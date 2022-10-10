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В Полтавской области прогремели взрывы - РИА Новости, 10.10.2022
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В Полтавской области прогремели взрывы
В Полтавской области прогремели взрывы - РИА Новости, 10.10.2022
В Полтавской области прогремели взрывы
Украинские СМИ сообщают о взрывах в двух районах Полтавской области, в районе Кременчуга и в Кропивницком. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T09:50
2022-10-10T10:04
в мире
кировоградская область
полтавская область
кременчуг
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в двух районах Полтавской области, в районе Кременчуга и в Кропивницком."Взрывы в Полтавской области, в районе Кременчуга. Также сообщают о взрывах в районе Кропивницкого. Идет массированная ракетная атака по всей Украине", - передает интернет-издание "Страна".Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве, в Житомирской и Киевской областях, о взрывах в Днепропетровске сообщил мэр города.
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в мире, кировоградская область, полтавская область, кременчуг
В мире, Кировоградская область, Полтавская область, Кременчуг
09:50 10.10.2022 (обновлено: 10:04 10.10.2022)
 
В Полтавской области прогремели взрывы

"Страна" сообщила о взрывах в районе Кременчуга и Кропивницкого

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкАвтомобиль украинской полиции
Автомобиль украинской полиции - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобиль украинской полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в двух районах Полтавской области, в районе Кременчуга и в Кропивницком.
"Взрывы в Полтавской области, в районе Кременчуга. Также сообщают о взрывах в районе Кропивницкого. Идет массированная ракетная атака по всей Украине", - передает интернет-издание "Страна".
Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве, в Житомирской и Киевской областях, о взрывах в Днепропетровске сообщил мэр города.
 
В миреКировоградская областьПолтавская областьКременчуг
 
 
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