https://ria.ru/20221010/ukraina-1822707837.html

Зеленский заявил о воздушной тревоге по всей Украине

Зеленский заявил о воздушной тревоге по всей Украине - РИА Новости, 10.10.2022

Зеленский заявил о воздушной тревоге по всей Украине

Владимир Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T09:48

2022-10-10T09:48

2022-10-10T10:10

специальная военная операция на украине

украина

в мире

владимир зеленский

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет."Воздушная тревога не стихает по всей Украине. Есть попадания ракет… Очень прошу: не оставляйте укрытий. Берегите себя и своих родных. Держимся и будем сильными", - написал Зеленский в своем Telegram-канале. По словам Зеленского, в результате ударов есть погибшие и раненые. Количество пострадавших не называет.Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве, Житомирской и Киевской областях, о взрывах в Днепре (бывший Днепропетровск) сообщил мэр города. Также сообщается о взрывах во Львове. В Киеве остановили движение поездов по красной ветке метро, все подземные станции будут работать как укрытия, сообщила пресс-служба Киевского горсовета.

https://ria.ru/20221010/kiev-1822698040.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, в мире, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр