https://ria.ru/20221010/ukraina-1822707837.html
Зеленский заявил о воздушной тревоге по всей Украине
Зеленский заявил о воздушной тревоге по всей Украине - РИА Новости, 10.10.2022
Зеленский заявил о воздушной тревоге по всей Украине
Владимир Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T09:48
2022-10-10T09:48
2022-10-10T10:10
специальная военная операция на украине
украина
в мире
владимир зеленский
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет."Воздушная тревога не стихает по всей Украине. Есть попадания ракет… Очень прошу: не оставляйте укрытий. Берегите себя и своих родных. Держимся и будем сильными", - написал Зеленский в своем Telegram-канале. По словам Зеленского, в результате ударов есть погибшие и раненые. Количество пострадавших не называет.Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве, Житомирской и Киевской областях, о взрывах в Днепре (бывший Днепропетровск) сообщил мэр города. Также сообщается о взрывах во Львове. В Киеве остановили движение поездов по красной ветке метро, все подземные станции будут работать как укрытия, сообщила пресс-служба Киевского горсовета.
https://ria.ru/20221010/kiev-1822698040.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Владимир Зеленский, Ситуация в ДНР и ЛНР
09:48 10.10.2022 (обновлено: 10:10 10.10.2022)
Зеленский заявил о воздушной тревоге по всей Украине
Зеленский заявил, что воздушная тревога не утихает на всей территории Украины