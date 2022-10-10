https://ria.ru/20221010/ukraina-1822708175.html

В Полтавской области прогремели взрывы

В Полтавской области прогремели взрывы - РИА Новости, 10.10.2022

В Полтавской области прогремели взрывы

Украинские СМИ сообщают о взрывах в двух районах Полтавской области, в районе Кременчуга и в Кропивницком. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T09:50

2022-10-10T09:50

2022-10-10T10:04

в мире

кировоградская область

полтавская область

кременчуг

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в двух районах Полтавской области, в районе Кременчуга и в Кропивницком."Взрывы в Полтавской области, в районе Кременчуга. Также сообщают о взрывах в районе Кропивницкого. Идет массированная ракетная атака по всей Украине", - передает интернет-издание "Страна".Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве, в Житомирской и Киевской областях, о взрывах в Днепропетровске сообщил мэр города.

кировоградская область

полтавская область

кременчуг

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, кировоградская область, полтавская область, кременчуг