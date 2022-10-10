https://ria.ru/20221010/ukraina-1822704184.html

США показали истинное отношение к конфликту на Украине, пишет NI

США показали истинное отношение к конфликту на Украине, пишет NI - РИА Новости, 10.10.2022

США показали истинное отношение к конфликту на Украине, пишет NI

В США не поддержали заявление президента Украины Владимира Зеленского о превентивном ударе по России, потому что не хотят перерастания конфликта в... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T09:27

2022-10-10T09:27

2022-10-10T10:35

в мире

владимир зеленский

сша

украина

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. В США не поддержали заявление президента Украины Владимира Зеленского о превентивном ударе по России, потому что не хотят перерастания конфликта в полномасштабную войну, пишет Марк Эпископос в статье для издания The National Interest. "Белый дом, хотя и вложил значительные средства в Украину, установил строгие военные и политические границы, призванные предотвратить ядерную эскалацию и не допустить перерастания конфликта в более масштабную войну с применением обычных вооружений на европейском континенте", — говорится в публикации. Автор отмечает, что, несмотря на цели Украины, США выражают обеспокоенность тем, что конфликт между Москвой и Киевом может зайти слишком далеко. На прошлой неделе Зеленский выступил по видеосвязи в австралийском Институте Лоуи и призвал Запад "исключить возможность применения Москвой ядерного оружия". Для этого, по его словам, Североатлантический альянс должен действовать превентивно. Позже в офисе Зеленского пояснили, что под "превентивными ударами" он имел в виду санкции.В Кремле на это заметили, что на высказывания Зеленского должны обратить внимание все страны мира, особенно США, Великобритания и члены Евросоюза. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление главы украинского государства призывом к началу мировой войны и напомнил, что в случае такого конфликта последствия будут чудовищными и непредсказуемыми.

https://ria.ru/20221002/ukraina-1820942578.html

https://ria.ru/20221001/nato-1820811431.html

сша

украина

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, владимир зеленский, сша, украина