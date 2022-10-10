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Американский конгрессмен назвал Байдена преступником из-за помощи Киеву - РИА Новости, 10.10.2022
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Американский конгрессмен назвал Байдена преступником из-за помощи Киеву
Американский конгрессмен назвал Байдена преступником из-за помощи Киеву - РИА Новости, 10.10.2022
Американский конгрессмен назвал Байдена преступником из-за помощи Киеву
Конгрессмен от штата Аризона Пол Энтони Госар выступил против военной помощи Киеву, назвав президента Джо Байдена и его администрацию "преступным кланом" и... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T09:37
2022-10-10T13:50
в мире
джо байден
владимир зеленский
киев
вашингтон (штат)
украина
нато
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Конгрессмен от штата Аризона Пол Энтони Госар выступил против военной помощи Киеву, назвав президента Джо Байдена и его администрацию "преступным кланом" и должниками украинского лидера Владимира Зеленского. Госар не единственный американский политик, выступающий против помощи Киеву. Ранее конгрессмен Мэтт Розендейл заявил, что у американских налогоплательщиков нет денег для поддержки Украины.На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса Вашингтон и его союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью для российских ВКС.
https://ria.ru/20221010/amerika-1822637706.html
киев
вашингтон (штат)
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в мире, джо байден, владимир зеленский, киев, вашингтон (штат), украина, нато, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
В мире, Джо Байден, Владимир Зеленский, Киев, Вашингтон (штат), Украина, НАТО, Санкции в отношении России, Признание ДНР и ЛНР в России
09:37 10.10.2022 (обновлено: 13:50 10.10.2022)
 
Американский конгрессмен назвал Байдена преступником из-за помощи Киеву

Конгрессмен США Госар выступил против помощи Киеву, назвав Байдена преступником

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЧлен Палаты представителей США от штата Аризона Пол Энтони Госар
Член Палаты представителей США от штата Аризона Пол Энтони Госар - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Член Палаты представителей США от штата Аризона Пол Энтони Госар. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Конгрессмен от штата Аризона Пол Энтони Госар выступил против военной помощи Киеву, назвав президента Джо Байдена и его администрацию "преступным кланом" и должниками украинского лидера Владимира Зеленского.

"Больше никакой помощи, особенно для финансирования войны, в которой мы не должны участвовать. Байден и его преступный клан в долгу у Зеленского, но Америка ему ни черта не должна", — написал он в Twitter.

Госар не единственный американский политик, выступающий против помощи Киеву. Ранее конгрессмен Мэтт Розендейл заявил, что у американских налогоплательщиков нет денег для поддержки Украины.
На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса Вашингтон и его союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью для российских ВКС.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
08:00
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В миреДжо БайденВладимир ЗеленскийКиевВашингтон (штат)УкраинаНАТОСанкции в отношении РоссииПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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