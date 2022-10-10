https://ria.ru/20221010/ukraina-1822708175.html
В Полтавской области прогремели взрывы
В Полтавской области прогремели взрывы - РИА Новости, 10.10.2022
В Полтавской области прогремели взрывы
Украинские СМИ сообщают о взрывах в двух районах Полтавской области, в районе Кременчуга и в Кропивницком. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T09:50
2022-10-10T09:50
2022-10-10T10:04
в мире
кировоградская область
полтавская область
кременчуг
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в двух районах Полтавской области, в районе Кременчуга и в Кропивницком."Взрывы в Полтавской области, в районе Кременчуга. Также сообщают о взрывах в районе Кропивницкого. Идет массированная ракетная атака по всей Украине", - передает интернет-издание "Страна".Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве, в Житомирской и Киевской областях, о взрывах в Днепропетровске сообщил мэр города.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кировоградская область, полтавская область, кременчуг
В мире, Кировоградская область, Полтавская область, Кременчуг
09:50 10.10.2022 (обновлено: 10:04 10.10.2022)
В Полтавской области прогремели взрывы
"Страна" сообщила о взрывах в районе Кременчуга и Кропивницкого