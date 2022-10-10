https://ria.ru/20221010/ukraina-1822705971.html

Американский конгрессмен назвал Байдена преступником из-за помощи Киеву

Американский конгрессмен назвал Байдена преступником из-за помощи Киеву - РИА Новости, 10.10.2022

Американский конгрессмен назвал Байдена преступником из-за помощи Киеву

Конгрессмен от штата Аризона Пол Энтони Госар выступил против военной помощи Киеву, назвав президента Джо Байдена и его администрацию "преступным кланом" и... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T09:37

2022-10-10T09:37

2022-10-10T13:50

в мире

джо байден

владимир зеленский

киев

вашингтон (штат)

украина

нато

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Конгрессмен от штата Аризона Пол Энтони Госар выступил против военной помощи Киеву, назвав президента Джо Байдена и его администрацию "преступным кланом" и должниками украинского лидера Владимира Зеленского. Госар не единственный американский политик, выступающий против помощи Киеву. Ранее конгрессмен Мэтт Розендейл заявил, что у американских налогоплательщиков нет денег для поддержки Украины.На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса Вашингтон и его союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью для российских ВКС.

https://ria.ru/20221010/amerika-1822637706.html

киев

вашингтон (штат)

украина

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, джо байден, владимир зеленский, киев, вашингтон (штат), украина, нато, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии