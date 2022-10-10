https://ria.ru/20221010/ukraina-1822711298.html
В Ивано-Франковске прогремели взрывы
В Ивано-Франковске прогремели взрывы - РИА Новости, 10.10.2022
В Ивано-Франковске прогремели взрывы
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Ивано-Франковске на западе страны. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T10:06
2022-10-10T10:06
2022-10-10T10:48
в мире
ивано-франковск
украина
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Ивано-Франковске на западе страны."Сообщают о взрывах в Ивано-Франковске", - говорится в Telegram-канале издания Страна.ua.Ранее Владимир Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. Украинские СМИ, власти и очевидцы сообщают о взрывах в Киеве, Житомирской и Киевской областях, Харькове, Днепропетровске, Львове. В Киеве остановили движение поездов по красной ветке метро, все подземные станции будут работать как укрытия, сообщила пресс-служба Киевского горсовета.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ивано-франковск, украина
В мире, Ивано-Франковск, Украина
10:06 10.10.2022 (обновлено: 10:48 10.10.2022)
В Ивано-Франковске прогремели взрывы
"Страна.ua" сообщила о взрывах в Ивано-Франковске