09:27 10.10.2022 (обновлено: 10:35 10.10.2022)
США показали истинное отношение к конфликту на Украине, пишет NI
NI: США после слов Зеленского о России показали истинное отношение к конфликту на Украине
Флаг Украины. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. В США не поддержали заявление президента Украины Владимира Зеленского о превентивном ударе по России, потому что не хотят перерастания конфликта в полномасштабную войну, пишет Марк Эпископос в статье для издания The National Interest.
"Белый дом, хотя и вложил значительные средства в Украину, установил строгие военные и политические границы, призванные предотвратить ядерную эскалацию и не допустить перерастания конфликта в более масштабную войну с применением обычных вооружений на европейском континенте", — говорится в публикации.
Автор отмечает, что, несмотря на цели Украины, США выражают обеспокоенность тем, что конфликт между Москвой и Киевом может зайти слишком далеко.
На прошлой неделе Зеленский выступил по видеосвязи в австралийском Институте Лоуи и призвал Запад "исключить возможность применения Москвой ядерного оружия". Для этого, по его словам, Североатлантический альянс должен действовать превентивно. Позже в офисе Зеленского пояснили, что под "превентивными ударами" он имел в виду санкции.
В Кремле на это заметили, что на высказывания Зеленского должны обратить внимание все страны мира, особенно США, Великобритания и члены Евросоюза. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление главы украинского государства призывом к началу мировой войны и напомнил, что в случае такого конфликта последствия будут чудовищными и непредсказуемыми.
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