https://ria.ru/20221010/ukraina-1822705971.html
Американский конгрессмен назвал Байдена преступником из-за помощи Киеву
Американский конгрессмен назвал Байдена преступником из-за помощи Киеву - РИА Новости, 10.10.2022
Американский конгрессмен назвал Байдена преступником из-за помощи Киеву
Конгрессмен от штата Аризона Пол Энтони Госар выступил против военной помощи Киеву, назвав президента Джо Байдена и его администрацию "преступным кланом" и... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T09:37
2022-10-10T09:37
2022-10-10T13:50
в мире
джо байден
владимир зеленский
киев
вашингтон (штат)
украина
нато
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Конгрессмен от штата Аризона Пол Энтони Госар выступил против военной помощи Киеву, назвав президента Джо Байдена и его администрацию "преступным кланом" и должниками украинского лидера Владимира Зеленского. Госар не единственный американский политик, выступающий против помощи Киеву. Ранее конгрессмен Мэтт Розендейл заявил, что у американских налогоплательщиков нет денег для поддержки Украины.На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса Вашингтон и его союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью для российских ВКС.
https://ria.ru/20221010/amerika-1822637706.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, джо байден, владимир зеленский, киев, вашингтон (штат), украина, нато, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
В мире, Джо Байден, Владимир Зеленский, Киев, Вашингтон (штат), Украина, НАТО, Санкции в отношении России, Признание ДНР и ЛНР в России
09:37 10.10.2022 (обновлено: 13:50 10.10.2022)
Американский конгрессмен назвал Байдена преступником из-за помощи Киеву
Конгрессмен США Госар выступил против помощи Киеву, назвав Байдена преступником