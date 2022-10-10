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США показали истинное отношение к конфликту на Украине, пишет NI - РИА Новости, 10.10.2022
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США показали истинное отношение к конфликту на Украине, пишет NI
США показали истинное отношение к конфликту на Украине, пишет NI - РИА Новости, 10.10.2022
США показали истинное отношение к конфликту на Украине, пишет NI
В США не поддержали заявление президента Украины Владимира Зеленского о превентивном ударе по России, потому что не хотят перерастания конфликта в... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T09:27
2022-10-10T10:35
в мире
владимир зеленский
сша
украина
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. В США не поддержали заявление президента Украины Владимира Зеленского о превентивном ударе по России, потому что не хотят перерастания конфликта в полномасштабную войну, пишет Марк Эпископос в статье для издания The National Interest. "Белый дом, хотя и вложил значительные средства в Украину, установил строгие военные и политические границы, призванные предотвратить ядерную эскалацию и не допустить перерастания конфликта в более масштабную войну с применением обычных вооружений на европейском континенте", — говорится в публикации. Автор отмечает, что, несмотря на цели Украины, США выражают обеспокоенность тем, что конфликт между Москвой и Киевом может зайти слишком далеко. На прошлой неделе Зеленский выступил по видеосвязи в австралийском Институте Лоуи и призвал Запад "исключить возможность применения Москвой ядерного оружия". Для этого, по его словам, Североатлантический альянс должен действовать превентивно. Позже в офисе Зеленского пояснили, что под "превентивными ударами" он имел в виду санкции.В Кремле на это заметили, что на высказывания Зеленского должны обратить внимание все страны мира, особенно США, Великобритания и члены Евросоюза. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление главы украинского государства призывом к началу мировой войны и напомнил, что в случае такого конфликта последствия будут чудовищными и непредсказуемыми.
https://ria.ru/20221002/ukraina-1820942578.html
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в мире, владимир зеленский, сша, украина
В мире, Владимир Зеленский, США, Украина
09:27 10.10.2022 (обновлено: 10:35 10.10.2022)
 
США показали истинное отношение к конфликту на Украине, пишет NI

NI: США после слов Зеленского о России показали истинное отношение к конфликту на Украине

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. В США не поддержали заявление президента Украины Владимира Зеленского о превентивном ударе по России, потому что не хотят перерастания конфликта в полномасштабную войну, пишет Марк Эпископос в статье для издания The National Interest.
"Белый дом, хотя и вложил значительные средства в Украину, установил строгие военные и политические границы, призванные предотвратить ядерную эскалацию и не допустить перерастания конфликта в более масштабную войну с применением обычных вооружений на европейском континенте", — говорится в публикации.
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Автор отмечает, что, несмотря на цели Украины, США выражают обеспокоенность тем, что конфликт между Москвой и Киевом может зайти слишком далеко.
На прошлой неделе Зеленский выступил по видеосвязи в австралийском Институте Лоуи и призвал Запад "исключить возможность применения Москвой ядерного оружия". Для этого, по его словам, Североатлантический альянс должен действовать превентивно. Позже в офисе Зеленского пояснили, что под "превентивными ударами" он имел в виду санкции.
В Кремле на это заметили, что на высказывания Зеленского должны обратить внимание все страны мира, особенно США, Великобритания и члены Евросоюза. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление главы украинского государства призывом к началу мировой войны и напомнил, что в случае такого конфликта последствия будут чудовищными и непредсказуемыми.
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