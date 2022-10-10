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В Киеве, Львове и Днепропетровске прогремели новые взрывы
В Киеве, Львове и Днепропетровске прогремели новые взрывы - РИА Новости, 10.10.2022
В Киеве, Львове и Днепропетровске прогремели новые взрывы
Украинские СМИ сообщают о новых взрывах в Киеве, Львове и Днепре. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T09:38
2022-10-10T09:38
2022-10-10T11:30
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львов
днепропетровск
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о новых взрывах в Киеве, Львове и Днепре."Во Львове слышны повторные взрывы", - передает телеканал "5 канал" в Telegram."Снова были слышны взрывы в Киеве и Днепре", - сообщило агентство УНИАН в Telegram-канале.Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве, Житомирской и Киевской областях, о взрывах в Днепре (бывший Днепропетровск) сообщил мэр города. Также сообщается о взрывах во Львове. В Киеве остановили движение поездов по красной ветке метро, все подземные станции будут работать как укрытия, сообщила пресс-служба Киевского горсовета.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, львов, днепропетровск
В мире, Киев, Львов, Днепропетровск
09:38 10.10.2022 (обновлено: 11:30 10.10.2022)
В Киеве, Львове и Днепропетровске прогремели новые взрывы
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Киеве, Львове и Днепропетровске