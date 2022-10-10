https://ria.ru/20221010/ukraina-1822706325.html

В Киеве, Львове и Днепропетровске прогремели новые взрывы

В Киеве, Львове и Днепропетровске прогремели новые взрывы - РИА Новости, 10.10.2022

В Киеве, Львове и Днепропетровске прогремели новые взрывы

Украинские СМИ сообщают о новых взрывах в Киеве, Львове и Днепре. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T09:38

2022-10-10T09:38

2022-10-10T11:30

в мире

киев

львов

днепропетровск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822704937_0:177:3072:1905_1920x0_80_0_0_374891cc8f9987a893523bb95c069a65.jpg

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о новых взрывах в Киеве, Львове и Днепре."Во Львове слышны повторные взрывы", - передает телеканал "5 канал" в Telegram."Снова были слышны взрывы в Киеве и Днепре", - сообщило агентство УНИАН в Telegram-канале.Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве, Житомирской и Киевской областях, о взрывах в Днепре (бывший Днепропетровск) сообщил мэр города. Также сообщается о взрывах во Львове. В Киеве остановили движение поездов по красной ветке метро, все подземные станции будут работать как укрытия, сообщила пресс-служба Киевского горсовета.

киев

львов

днепропетровск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, киев, львов, днепропетровск