба Киевского горсовета.

ивано-франковск

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, ивано-франковск, украина